J’ai testé l’ACEMAGIC F2A AI, un mini PC puissant qui s’en sort plutôt bien avec les jeux vidéo

Vous déménagez de chez vos parents et votre espace va se trouver quelque peu réduit ? Votre PC fixe ne sera pas du voyage, car le bureau sera un meuble de trop dans votre futur studio. Pourtant, vous n’imaginez pas renoncer à l’un de vos passe-temps : les jeux vidéo. Pourquoi dans ce cas, ne pas choisir un mini PC « gamer » comme celui que j’ai pu tester ? Surpris par ces performances, ce petit ordinateur revêt une puissance impressionnante et vous permettra de continuer à pratiquer votre activité favorite, en gagnant de la place. Je vous présente donc le Mini PC Gamer ACEMAGIC F2A AI qui est actuellement au prix de 719.10 € sur Amazon. En cochant le coupon de réduction et en ajoutant notre code promo exclusif disponible en fin d’article. J’ai pu tester ce mini PC, et voici mon retour d’expérience.

Déballage et installation

Le Mini PC Gamer ACEMAGIC F2 AI est livré dans un petit coffret très soigné, cela promet du lourd pour la suite. Le petit ordinateur et les quelques pièces qui l’accompagnent sont très bien emballé et parfaitement protégé.

Le contenu de l’emballage est assez succinct. Je retrouve à l’intérieur le petit ordinateur, un cordon HDMI, une alimentation et son câble, un petit guide de démarrage rapide ainsi qu’une plaquette pour le fixer directement au dos d’un écran. Je ne vais pas m’en servir, je vais le tester sur un téléviseur 4K.

Pour profiter pleinement de l’ordinateur, je l’appaire avec une souris et un clavier en Bluetooth. Pas besoin de clé spécifique (dongle), l’ordinateur est doté de base de cette connectivité. C’est toujours un port USB d’économisé.

Windows 11 est préinstallé, il suffit de suivre les étapes pour personnaliser l’installation. Je pense qu’il s’agit d’un système d’exploitation dédié et optimisé pour la machine. L’OS est en français, mais certaines applications sont encore en anglais (comme l’outil de capture d’écran).

Focus sur le processeur AI

Ce mini PC s’équipe du tout nouveau processeur Intel Core Ultra de 1ʳᵉ génération, équipé d’une puce NPU AI intégrée. Avec le processeur Intel Core Ultra 5 125H, bénéficiez d’une architecture de performance 3D mixte comprenant 14 cœurs et 18 threads, garantissant une vitesse pouvant atteindre 4,5 GHz et un cache intelligent de 18 Mo. Ce processeur se distingue par ses différents types de cœur : 4 cœurs P (Performance-Cores), 8 cœurs E (Efficient-Cores) et 2 cœurs E à faible consommation d’énergie. Cette configuration procure un équilibre parfait entre performances et efficacité énergétique, adapté à une variété d’applications. Les tests réalisés sur Passmark sont très positifs et confirment les promesses de la marque.

Quant au GPU intégré (NDLR : processeur graphique), c’est le très puissant Intel Arc, cadencé à 2,2 GHz qui l’équipe. Avec ses 7 cœurs Xe et 112 unités d’exécution, il prend en charge le Ray Tracing et la technologie Intel xess, promettant une qualité graphique intéressante. Un Mini PC pour jouer au jeux vidéo, allez-vous me demander ?

Je l’ai d’abord testé sur Counter Strike, un jeu peu gourmand en ressource matériel, et le résultat est très bon, le Mini PC le fait tourner avec succès, même avec une résolution au maximum.

Bien décidé à le mettre dans ses derniers retranchements, je décide d’installer Baldur’s Gate 3, qui contrairement à Couter Strike, nécessite une bonne et grosse machine pour y jouer convenablement. Contre toute attente, le jeu s’installe aisément et tourne « convenablement ».

Soyons totalement honnête, pour le faire tourner avec un minimum de fluidité, j’ai dû mettre la résolution au minimum, mais il tourne et est jouable si vous n’êtes pas trop exigeant. Pour un Mini Pc, sans véritable carte graphique, je le rappelle, c’est plutôt une performance.

Je dois vous avouer que j’étais plutôt dubitatif, car sans « véritable carte graphique », je peinais à croire qu’il arrive à faire tourner le moindre jeu et pourtant… Même si les résultats sur Passmark ne sont pas dingues (rappelons qu’ils comparent les performances à des ordinateurs équipés de vrais CG), il s’en sort plutôt bien avec les jeux, même les plus gourmands.

Et, ce n’est pas tout, le processeur, qui est le véritable point fort de ce mini PC gamer, se dote de l’Intel AI Boost, la première puce NPU AI exclusive intégrée dans un processeur Intel. Cette fonctionnalité prend en charge une gamme d’applications AI telles que l’embellissement lors des appels vidéo et le flou d’arrière-plan en basse consommation, pour une expérience AI sans consommation excessive d’énergie.

Mémoire, connexion et affichage, ses autres points forts

En termes de mémoire, le Mini PC Gamer ACEMAGIC F2A AI affiche aussi des performances très intéressante également. En effet, il s’équipe d’une mémoire ultrarapide de 2*SO-DIMM DDR5, et prend en charge jusqu’à DDR5 5 600 MT/s en canal double, proposant une capacité maximale de 96 Go. Concernant le stockage, il ne sera pas non plus une entrave à vos jeux favoris puisqu’il propose 2 emplacements M.2 compatibles PCIe 4.0×4, vous permettant d’étendre votre capacité de stockage avec une vitesse de transfert optimale.

En termes de connexion, vous aurez le choix entre le filaire, ou le sans-fil assuré par le Wi-Fi7/BT5.4 prenant en charge le protocole 802.11be et au LAN 2,5 Gbps. Le Wi-Fi7 propose une vitesse de transmission jusqu’à 5,8 Gbps sur les bandes de fréquences 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, deux fois plus rapide que le Wi-Fi 6, assurant une connectivité rapide et stable. Les performances Wifi sont très bonnes (test réalisé avec une connexion fibre de Free).

Enfin, pour connecter vos périphériques, vous disposerez d’un port USB-C multifonctionnel USB 3.2 Gen2 Type-C prenant en charge le DP1.4, permettant une résolution jusqu’à 4K@60 Hz et un transfert de données maximal de 10 Gbps.

Ajoutons l’affichage triple rendu possible avec deux ports HDMI2.0 et un port Type-C multifonctionnel pour achever le tableau.

Avec ce mini PC, les possibilités sont illimitées ou presque. Et, pour assurer un fonctionnement sans surchauffe, il s’équipe de deux ventilateurs, dont un ventilateur centrifuge 10 015 et un ventilateur axial 4007. Ajoutons encore deux tubes de chaleur D8, le tout combiné avec une plaque de cuivre et des ailettes de cuivre afin d’assurer une dissipation thermique efficace. L’ordinateur est très silencieux (moins de 57 dB), j’entends davantage ma Freebox et mon routeur quand il est en fonctionnement.

Pour qui et pourquoi faire ?

En termes de design, ce mini PC n’est pas du genre extravagant, au contraire, le minimalisme prime avec un gris métallique alliant plastique et métal pour une esthétique moderne et épurée. Discret, il trouvera sa place dans tous les intérieurs, ou dans un coin de votre studio, ou directement fixé au dos de votre écran. Grâce à toutes les performances que je vous ai mentionnées ci-dessus, il procure une expérience immersive et visuelle qui feraient pâlir certains ordinateurs plus traditionnels.

Conclusion

Destiné à un large éventail d’utilisateurs, ce Mini Pc convient parfaitement aux amateurs de jeux, aux designers, aux ingénieurs, aux programmeurs, aux employés de bureau, aux étudiants et aux enseignants. Bref, à toute personne ayant des exigences spécifiques en matière de performances CPU et GPU. En finalité, ce mini PC s’adresse à un très large public et peut même être utilisé pour les montages vidéos, pour les influenceurs ou créateurs de contenus en ligne. Pour les « Hardcore Gamer » passez votre chemin, même si le Mini PC est capable de faire fonctionner bon nombre de jeux vidéo, vous n’obientrez pas les mêmes performances qu’avec une carte graphique dédiée. Mais, pour les joueurs occasionnels moins exigeants, il est parfait. Quant au prix, le Mini PC Gamer ACEMAGIC F2A AI est proposé au prix final de 719,10 € au lieu de 799 € en cochant le coupon et en ajoutant le code NEOZONE10.

Les plus

Puissant

Polyvalent

Silencieux

Parfait pour le travail

Bien pour les joueurs occasionnels

Les moins

Certaines applications sont en anglais

Les caractéristiques techniques

Marque : ACEMAGIC

Numéro du modèle de l’article : F2A

Garantie constructeur : ‎2 ans

Système d’exploitation : Windows

Plate-forme du matériel informatique : ‎PC, Linux, Windows

Marque du processeur : Intel

Type de processeur : Mobile CPU

Vitesse du processeur : ‎4,8 GHz

Nombre de cœurs : ‎16

Taille de la mémoire vive : 32 Go

Mémoire maximale : ‎64 Go

Vitesse de rotation du disque dur ‎ : 7 200 tr/min

Taille du disque dur : 1 To

Technologie et interface du disque dur : ‎SSD

Description de la carte graphique : ‎Intel Arc Graphics

Mémoire vive de la carte graphique : 12 Go

‎Mémoire SDRAM DDR5

Socket du processeur ‎ : FCBGA2049

Type de connectivité : ‎Wi-Fi 5.4

Type de technologie sans fil : ‎802.11.be

Interface du matériel informatique : VGA

Nombre de ports HDMI : 2

Nombre de ports USB 3.0 : ‎5

Type de connecteur : ‎USB, Ethernet, LAN, HDMI

Dimensions de l’article L × L × H : ‎14,7 × 14,7 × 5,2 cm

Divers : AI inside

Le contenu du colis

Un mini pc

Un câble HDMI

Un adaptateur secteur

Un manuel de l’utilisateur

