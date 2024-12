Je teste le Mini Pc NiPoGi CK10 (Intel Core i5-12450H), voici mon avis

Si vous nous suivez sur NeozOne, vous savez que nous aimons beaucoup tester de nouveaux produits ! Alors, lorsque la marque NiPoGi m’a proposé de me lancer dans le test d’un nouveau mini-PC, je n’ai pas résisté longtemps. J’avais justement envie de tenter cette expérience et de moderniser quelque peu mon système informatique. L’idée étant de disposer d’un système polyvalent qui me permettrait de travailler chez moi, et par ailleurs en déplacement. Le Mini PC NiPoGi Intel Core i5-12450H que l’on m’a proposé semblait particulièrement adapté à mon objectif, avec la promesse de disposer de performances dignes des grands PC, mais dans un format ultra-compact. Actuellement en promotion au prix de 329 €* au lieu de 429 €, j’ai voulu voir ce qu’il avait dans le ventre. Et, voici mon retour d’expérience.

Mes premières impressions sur le Mini PC NiPoGi Intel Core i5-12450H

Dès l’ouverture de la boîte, la première chose qui m’a frappée est la taille réduite du NiPoGi. Avec ses dimensions de 13,7 × 12,6 × 5 cm et son poids de seulement 540 g, il tient littéralement dans une main. La marque ne ment pas en affirmant qu’il est l’un des plus minuscules du marché actuel ! Je déteste les tours encombrantes, notamment dans le bureau d’appoint que j’utilise pour quelques montages vidéo, ou pour organiser des visioconférences, ou des présentations. Une fois le colis déballé, il m’a fallu seulement quelques minutes pour le monter à l’arrière d’un écran, grâce au support VESA inclus. Premier test du design, du poids, et de l’installation facile, réussi ! Au suivant !

Des performances impressionnantes malgré sa taille

Passons maintenant à des données un peu plus techniques, toutes aussi essentielles pour celles et ceux qui souhaitent s’équiper de ce type d’appareils. Je l’imagine parfaitement, dans une chambre, ou dans un coin du salon, discret et résolument moderne. Pour ce qui est du processeur, le NiPoGi s’équipe du puissant Intel Core i5-12450H de 12ᵉ génération, un composant doté de huit cœurs et douze threads. Lors de mon premier test, je l’ai mis à rude épreuve en termes de fluidité, lançant plusieurs vidéos, et le sollicitant pour du traitement d’images.

La réponse du mini PC a été plutôt surprenante, car il peut fonctionner jusqu’à 4,4 GHz et avec un cache de 12 Mo, les tâches exigeantes auxquelles je l’ai soumis, ne lui ont posé aucune difficulté. De ce côté-là, la promesse est tenue : il est bien digne d’un PC classique, voire d’un processeur Intel Core i7-11390H ou AMD R7 5800H.

Quelques-unes de mes utilisations pour le test…

Lorsque je réalise un test produit, croyez bien que je ne me contente pas d’allumer la machine, de prendre quelques photos, et de vous dire qu’il est merveilleux ! Un test me prend quelques jours, voire quelques semaines, car mon but est de pallier toutes les possibilités et accessoirement de triturer le produit reçu. Pour le Mini PC NiPoGi Intel Core i5-12450H, j’ai donc opté pour plusieurs tests dans des domaines différents. Tout d’abord, je lui ai fait subir un travail bureautique intensif avec plusieurs fichiers Excel lourds ouverts simultanément, accompagnés de présentations PowerPoint et de recherches en ligne.

Quelques fenêtres ouvertes avec Chrome pour ajouter un peu plus de besoin en ressource. Le résultat ? Aucune latence, étonnant quand on sait qu’un PowerPoint ouvert sur mon (vieux) PC portable de bureau, met de longues minutes à s’ouvrir ! J’ai ensuite testé quelques tâches créatives, même s’il n’est pas conçu pour cela.

Néanmoins, j’ai quand même pu éditer des vidéos en 1080 P avec une fluidité correcte grâce à la puissance de son processeur et à ses 32 Go de RAM DDR4 3 200 MHz. Enfin, et parce que je suis un gamer invétéré, je lui ai fait subir le test d’un jeu vidéo peu gourmand avec Passmark. Il a répondu présent, avec des images nettes et de belles couleurs. Cependant, et malgré sa carte graphique Intel UHD intégrée, il n’est pas conçu pour les jeux vidéo !

En revanche, pour le multimédia, il assure !

L’un des objectifs principaux pour moi était de transformer ce mini PC en un centre multimédia pour ma chambre, et le NiPoGi a encore une fois, répondu présent pour cette fonction. Avec ses deux ports HDMI (prenant en charge la 4K à 60 Hz) et un port VGA (jusqu’à 1080 P), j’ai pu connecter simultanément ma TV 4K, un moniteur supplémentaire, et même un vidéoprojecteur pour projeter mes films et mes séries préférés.

D’ailleurs, il y a aussi la possibilité d’afficher sur trois écrans différents, un atout pour les présentations professionnelles, mais je n’ai pas l’utilité de cette fonction. Pour les vidéos en streaming, j’ai testé plusieurs plateformes et l’expérience a été concluante quelle que soit la plateforme utilisée. Au programme, une qualité vidéo et un son corrects. De plus, la connectivité Wi-Fi 6, quant à elle, garantit un streaming fluide, sans interruption ni mise en mémoire tampon.

Son autre point fort : le stockage !

Nous avons tendance à penser qu’un mini-PC n’est pas très performant. Ce n’est pas le cas avec ce modèle puisque justement, le stockage est censé être l’un de ses points forts. En effet, il intègre un SSD M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 de 512 Go qui propose des vitesses de lecture et d’écriture un poil en dessous de la moyenne, mais vu le prix, cela reste très correct.

Si cela ne suffit pas, il est possible d’ajouter un ou deux SSD supplémentaires grâce aux emplacements prévus à cet effet, pour une capacité totale pouvant atteindre 2 To. Personnellement, j’ai ajouté un SSD de 1 To pour stocker mes films et séries, et l’installation a été un jeu d’enfant. Avec cette configuration, je peux jongler entre mes fichiers professionnels et mes loisirs sans jamais me soucier de l’espace disponible.

Quid de la connectivité du Mini PC NiPoGi Intel Core i5-12450H ?

Là encore, j’ai été surpris par la grande variété de ports qu’il propose, et c’est extrêmement pratique lorsque, comme moi, on utilise plusieurs périphériques en même temps. Voici le détail des ports disponibles :

4 ports USB 3.2 Gen1 : parfaits pour les périphériques tels que souris, claviers et disques durs externes

1 port USB-C : idéal pour le transfert rapide de données

2 ports HDMI et 1 port VGA : prise en charge de plusieurs écrans

1 port Gigabit LAN : pour une connexion Internet filaire stable

1 entrée audio/microphone : pour les appels ou l’enregistrement audio

Mon verdict après plusieurs semaines de tests !

Surpris, agréablement surpris, c’est ainsi que je définirai mon expérience. Avec un prix réduit à 329 €* (au lieu de 429 €), le NiPoGi propose un rapport qualité-prix exceptionnel. Ainsi, vous l’aurez compris, je recommande ce produit à ceux qui recherchent un ordinateur puissant et polyvalent (sauf pour les jeux vidéos gourmands), sans compromis sur l’espace ni le budget.

Les plus

Silencieux

Une connectique généreuse

Rapport Qualité /Prix

Les moins

Pas pour les jeux vidéos

Certains menus ne sont pas traduits

*Le prix a été relevé le 26 novembre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

NiPoGi CK10 Design Prise en main / installation Puissance Niveau sonore Utilisation bureautique Utilisation « Gaming » Rapport Qualité / Prix Parfait pour de la bureautique Surpris, agréablement surpris, c’est ainsi que je définirai mon expérience. Avec un prix réduit à 329 €* (au lieu de 419 €) , le NiPoGi propose un rapport qualité-prix exceptionnel. Ainsi, vous l’aurez compris, je recommande ce produit à ceux qui recherchent un ordinateur puissant et polyvalent (sauf pour les jeux vidéos gourmands), sans compromis sur l’espace ni le budget. User Rating: Be the first one !