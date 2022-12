Chauffage : quatre objets indispensables si vous vous chauffez au bois

Le chauffage au bois est très utilisé par les Français et encore plus depuis que l’on sait que les autres énergies vont fortement augmenter. Selon l’ADEME, 7 millions de foyers se chauffent au bois (pellets ou bois de chauffage), il est l’un des modes de chauffage privilégiés par les Français pour son côté économique, plus écologique et également pour son côté chaleureux ! Cependant, lorsque l’on possède un poêle à granulés, à bois, une cheminée ou un insert, il existe quelques objets à posséder absolument pour parer à toute éventualité et garantir votre sécurité. Voici les quatre indispensables pour ceux qui ont choisi le bois comme moyen de chauffage.

Le tisonnier et la pince à bûches

Le tisonnier est une longue tige métallique qui permet d’aérer le feu en remuant les braises. Cela permet une meilleure répartition de la chaleur. Il faut choisir un tisonnier de qualité qui ne se cassera pas, ne se déformera pas et qui vous évitera de vous brûler les mains. La plupart des tisonniers sont aujourd’hui en acier et il en existe encore en fonte, mais ils sont lourds ! Dans le même ordre d’idée, il est vivement conseillé de posséder une pince à buches. Lorsqu’une bûche est coincée ou prête à tomber lorsque vous ouvrez le poêle pour le recharger, la seule manière de la repousser est de prendre une pince à bûche. Vous pouvez trouver ces deux accessoires dans des kits qui contiennent généralement un soufflet et une pelle à cendre.

Le kit de ramonage

Certes, vous devez faire ramoner votre cheminée une fois par an par un professionnel pour obtenir un certificat de ramonage nécessaire à votre assurance en cas d’incendie. Mais il est particulièrement recommandé de ramoner le conduit plusieurs fois par an, entre les passages du professionnel. Posséder un kit de ramonage qui coûte entre 30 et 60 € permet de ramoner plus souvent et d’économiser, car le passage d’un ramoneur coûte entre 80 et 170 € selon la région. Si vous achetez un kit de ramonage à tige, pensez à vérifier la hauteur de votre conduit, il faut suffisamment avoir de tiges vissables pour aller en haut de votre conduit !

Le gant anti-chaleur

Ces gants permettent de résister à des températures allant jusqu’à 600 °C et ils sont indispensables, notamment pour les poêles ou insert. La poignée du poêle, fréquemment en fonte, chauffe et il est impossible et surtout très dangereux de la prendre à pleine main. Prenez une paire de gants, la brûlure est rapidement arrivée. Lorsque l’on ouvre ou ferme le poêle, il faut rester concentré sur l’action, un accident peut vite arriver. Nous avons testé et c’est plutôt à éviter !

Le détecteur de monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone est un gaz inodore et invisible qui se dégage des appareils de combustion mal entretenus ou défectueux. Passé un certain seuil dans la maison (50 PPM ou 55 mg/ m3), il devient un gaz mortel et entraîne chaque année des décès dans le monde entier. Le détecteur va émettre une alarme dès le seuil dépassé, signe qu’il faut ouvrir toutes les fenêtres et vous aérer. Il est impératif de faire vérifier vos appareils de chauffage pour pouvoir les rallumer.

On peut aussi ajouter un panier à bûche pour faciliter le transport, une grille de protection devant la cheminée, une pelle à cendre, un seau à cendre, des allume-feux, du nettoyant pour les vitres, etc. La liste n’est pas exhaustive évidemment.