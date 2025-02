Je teste le Mini PC Minisforum UM760, un concentré de puissance pour mes tâches lourdes

Lorsque j’ai décidé de repenser mon espace de travail, l’idée de remplacer ma tour imposante par un Mini PC puissant et compact m’a tout de suite intrigué. Alors quand j’ai reçu un e-mail me proposant de réaliser un test sur le mini PC Minisforum UM760, je n’ai pas mis très longtemps à me décider ! Je travaille beaucoup sur PC, car je fais beaucoup de créations graphiques en utilisant le logiciel InDesign, assez gourmand, je dois bien l’avouer.

Alors, je me suis dit que cela pourrait être une opportunité pour enfin, arrêter de subtiliser le PC de mon père qui ne voit pas cela d’un si bon œil chaque fois que j’embarque son PC portable ! Après plusieurs semaines d’utilisation intensive, voici mon retour détaillé sur cet appareil vendu au prix de 379 €* seulement et qui pourrait bien révolutionner votre manière de travailler et de vous divertir. De plus la marque Minisforum vous offre une réduction suppémentaire de 12 € grâce au code de réduction : UM760Sale . C’est parti pour la découverte.

Un design compact et un premier contact rassurant

Dès l’ouverture de la boîte, le Minisforum UM760 m’a impressionné par sa taille compacte et son design minimaliste. Avec ses finitions en aluminium brossé et sa structure robuste, il s’intègre parfaitement sur un bureau moderne. Fini le temps où ma tour occupait une place démesurée et alourdissait visuellement mon espace. Ce Mini PC se fond dans le décor tout en apportant une touche professionnelle. N’ayant pas encore de pièce attitrée pour en faire un bureau, je peux le brancher sur n’importe quel écran doté d’une prise HDMI, et notamment dans le salon, pour travailler confortablement les détails de mes créations graphiques.

En termes de praticité, son faible encombrement m’a permis de libérer de l’espace, idéal pour ajouter des éléments comme une tablette graphique ou un moniteur supplémentaire. C’est un détail que j’apprécie particulièrement dans mon travail quotidien, où l’organisation et la simplicité sont essentielles. De plus, une fois rangé, il ne prend vraiment que très peu de place dans le tiroir, cela me change du PC portable, et encore plus de la tour de mon compagnon !

Des performances impressionnantes, même sous pression

Avant d’accepter de tester le mini PC Minisforum UM760, j’ai consulté sa fiche technique, l’idée n’étant pas de « tester pour tester » mais d’avoir une réelle utilité du produit. Et, sa fiche technique, elle m’a convaincue… Jugez par vous-même : équipé d’un processeur AMD Ryzen 7 6800 H, de 32 Go de RAM DDR5 et d’un SSD NVMe de 1 To, il promettait de répondre aux besoins des utilisateurs exigeants. Et je n’ai vraiment pas été déçue ! Comme je vous l’ai dit, dans mon quotidien, j’utilise des logiciels gourmands comme Adobe Premiere Pro, Photoshop, InDesign, et parfois des outils d’analyse de données. J’ai été agréablement surprise de constater que le Minisforum UM760 exécutait toutes ces applications de manière fluide, même lorsque plusieurs programmes tournaient simultanément.

Pendant un montage vidéo complexe, avec plusieurs pistes 4K, il n’a montré aucun signe de ralentissement. Un autre aspect à noter, et qui me conforte dans l’idée d’un mini PC surpuissant, c’est la présence de la puce graphique Radeon 680M intégrée. Mon compagnon l’a testé de son côté, sur quelques jeux peu gourmands genre Dofus ou Minecraft… Je ne vais pas vous mentir, ce mini PC n’est pas un PC gaming, mais pour dépanner, il reconnaît qu’il peut jouer de manière relativement fluide.

Silence et efficacité thermique : un duo gagnant

Un point qui m’a particulièrement marqué est le silence du Minisforum UM760. Même lorsque je l’ai poussé dans ses retranchements avec des tâches exigeantes, le bruit des ventilateurs est resté minimal. En comparaison avec ma tour précédente, c’est un vrai bonheur. Je n’ai plus ce souffle qui me rappelle que mon PC chauffe un peu trop, et qu’il va me falloir faire une pause. Côté endurance, je n’ai pas trouvé mieux d’ailleurs. Et, c’est peut-être aussi dû à son système de refroidissement qui est tout aussi impressionnant.

Grâce à l’utilisation de matériaux à changement de phase, la chaleur générée par le processeur est efficacement dissipée, garantissant une température stable même sous forte charge. Ce système rassure sur la durabilité de l’appareil et son aptitude à gérer des tâches intensives sur le long terme. Honnêtement, c’est même assez déroutant, car il est si silencieux, que j’ai souvent l’impression qu’il est éteint !

Une connectivité pensée pour les créatifs

Un autre point fort de l’UM760 est sa connectivité. Avec une multitude de ports (USB 3.2, HDMI, Display Port et USB-C), il s’adapte à tous mes périphériques. Personnellement, je l’utilise avec un écran 4K, une tablette graphique, et un disque dur externe, et tout fonctionne sans accroc. La connectivité sans fil est également au rendez-vous. Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 facilitent l’utilisation d’accessoires modernes comme des claviers, souris ou casques sans fil.

J’ai par ailleurs apprécié la compatibilité avec des moniteurs haute définition : il prend en charge jusqu’à trois écrans simultanément, une aubaine pour les professionnels multitâches. J’ai branché un petit clavier pliant que j’utilisais avant, pour ma tablette, et sincèrement, il l’a reconnu tout de suite, et il fait le job ! Bon, je vais probablement acheter un nouveau clavier, car le mien est franchement minuscule… Mais, c’est un autre débat !

Quelques exemples concrets d’utilisation

Pour illustrer ses performances, voici quelques exemples concrets de ce que j’ai pu accomplir avec le Minisforum UM760 :

Montage vidéo fluide : lors d’un projet récent, j’ai monté une vidéo promotionnelle de 15 minutes en 4K pour les vœux du maire de mon village si vous voulez tout savoir ! Malgré les effets lourds et les multiples pistes audio, l’UM760 a géré le projet sans ralentissement.

: lors d’un projet récent, j’ai monté une vidéo promotionnelle de 15 minutes en 4K pour les vœux du maire de mon village si vous voulez tout savoir ! Malgré les effets lourds et les multiples pistes audio, l’UM760 a géré le projet sans ralentissement. Retouche photo avancée : avec Photoshop, et pour différents articles illustrés pour le journal communal, j’ai travaillé sur des images haute définition contenant plusieurs calques complexes. Là encore, aucune latence, même avec des fichiers dépassant les 2 Go.

Analyses de données : en utilisant des outils d’analyse comme Excel, j’ai manipulé des bases de données volumineuses sans ralentissement, ce qui est essentielle pour l’association que je préside et pour laquelle nous fonctionnons en Google Sheets.

: en utilisant des outils d’analyse comme Excel, j’ai manipulé des bases de données volumineuses sans ralentissement, ce qui est essentielle pour l’association que je préside et pour laquelle nous fonctionnons en Google Sheets. Gaming occasionnel : comme je vous l’ai dit ce Mini PC n’est pas conçu pour le jeu, mais j’ai quand même lancé des titres comme Civilization VI et Rocket League en qualité moyenne. L’expérience était fluide, avec des performances honorables pour une machine si compacte.

Les petits plus qui font la différence

Côté installation, j’ai relevé plusieurs points qui font la différence avec un PC fastidieux à installer et parfois récalcitrant :

Pré-installation de Windows 11 avec Copilot : cet assistant intégré améliore la productivité en réduisant la latence et en rendant l’utilisation du système plus intuitive.

: cet assistant intégré améliore la productivité en réduisant la latence et en rendant l’utilisation du système plus intuitive. Mémoire DDR5 rapide : avec une fréquence de 5 600 MHz, les temps de chargement des logiciels sont radicalement réduits, ce qui accélère mes flux de travail.

: avec une fréquence de 5 600 MHz, les temps de chargement des logiciels sont radicalement réduits, ce qui accélère mes flux de travail. Double support SSD : la possibilité d’ajouter un second SSD PCIe4.0 avec des vitesses de transfert allant jusqu’à 7 000 Mo/s est un atout pour les utilisateurs ayant besoin d’un espace de stockage conséquent.

Un investissement qui en vaut la peine

Le Minisforum UM760 n’est pas seulement un Mini PC puissant. C’est une solution élégante et pratique pour quiconque cherche à maximiser son espace tout en profitant de performances haut de gamme. Il a non seulement transformé mon espace de travail en un lieu plus fonctionnel, mais il m’a également permis d’optimiser mes processus créatifs.

Quant au prix de 379 €* seulement, je trouverai cela presque donné au regard des performances qu’il affiche ! De plus, la marque Minisforum vous offre une réduction de 12 € grâce au code UM760Sale. Il m’a vraiment prouvé qu’un mini PC pouvait allègrement remplacer une puissante tour, alors que j’étais sceptique au départ ! Alors que pensez-vous de mon retour d’expérience, seriez-vous prêts à dire adieu à votre vieille tour pour accueillir un Mini PC comme celui-ci ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Caractéristiques techniques détaillées :

Processeur : AMD Ryzen™5 7640 HS (6 cœurs/12 threads, 16 Mo de cache L3, jusqu’à 5,0 GHz)

GPU : carte graphique AMD Radeon™ 760M

Système : Windows 11

Mémoire : DDR5 double canal (emplacements SODIMM × 2, jusqu’à 5 600 MHz, maximum 96 Go)

Disque dur : 2 x SSD M.2 2280 PCIe4.0

Connexion sans fil : Prise en charge M.2 2230 WIFI (Dual-Band Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3)

Sortie vidéo : HDMI2.1 ×1 ; DP1.4 ×1 ; USB4 ×1

Sortie audio : HDMI, Display Port, prise audio 3,5 mm

Port Ethernet RJ45 2,5 G × 1

Port USB 3.2 Gen2 Type A × 2

USB 2.0 × 2

Port USB4 × 1 (Alt PD)

HDMI × 1

DP × 1

Prise audio ×1

Effacer CMOS ×1

DC 19 V (adaptateur inclus)

Dimensions du colis : 183 × 160 × 110 mm

Dimensions du produit : 130 × 126,5 × 50,4 mm

Poids du colis : 1,74 kg

Contenu du paquet : 1 x Mini-PC + 1 x adaptateur secteur + 1 x câble HDMI + 1 x Support de montage + Manuel d’utilisation.

