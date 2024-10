Je teste le GEEKOM GT1 Mega, un Mini PC doté du puissant processeur Intel® Core™ Ultra 9-185H

Vous êtes une lectrice ou un lecteur assidu de NeozOne, vous avez donc l’habitude des tests en tous genres que nous vous proposons sur notre site. D’ailleurs, au regard de vos commentaires, il semblerait que ces tests orientent certains de vos achats et c’est un peu le but de la manœuvre : vous livrer un avis objectif sur des produits de grande consommation. Alors, lorsque l’on m’a proposé le mini-PC GEEKOM GT1 Mega, j’ai accepté, et je n’ai pas été déçu par mon choix. En temps normal, j’accorde assez peu d’importance à ce type de PC, pensant, à tort sans doute, qu’ils ne peuvent pas répondre à mes besoins. Ce mini-PC pourrait bien me faire changer d’avis. Voici mon retour d’expérience, en toute objectivité, comme à l’accoutumée sur ce mini-PC vendu 1 091,55 €* au lieu de 1 299 € sur le site Geekom et Amazon (codes promos en fin d’article). Présentation et exemples concrets d’utilisation. C’est parti.

Mes premières impressions au déballage

Lorsque je réalise un test, je m’attarde toujours, dans un premier temps, aux détails esthétiques et aux informations livrées directement sur la boîte. Ainsi, pour le GEEKOM GT1 Mega, à l’ouverture du colis, soigneusement emballé, j’ai été séduit par le design compact et minimaliste. On n’est pas dans le bling-bling, mais dans le fonctionnel. De plus, avec ses petites dimensions de 135 × 132 × 44,35 mm, il ressemble à un gros disque dur et tient dans la main. Je me dis, par conséquent, que je pourrai bientôt l’emporter partout, même dans une valise cabine ! Cela dit, ne vous laissez pas tromper par sa petite taille : ce mini-PC est un véritable concentré de technologies, je vous en reparlerai ensuite. Je l’ai, pour ma part, installé à l’étage, ce qui me permet désormais de pouvoir travailler sans avoir à déplacer mon ordinateur portable.

Focus sur le processeur Intel® Core™ U9-185H

Lorsque j’observe le PC portable avec lequel je travaille chaque jour, surtout en bureautique, ce dernier n’a rien à lui envier ! En effet, avec le mini-PC GEEKOM GT1 Mega, on m’annonce un processeur ultra-performant, et dans les faits, il « décoiffe » ! En effet, le GEEKOM GT1 Mega est équipé d’un processeur Intel® Core™ U9-185H, une puce de haute performance habituellement réservée aux ordinateurs portables de gaming. Lorsque l’on imagine un mini-PC lent et poussif, ce ne sera pas le cas pour celui-ci !

Et, il me l’a prouvé assez rapidement en se montrant extrêmement réactif, même avec des tâches gourmandes en ressources. Par exemple, j’ai utilisé le logiciel InDesign, pour retoucher des images haute définition tout en ayant plusieurs onglets Internet ouverts. La réactivité m’a impressionné, car sur mon PC habituel, ce logiciel est une tannée, il doit fonctionner seul, pour m’éviter la surchauffe de mon ordinateur. Le processeur de ce mini-PC est juste impressionnant !

Mon utilisation en bureautique

Dans le cadre de ma profession, je rédige beaucoup, c’est d’ailleurs la plus grande partie de mon travail ! Ma connexion internet n’est pas toujours optimale, et j’avoue que parfois mon système se permet de ramer quelque peu. J’ai donc, sur le mini-PC GEEKOM GT1 Mega, lancé Microsoft Office, laissé les onglets Internet ouverts et lancé une petite musique sur YouTube, car j’aime travailler en musique. Pour le mini-PC, aucun problème à relever les défis imposés par le multitâche, ce qui n’est pas toujours le cas avec mon ordinateur qui me saccade les vidéos lorsque je réalise les tâches ci-dessus, simultanément.

De plus, et c’est encore un avantage, je n’ai pas été dérangé par le bruit habituel de mon ventilateur, qui généralement s’active avec force. Le ventilateur du mini-PC reste très silencieux, même lorsque je suis amené à gérer, par exemple, des feuilles Excel volumineuses ou quelques montages vidéo, ou encore pendant les benchmarks dédiés à cet article.

Mon utilisation en gaming

Le mini-PC Geekom GT1 n’est pas, à proprement parler, un PC destiné au gaming. Néanmoins, j’ai quand même voulu tester les capacités de sa carte graphique Intel® Arc™ avec un jeu relativement léger, mais exigeant sur les graphismes. Et, franchement, il s’en est plutôt bien sorti ! Je n’ai pas rencontré de problèmes majeurs de lag, il peut, par conséquent, convenir pour quelques sessions de gaming léger, même si ce n’est pas sa destination première.

Par exemple, avec un jeu en 4K, le résultat n’est pas à la hauteur d’un PC Gaming, mais, en réalité, ce n’est pas pour jouer que l’on achète ce type de mini-PC, c’est une évidence.

Focus sur les autres fonctionnalités indispensables

Le GEEKOM GT1 Mega ne m’a pas déçu non plus en matière de connectivité. Il est équipé de plusieurs ports : USB-C, USB-A, HDMI et même un port Ethernet. Je peux ainsi brancher les essentiels de mes périphériques : souris, écran supplémentaire, disque dur externe, etc. De plus, en termes de connectivité, je peux choisir le Wi-Fi 7 ou le Bluetooth 5.4, ce qui permet de toujours disposer d’une connexion rapide, quel que soit l’endroit où je me trouve. En termes de stockage de données, il dispose d’un SSD M2 intégré de 2 TO, juste parfait pour moi.

Pour être honnête, lorsque j’ai vu qu’il était équipé du processeur Intel® Core™ U9-185H, je me suis dit qu’il allait chauffer comme jamais, dans une si petite « boîte » ! Eh bien non, après plusieurs heures d’utilisation intensive, le boîtier du Geekom GT1 Mega était certes un peu chaud au toucher, mais rien d’alarmant. À priori, le système de refroidissement est optimisé pour le processeur, et je n’ai pas eu à déplorer une surchauffe et par conséquent, une coupure inopinée de l’ordinateur.

Ma conclusion sur le mini-PC Geekom GT1

Après plusieurs semaines de test, je dois avouer que mes doutes sur les mini-PC ont pris un peu de plomb dans les ailes ! En réalité, même s’il ne peut pas être qualifié de PC Gamer, il m’a impressionné par sa capacité à gérer une grande variété de tâches tout en restant compact et silencieux. En définitive, si vous cherchez un PC puissant, mais que vous manquez de place pour installer un second bureau, dans votre maison, il peut tout à fait répondre à vos besoins. Bureautique, streaming musical, streaming vidéo, retouches d’image, Internet, ces tâches ne lui posent aucun problème et il répond largement présent !

Bien entendu, il ne remplacera peut-être pas un ordinateur de bureau dédié aux tâches ultra-puissantes comme le gaming ou le rendu vidéo 3D, mais pour tout le reste, c’est un allié de taille. Je le conseille vivement pour les rédacteurs professionnels, les étudiants qui n’ont pas grande place dans leur sac, et même les créateurs graphiques pour quelques tâches ponctuelles ! Alors, vous aussi, vous avez été séduits par le mini-PC Geekom GT1 Mega ? Je vous rappelle son prix : 1 091,55 €* au lieu de 1 299 € sur le site officiel geekom.fr avec le code : neozoneGT1 et sur Amazon au prix de 1 091,55 € avec le code de réduction GE7RRBGM.

GEEKOM AI Mini PC GT1 Mega - Intel Core U9 185H, 16-Core 22-Thread, jusqu'à 5.1GHz, 32GB DDR5+2TB SSD, 2.5Gbps Dual LAN, Mini PC Windows 11 Pro avec WiFi 7, Real-Time AR, Quatre moniteurs 4K, BT5.4 [Super pouvoirs AI] Le GT1 Mega Mini PC est alimenté par un Intel Core U9 185H qui libère les super pouvoirs de l'intelligence artificielle. Le NPU Intel AI Boost est compatible avec plus de 500...

[Double port LAN] Équipé de deux ports Ethernet de 2,5 Gbit/s, le GT1 Mega U9 offre des connexions réseau rapides et fiables pour votre travail quotidien. Les ports Ethernet doubles offrent les...

[2 canaux DDR5 mémoire haute performance] Le mini PC GT1 Mega de GEEKOM est équipé de 32 Go de RAM DDR5, supporte le double canal et la mémoire peut être étendue à 64 Go (2x 32 Go). En...

Les plus

Puissant

Silencieux

Compact

Les moins

Un tarif qui n’est pas à la portée de toutes les bourses

*Le prix a été relevé le 28 octobre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

