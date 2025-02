Je teste le mini PC Beelink EQ14, équipé du processeur Intel Twin Lake N150

Si vous nous suivez sur NeozOne, vous savez que nous aimons réaliser des tests de produits innovants. Nous mettons un point d’honneur à réaliser des tests objectifs bien sûr, mais surtout dénués au maximum de vocabulaire technique. L’idée étant de vous expliquer le fonctionnement avec des exemples concrets plutôt que de parler technicité ! Ainsi, lorsque Beelink m’a proposé le test de son mini PC, l’EQ14, je me suis dit qu’il était peut-être le produit recherché par tous ceux qui veulent gagner de la place sur leur bureau, mais également télétravailler ou étudier avec un véritable PC, mais miniature.

Depuis quelque temps, l’univers des mini-PC ne cesse d’évoluer et de proposer des solutions toujours plus performantes et compactes. Aujourd’hui, je vais donc vous emmener à la découverte du Beelink EQ14, un petit monstre équipé du processeur Intel Twin Lake N150, 16 Go de RAM et 500 Go de SSD. Avec un prix de départ de 299 €, mais avec une promotion actuelle de 17 %, il se trouve au prix final de 234 €*. Ce mini-PC promet une expérience fluide pour des usages bureautiques et multimédias. Voyons ensemble si la promesse est tenue.

Mes premières impressions au déballage

Mes tests commencent toujours par le déballage, une étape importante qui généralement conditionne la suite de mon test. Lors de l’achat d’un produit, la « rencontre » est d’abord visuelle avant d’être commode. Ici, dès l’ouverture de la boîte, je suis immédiatement séduit par le design du Beelink EQ14.

Son boîtier bleu marine est sobre et élégant, avec une finition matte agréable au toucher. Contrairement à d’autres mini-PC souvent austères, celui-ci apporte une touche de modernité qui s’intègre parfaitement dans un bureau ou un espace de travail minimaliste.

À l’intérieur, l’ensemble est bien protégé et le packaging respire la qualité. L’alimentation étant intégrée, je suis agréablement surpris de ne pas avoir à m’encombrer d’un adaptateur externe, ce qui est un vrai plus pour garder un espace de travail épuré. À première vue, l’appareil est compact et bien pensé, avec des ports stratégiquement placés pour une accessibilité optimale.

Performances et expérience utilisateur

Il est temps de passer aux choses sérieuses et de vous expliquer comment j’ai « torturé » ce mini PC afin de savoir ce qu’il avait dans le ventre. Commençons par deux points principaux lorsque l’on doit choisir ce type d’appareil : l’allumage qui se doit d’être rapide et les performances. Grâce à son processeur Intel Twin Lake N150 et ses 16 Go de RAM DDR4 cadencée à 3 200 MHz, l’EQ14 se lance rapidement (moins de 23 secondes) et propose une réactivité très appréciable en usage quotidien.

Je l’ai testé avec plusieurs applications en simultané : navigation web avec une dizaine d’onglets ouverts, traitement de texte, lecture de vidéos en 4K et même un peu de retouche photo légère. Résultat ? Aucun ralentissement notable. Je reste assez étonné par la rapidité d’allumage, car ce n’est généralement pas le point fort de ces petits PC miniatures. Côté graphisme, l’Intel UHD Graphics 24EU assure un rendu graphique correct pour du multimédia. Ce dernier n’est pas un PC prévu pour du gaming (comme tous les mini PC), néanmoins, pour des jeux indépendants peu gourmands ou du rétro-gaming, il fait parfaitement l’affaire.

Un fonctionnement (presque) silencieux

L’un des arguments mis en avant par Beelink est le faible bruit du ventilateur. En effet, avec un niveau sonore de 32 dB (sur le papier, 34,9 dB lors de nos tests), le mini-PC est quasiment inaudible en utilisation normale. Même lors d’une charge plus intense, le système de refroidissement s’avère efficace et discret. Le design sans ventilation latérale contribue à cet aspect silencieux tout en assurant une dissipation thermique correcte.

Et, pour ma part, qui travaille bien plus que sept heures par jour sur plusieurs PC, c’est un vrai plus, car le bruit des ventilateurs peut très vite devenir dérangeant et provoquer des maux de tête. Celui-ci fonctionne en silence, et cela fait un bien fou, je peux vous l’assurer.

Connectivité et extensions

Côté connectique, l’EQ14 fait le job : deux ports LAN 1000 Mbps, du Wi-Fi 6 double bande et du Bluetooth 5.2, autant dire qu’il est paré pour une connexion rapide et stable. La présence de deux emplacements SSD M.2 PCle 3.0, supportant jusqu’à 4 To, est une excellente nouvelle pour ceux qui souhaitent augmenter leur espace de stockage. Pour les besoins du test, et pour que vous puissiez juger de ses compétences, j’ai testé la connexion Intel Unison, qui permet une interaction fluide avec un smartphone ou une tablette.

J’ai pu afficher les galeries photos de mon téléphone directement sur l’écran du PC, envoyer des messages et même passer des appels sans toucher à mon mobile. Une fonctionnalité très pratique pour ceux qui travaillent en multitâche. De prime abord, je me dis que ce mini PC, avec son prix attractif, serait le produit parfait pour un étudiant, par exemple.

Un mini-PC taillé pour le bureau et le multimédia

Comme je vous l’ai dit, il n’est pas un ordinateur pour jouer, ou pour des montages photos et vidéos gourmands. Mais, au quotidien, l’EQ14 se montre parfaitement adapté aux tâches bureautiques. Traitement de texte, tableurs, visioconférences… tout fonctionne avec fluidité. Un exemple concret : lors d’une réunion en visioconférence avec partage d’écran et plusieurs documents ouverts en arrière-plan, le mini-PC a tenu le coup sans broncher, proposant une expérience stable et agréable.

Côté multimédia, il gère sans problème la lecture de vidéos en 4K et le streaming. J’ai testé Netflix et YouTube en haute définition, et l’expérience s’est avérée fluide, sans saccades ni surchauffe. Pour un usage en tant que station multimédia dans un salon, il se montre donc très convaincant.

Mon verdict

Le Beelink EQ14 est une belle réussite. Compact, performant et silencieux, il propose une alternative idéale aux PC encombrants pour les utilisateurs recherchant un appareil polyvalent. Il conviendra parfaitement aux étudiants, télétravailleurs et amateurs de multimédia. Bien sûr, il ne faut pas s’attendre à des miracles en gaming ou pour des tâches ultra-exigeantes comme du montage vidéo avancé, mais il n’est pas non plus vendu pour ces usages. En revanche, pour un usage bureautique et multimédia, il remplit son rôle avec brio. Avec un prix de départ de 299 €, mais avec une promotion actuelle de 17 %, il se trouve au prix final de 234 €*, et c’est un excellent rapport qualité-prix qui mérite d’être considéré si vous cherchez un mini-PC performant et abordable. Cette petite revue d’utilisation vous a-t-elle convaincu ? Avez-vous des questions sur ce mini PC Beelink EQ14 ?

Caractéristiques techniques détaillées

Je me suis ensuite arrêté sur les caractéristiques techniques du mini PC, visibles sur la boîte. Ces dernières annoncent les performances suivantes :

Processeur : Intel® Twin Lake N150, 4 cœurs / 4 threads, fréquence turbo maximale de 3,6 GHz, 6 Mo de cache L3

Carte graphique : Intel® UHD Graphics 24 EU

Mémoire : emplacement SO-DIMM DDR4 3 200 MHz, max 16 Go (modèle testé avec 16 Go)

Stockage : deux emplacements SSD M.2 2280 PCle 3.0, supporte jusqu’à 4 To (modèle testé avec 500 Go)

Système de refroidissement : MSC 2.0 avec ventilateur silencieux, ailettes de chaleur, caloduc et dissipateur thermique

Affichage : double sortie HDMI supportant jusqu’à 4K à 60 Hz

Connectivité : Wi-Fi 6 double bande (2,4G et 5G – Intel AX101), Bluetooth 5.2

Réseau : double LAN 1000 Mbps pour une connexion rapide et stable

Dimensions et poids : 126 × 126 × 39 mm, 490 g

Alimentation : entrée 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,9 A ; sortie 12 V/4 A

Fonctionnalités supplémentaires : mise sous tension automatique WOL, support des mises à jour système et compatibilité avec les derniers systèmes d’exploitation Windows et Linux

Garantie : 1 an

Cette configuration en fait un mini-PC polyvalent, adapté aux besoins bureautiques, multimédias et même à des usages plus avancés grâce à sa connectique évoluée et son stockage extensible.

*Le prix a été relevé le 06 février 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.