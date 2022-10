Six innovations et inventions autour des poêles à bois et des poêles à pellets (ou granulés)

En 1848, quand James Marshall découvre une pépite d’or, les gens affluent, et c’est la « ruée vers l’or » … En 2022, personne n’a rien découvert ni inventé, mais nous vivons ce que l’on pourrait appeler la « ruée vers les pellets ». Ces petits granulés de bois, fabriqués à partir de résidus de scierie puis compressés, sont un peu « l’or » de notre époque… Tout le monde en cherche, mais nous sommes peu nombreux à en trouver ! Et lorsque l’on parvient à trouver des stocks, il faut avoir un solide budget pour faire le plein ! Le carburant de nos poêles à granulés, c’est un peu comme le carburant de nos voitures, une denrée difficile à trouver en ce début du mois d’octobre… Nous avons recensé quelques innovations autour du pellet de bois ou du poêle à bois; découvrez ou redécouvrez-les !

Le pellet de fougères Breton !

Ce pellet de fougères innove en la matière puisque les pellets traditionnels sont composés pour la plupart de résidus de résineux compressés, après avoir été broyés puis séchés. La fougère est une plante très présente, qui n’intéresse pas vraiment les animaux en tant que nourriture. Une entreprise bretonne, Eizhy, a repris une invention britannique pour réaliser des pellets de fougères, aussi efficaces que les pellets de bois, d’après le fabricant ! Pour en savoir plus, sur les pellets de fougères, c’est par ici.

Un site qui recense les « drives » pour se fournir en pellets

Le site s’appelle Pellets Drive, et vous permet d’avoir accès en quelques clics à plusieurs informations intéressantes :

La disponibilité des pellets autour de chez vous;

Le stock de chacune des entreprises partenaires;

partenaires; Le prix du sac, de la palette, etc.;

Les coordonnées des entreprises inscrites sur le site.

Vous réservez votre commande, vous payez en ligne, et vous n’avez plus qu’à vous rendre au drive pour récupérer vos pellets ! Pour en savoir plus sur Pellets Drive, c’est par ici.

Un ventilateur pour le poêle à bois

Que vous possédiez un poêle à bois, à granulés, un insert ou une cheminée tubée, vous pouvez gagner quelques degrés avec un ventilateur de poêle à bois… Ce petit accessoire qui coûte entre 30 et 60€ n’est pas miraculeux, mais il permet de renvoyer la chaleur vers le centre de la pièce plutôt que vers le haut.

C’est un tout petit plus, qui s’installe en deux minutes… Quelques degrés de plus, quelques centimes de moins sur la facture, alors pourquoi pas essayer ? Nous avons testé l’un de ces ventilateurs et il ne fait pas de miracle, mais la chaleur est diffusée au centre plutôt que dans le conduit ! Pour en savoir plus sur le ventilateur de poêle à bois, c’est par ici.

Des granulés dans votre poêle à bois

Cette invention nous vient de Dominique Chenais, professionnel du poêle à granulés depuis trente ans. Un jour, alors que l’un de ses clients demande à mettre des granulés dans son poêle à bois, car moins lourds que les bûches à transporter, il se dit qu’il pourrait bien inventer un système permettant de brûler des granulés… Quelques années plus tard, il lance son brasier réfractaire, une sorte de grand panier en acier qui se met dans le foyer du poêle à bois, mais qui peut se remplir de granulés. Il précise cependant que ce système peut servir de chauffage d’appoint, et non de chauffage principal. Pour en savoir plus sur le brasier réfractaire, c’est par ici.

Les pellets de lin, une alternative au bois

L’idée du pellet de lin nous vient de Soels Electrotech, une entreprise basée à Comines (59) où les champs de lin offrent leurs jolies couleurs bleutées à la floraison. Cette entreprise travaille depuis environ dix ans sur le granulé de lin. Dans deux ans, ces pellets devraient peu à peu envahir le marché français avec l’énorme avantage d’avoir du lin à portée de main, puisque la France est le plus gros producteur européen de cette plante, utilisée pour l’isolation, la confection de vêtements ou de linge de maison par exemple. Pour en savoir plus sur les pellets de lin, c’est par ici.

Les pellets de chanvre, une autre alternative à envisager

Le chanvre est également une plante qui se cultive facilement, que l’on utilise dans les cosmétiques ou en isolant. Les pellets de chanvre sont fabriqués à partir des résidus de tiges; celles-ci ne sont que très rarement utilisées pour d’autres fabrications. Ce pellet est déjà utilisé au Canada, le pays d’où il provient. Après avoir pris l’avis d’un professionnel, vous pourrez même remplacer vos pellets de bois par ceux de chanvre, sans changer quoi que ce soit sur votre poêle existant. Pour en savoir plus sur les pellets de chanvre, c’est par ici.