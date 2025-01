Je teste le mini PC ACEMAGICIAN V1, bon pour la bureautique, moyen pour le gaming

Lorsque l’on m’a contacté pour tester un mini PC, je cherchais justement une solution, non pas pour remplacer ma tour, mais pour la seconder et pouvoir emporter mes dossiers en weekend. Les promesses du Mini PC ACEMAGICIAN V1 semblaient parfaitement répondre à mes attentes, j’ai donc accepté de recevoir le produit. Avec un prix de 188,46 €* au lieu de 375 €, avec le code de réduction 6UH6UHJ3 valable jusqu’au 9 février 2025 inclus**, en cochant le coupon prévu avant la mise au panier, je me suis interrogé sur ses capacités. Un prix si bas pour des promesses si hautes ? Je demandais à voir ! Et, je n’ai pas été déçu du voyage, c’est une certitude. Alors, après plusieurs semaines d’utilisation, voici mon retour complet.

Premiers pas avec le ACEMAGICIAN V1 : un design compact et séduisant

Dès l’ouverture de la boîte, la taille du Mini PC m’a immédiatement impressionné. Avec seulement 9,91 × 9,91 × 3,3 cm, il tient littéralement dans une main et se trouve être plus petit que mon smartphone ! C’est sûr, qu’en comparaison avec ma tour imposante, ce Mini PC donne l’impression d’un gadget high-tech futuriste, mais croyez-moi, il n’a rien d’un jouet. De plus, avec une si petite taille, il ne prend pas de place sur un bureau, idéal pour ceux qui travaillent aussi sur de nombreux dossiers papiers : il n’y a jamais assez de place sur un bureau, soyons honnêtes !

De plus, il arbore un design argenté à la fois sobre et moderne, parfait pour s’intégrer dans n’importe quel espace de travail ou de vie. Il est si compact que je l’ai rapidement installé derrière mon moniteur grâce au support VESA fourni. Pour les amateurs de bureaux minimalistes ou ceux qui souhaitent maximiser leur espace, c’est un véritable atout. Mais, ce n’est pas seulement une question d’esthétique. Le V1 est aussi conçu pour être nomade. J’ai eu l’occasion de l’emporter lors d’un déplacement professionnel, et il s’est glissé sans effort dans mon sac à dos. Une fois arrivé sur place, j’ai pu l’installer en quelques minutes avec un écran et un clavier Bluetooth. Si vous logez dans un hôtel, vous ne rencontrerez aucune difficulté à le brancher sur l’écran télé, à condition qu’il présente une prise HDMI. En bref, il est parfait pour les utilisateurs souvent en déplacement.

Des performances à la hauteur des attentes

J’avoue avoir été un peu sceptique quant à ce qu’il aurait dans le ventre, car il est réellement minuscule ! Et, j’ai été surpris par le Mini PC ACEMAGICIAN V1. En effet, il dispose de réelles capacités pour gérer des tâches variées avec fluidité. Équipé du tout nouveau processeur Intel Twin Lake N150, il procure une puissance de calcul solide grâce à ses 4 cœurs/4 threads, une fréquence allant jusqu’à 3,6 GHz et un cache de 6 Mo. Voici quelques scénarios d’utilisation concrets où le V1 a su me convaincre :

Travail multitâche et bureautique : avec 16 Go de RAM DDR4, j’ai pu ouvrir simultanément plusieurs applications sans ralentissement. Imaginez : un tableur Excel volumineux, une visioconférence sur Microsoft Teams, et plusieurs onglets ouverts dans Chrome… Le tout a fonctionné sans le moindre accroc. Cette fluidité est essentielle pour moi, surtout lors de journées de travail bien remplies.

Montage vidéo léger : en utilisant Microsoft Clip Champ pour un projet en Full HD, j'ai été agréablement surpris par la performance du Mini PC. Attention, ce n'est pas une machine dédiée au montage professionnel, néanmoins elle répond parfaitement pour des besoins occasionnels. Les rendus sont rapides, et l'interface reste fluide, même lorsque je travaille avec plusieurs pistes.

Gaming léger : je suis un gamer invétéré et j'ai l'habitude des machines puissantes pour faire tourner les jeux gourmands. Le mini PC ACEMAGICIAN V1 n'est pas un PC gamer, mais il m'a quand même permis de me détendre avec des jeux comme Minecraft ou Rocket League, peu exigeants en matière de ressources. Grâce à la carte graphique intégrée Intel UHD Graphics (1.2 GHz), j'ai pu jouer avec des réglages graphiques moyens et faible sans problème.

Un autre point fort à souligner : le refroidissement. Même après plusieurs heures d’utilisation intensive, le ventilateur reste discret et maintient la machine à une température confortable. C’est un détail qui fait toute la différence, surtout pour travailler ou jouer dans le calme.

Une connectivité et un stockage adaptés à tous les besoins

Le Mini PC ACEMAGICIAN V1 brille également par sa connectivité et ses options de stockage.

Connectivité

Avec plusieurs ports USB, HDMI, DisplayPort, et même un port Ethernet Gigabit, il est facile de connecter tous mes périphériques. J’ai testé une configuration avec deux écrans 4K (un branché en HDMI et l’autre via DisplayPort), et l’expérience était fluide et agréable. Côté sans fil, le Wi-Fi intégré est rapide et stable, idéal pour le streaming ou les appels vidéo. J’ai par ailleurs apprécié le Bluetooth intégré, qui m’a permis de connecter facilement un clavier, une souris et même un casque sans fil sans aucun décalage.

Stockage

Le Mini PC est livré avec un SSD M.2 2280 de 512 Go, ce qui est largement suffisant pour mes documents professionnels, mes logiciels et quelques fichiers multimédia. Cependant, j’ai apprécié la possibilité d’étendre le stockage jusqu’à 2 To en ajoutant un SSD supplémentaire. Pour les créateurs de contenu ou ceux qui ont besoin de beaucoup d’espace, c’est une solution flexible et pratique.

Le contenu du colis : tout ce dont vous avez besoin

Lorsque j’ai ouvert la boîte, j’ai été agréablement surpris par le contenu du colis. En plus du Mini PC, j’ai trouvé :

Un adaptateur secteur.

Un câble HDMI, parfait pour le connecter immédiatement à un écran.

Un kit de montage VESA pour l’installation sur un mur ou derrière un moniteur.

Un manuel d’utilisation clair et facile à suivre.

Honnêtement, tout est pensé pour une installation rapide et intuitive, ce qui est un vrai plus pour les utilisateurs qui ne veulent pas perdre de temps. Je déteste, par exemple, passer plus d’une heure à brancher un appareil, et avec lui, le branchement se fait en quelques minutes seulement.

Mon verdict final : un excellent rapport qualité-prix

Proposé à 188,46 €* au lieu de 375 €, avec le code de réduction 6UH6UHJ3 valable jusqu’au 9 février 2025 inclus**, le Mini PC ACEMAGICIAN V1 est une véritable aubaine. Pour ce prix, vous obtenez une machine polyvalente, performante, et incroyablement compacte. C’est un choix idéal pour :

Les professionnels cherchant un PC fiable pour la bureautique et les déplacements.

Les étudiants ou les enseignants ayant besoin d’une machine pour les cours en ligne.

Les amateurs de multimédia qui veulent un appareil capable de lire des vidéos en 4K sans difficulté.

Bien sûr, ce Mini PC n’est pas conçu pour remplacer une station de travail haut de gamme. Mais, pour son prix et son format, il dépasse largement les attentes. Et vous, seriez-vous prêt à troquer votre tour encombrante pour un Mini PC comme celui-ci ? Si vous avez des questions ou des idées d’utilisation, ce sera un plaisir d’échanger avec vous dans les commentaires !

*Le prix a été relevé le 28 janvier 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

**La promotion mentionnée est valable uniquement jusqu’au 9 février inclus.