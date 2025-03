Je teste le mini PC GEEKOM Mini IT13 (IT Series) à 749 € au lieu de 999 €

Il y a quelques années, ceux que l’on appelle les « Mini Pc » n’étaient pas très fiables, encore aux balbutiements de leur future technologie. Et, je dois reconnaître que j’ai quelques idées reçues sur la question. Je les imagine toujours assez lents et peu efficaces. Alors, lorsque GEEKOM, m’a proposé le test du nouveau modèle Mini IT13, je me suis dit que c’était l’occasion de balayer mes doutes. Actuellement en promotion à 749 €* au lieu de 999 € sur le site officiel et Amazon (+ 6 % de réduction avec le code neozoneIT13), j’ai décidé de le pousser dans ses retranchements et de voir s’il tenait ses promesses. Avec un Intel Core i9-13900HK, 32 Go de RAM et 1 To de SSD, ce petit monstre promet de grandes performances dans un format compact. Mais, qu’en est-il en réalité ? J’ai passé plusieurs semaines à le tester et voici mon verdict.

Mes premières impressions au déballage

Le packaging est sobre, mais soigné. En ouvrant la boîte, je découvre un Mini-PC étonnamment compact, bien protégé dans une mousse rigide. Malgré sa petite taille, (117 × 112 × 49,2 mm), il donne une impression de robustesse grâce à son cadre métallique à haute résistance. Le design est minimaliste, avec des finitions impeccables, ce qui lui permet de s’intégrer facilement sur un bureau sans faire tache. À côté du Mini-PC, je trouve les accessoires habituels : un adaptateur secteur, un câble HDMI, un support de montage VESA et un manuel utilisateur. Pas de superflu, mais tout le nécessaire est là. Ce qui m’a surpris, c’est la légèreté de l’appareil : à peine 652 g, ce qui en fait un vrai atout pour ceux qui veulent un setup transportable. J’imagine déjà l’emmener en déplacement sans avoir à me trimballer une grosse tour encombrante. Vous trouverez une vidéo du déballage en fin d’article.

Branchement et installation

L’un des gros avantages du GEEKOM Mini IT13, c’est qu’il est prêt à l’emploi. Avec Windows 11 Pro préinstallé, il suffit de le brancher, de l’allumer et de suivre les étapes classiques de configuration. En moins de dix minutes, tout était configuré et prêt à l’usage, un réel bonheur ! Côté connectique, on est bien servi :

2 ports USB 4.0 (8K @30Hz, transfert ultra-rapide)

2 ports HDMI 2.0 (4K @60Hz)

3 ports USB 3.2 Gen 2 et 1 port USB 2.0

1 lecteur de carte SD

1 prise casque 3,5 mm

1 port Ethernet 2,5 G

Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2

J’ai branché un écran 4K, un clavier mécanique, une souris sans fil et un SSD externe en USB 4. En quelques minutes, tout était opérationnel. Aucun souci de compatibilité ou de drivers, un réel plaisir. J’ai même tenté de brancher trois écrans en même temps (deux en HDMI et un via USB 4.0) : le Mini-PC a géré ça sans broncher, parfait pour un setup multitâche.

Des performances impressionnantes

Le mini PC GEEKOM Mini IT13 est un petit monstre de polyvalence pour toutes les tâches de bureautique, et peut même s’offrir quelques sessions de gaming, même s’il n’est pas conçu pour des jeux trop gourmands. Passons maintenant en revue ces principales performances, et j’avoue que je suis agréablement surpris

Multitâche et bureautique

Avec son Intel Core i9-13900HK (14 cœurs, 20 threads, 5,40 GHz en turbo) et ses 32 Go de RAM DDR4, ce Mini-PC avale les tâches bureautiques sans broncher. J’ai testé Word, Excel, Photoshop, plusieurs onglets Chrome ouverts en simultané… tout tourne avec une fluidité impeccable. Aucune latence, aucun ralentissement. Même avec un appel en visioconférence sur Teams en arrière-plan, le Mini IT13 reste réactif, là où mon ancien PC commençait déjà à souffler comme un avion au décollage.

Montage vidéo et création

Je voulais aussi voir ce qu’il avait dans le ventre pour du montage vidéo. J’ai lancé Premiere Pro, importé des fichiers 4K, ajouté des effets… Et, franchement, j’ai été bluffé. Le rendu est fluide, même avec des fichiers volumineux, et l’export est rapide grâce au SSD PCIe Gen 4 x4. Pour un projet de vidéo YouTube avec plusieurs pistes audio et effets de transition, le Mini IT13 n’a montré aucun signe de faiblesse, là où certains PC portables peinent à suivre.

Jeux et divertissement

Le GEEKOM Mini IT13 embarque un GPU Intel Iris Xe, qui n’est pas fait pour du gaming intensif, mais il m’a agréablement surpris. Overwatch 2 et Fortnite en 1080 p passent sans souci en réglages moyens. Pour les jeux plus gourmands, il faudra passer par un eGPU, ce qui est possible grâce aux ports USB 4.0. J’ai tenté une session de Rocket League en 1440 p, et le résultat était fluide, avec un framerate (nombre d’images affichées chaque seconde) stable autour de 50-60 FPS, ce qui est plus que respectable pour un Mini-PC.

Connectivité et réseaux

Grâce au Wi-Fi 6E, le streaming en 8K sur YouTube et Netflix est un régal. Aucune latence, aucun lag, même en multitâche. Le port Ethernet 2,5 G est un vrai plus pour ceux qui veulent une connexion filaire ultra-rapide. Pour tester, j’ai lancé un téléchargement de 20 Go sur Steam, tout en regardant un film en 4K sur Netflix : aucune interruption, et le téléchargement s’est terminé en un temps record.

Les points forts

Puissance impressionnante pour un format aussi compact

Stockage rapide et extensible

Silencieux et bien refroidi même en usage intensif

Windows 11 Pro préinstallé, prêt à l’emploi

Connectivité ultra-complète (Wi-Fi 6E, USB 4, HDMI 2.0, Ethernet 2,5 G)

Support multi-écrans jusqu’à 4 écrans (dont 8K)

Format ultra-compact et facile à transporter

Les points faibles

Carte graphique limitée pour les jeux AAA

Pas de port Thunderbolt (mais les USB 4 font largement le job)

Pas de pavé tactile ni d’accessoire supplémentaire

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plusieurs semaines à utiliser le GEEKOM Mini IT13, je dois dire que je suis conquis. Il combine puissance, compacité et polyvalence, le tout avec une connectivité ultra-complète. Que ce soit pour la bureautique, le montage vidéo, le streaming ou le gaming léger, il fait parfaitement le job. Certes, ce n’est pas une machine pour les gamers hardcore, mais pour un usage pro et multimédia, c’est un excellent investissement.

Alors, est-ce que je recommande le GEEKOM Mini IT13 ?

Oui, sans hésiter ! Actuellement vendu au prix de 749 €* au lieu de 999 € sur le site officiel et Amazon (+ 6 % de réduction avec le code neozoneIT13), il propose un rapport qualité/prix imbattable. Si vous cherchez un Mini-PC performant et compact pour booster votre productivité, c’est un excellent choix. Alors, prêt à troquer votre vieille tour contre ce petit bijou technologique ?

*Le prix a été relevé le 20 mars 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

