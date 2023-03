Goonsds : l’invention d’un isolant anti-feu pour protéger le mur derrière les poêles à bois

Selon le Document Technique Unifié (DTU), le conduit de raccordement d’un poêle à bois et la structure combustible adjacente devraient être séparés d’une distance équivalente au triple du diamètre de ce conduit au minimum. Mais il s’agit seulement d’une mesure indicative (non obligatoire). Il peut donc arriver que l’appareil de chauffage soit posé trop près du mur adjacent. Dans ce cas, l’installation d’un dispositif isolant est vivement recommandée bien qu’aucun texte réglementaire ne l’impose. Dans cette rubrique, nous vous convions notamment à découvrir les raisons de procéder à ce type d’isolation.

Pourquoi isoler les parois situées proches du poêle à bois ?

L’idéal est de se conformer à la recommandation du DTU dès la pose de votre poêle à bois. Cependant, il se peut que la distance de sécurité indiquée ne soit pas vraiment respectée. Dans ce cas, il est indispensable de placer un panneau isolant entre l’appareil de chauffage et la paroi adjacente. Cet écran thermique permet d’éviter :

les risques d’incendie ;

la formation de fissures sur le mur ;

l’encrassement du mur.

Cette isolation sera aussi nécessaire si le poêle à bois est placé sur un parquet ou autre type de sol combustible.

Quelles sont les qualités de cet isolant en fibre de céramique ?

La fibre de céramique est sollicitée depuis longtemps pour sa grande résistance thermique. Elle est utilisée dans de nombreux domaines d’activité tels que l’aérospatiale, l’aviation, le nucléaire, l’industrie verrière, etc. Ce matériau réfractaire est d’ailleurs employé au cours du sauvetage de personnes en cas d’incendie d’un bâtiment. En effet, cette fibre constitue la matière de fabrication principale de la couverture isolante Goonsds. Elle peut supporter des températures élevées allant de 950 à 1 260 °C. Cela permet de protéger au maximum les parois adjacentes au poêle à bois. Ce dispositif anti-feu présente une faible conductivité thermique. Il résiste aux vibrations mécaniques et à l’usure. De plus, il est composé d’une feuille d’aluminium étanche et résistante à la corrosion. Il n’encombre aucunement le mur ni le sol grâce à son poids léger.

Quelles sont ses caractéristiques techniques ?

Le coefficient d’isolation de cette couverture isolante est de 0,45 W/m.K. C’est un matériau non combustible de grade A1 selon les critères de l’Euroclasse. Pour s’adapter à votre budget et à vos exigences en termes de sécurité, cet écran thermique se décline en cinq modèles de différentes épaisseurs (1, 2, 3, 4 ou 5 mm). Ces modèles mesurent tous 1 m de long et 0,61 m de large. Lors de l’installation de cet isolant, il est conseillé de porter des gants de protection et un masque. Ce produit ne comporte aucune toxicité, mais il peut provoquer de petites démangeaisons au contact de la peau. Il est tout de même facile à manipuler et à découper à l’aide d’un cutter. Il ne dégage aucune odeur ni substance nocive lors de son utilisation.

Les autres applications

L’usage de ce panneau anti-feu ne se limite pas à couvrir les parois proches d’un poêle à bois. On peut parfaitement l’utiliser pour isoler les structures situées près des autres sources de chaleur telles que les cheminées, les chaudières, les cuisinières et les fours à pizza. D’ailleurs, il peut être installé dans les ateliers de soudeurs, de forgerons, etc. Retrouvez dès maintenant cet isolant Goonsds à prix réduits sur Amazon.