Granulés : ils inventent des pellets de fougère “Bretons” avec un pouvoir calorifique proche du chêne

Ah ces pellets de bois, ils en font couler de l’encre cette année… Sur les réseaux sociaux, les médias nationaux, les pages d’influenceurs, on ne parle que de ça… Leurs prix sont devenus quasiment inaccessibles cette année, tant la demande est forte et la disponibilité si basse… Sans parler des nombreux particuliers, qui, s’ils ont les moyens de payer la tonne quatre fois plus cher que l’année dernière, ne trouvent tout simplement pas de quoi s’approvisionner… Un calvaire les pellets de bois cette année ! L’espoir viendra peut-être des pellets en lin, un matériau naturel, qui pousse largement en France, une tendance qui devrait s’accentuer dans les années à venir… Mais l’espoir pourrait aussi venir d’un autre matériau naturel qui pousse à profusion dans nos forêts : la fougère… Quel est donc ce futur combustible qu’est le pellet de fougère ? On vous explique tout !

Quelques chiffres astronomiques !

Dans ce secteur du pellet qui connaît une croissance exponentielle, les chercheurs, inventeurs et autres ingénieurs sont sur le pied de guerre pour innover en la matière… Il faudra absolument, dans les années à venir trouver une, voire plusieurs alternatives aux pellets de bois. Il faut tout de même savoir qu’entre 2016 et 2018, 45 000 poêles à granulés ont été installés en plus chaque année, par rapport à 2015 en France. En 2021, la vente de poêle à granulé a encore augmenté de 43.2% par rapport à 2020… Aujourd’hui ce sont près de 400 000 poêles à granulés qui tournent et représentent 75% des poêles à bois puisque le poêle à pellets brûle du bois condensé en granulés.

La fougère pour remplacer le bois ?

Comme vous le savez, le pellet de bois est déjà innovant puisqu’il est composé de résidus de bois de résineux (sciure, copeaux, débris) qui sont compressés pour former les pellets après avoir été broyés et séchés. Ils offrent un pouvoir calorifique qu’il n’est plus besoin de démontrer. Une entreprise bretonne, Eizhy, située à Hénon, a repris une idée qui avait, un temps, été développée en Angleterre : produire des pellets à base de fougères. Il faut dire que cette plante prolifère partout dans les forêts françaises, et les animaux ne la mangent pas… C’est donc une matière première naturelle et disponible qui s’offre à cette alternative. Pour réaliser leurs pellets de fougères, ils ont donc fauché quelques parcelles de plantes puis ajoutés quelques autres végétaux comme le genêt, qui lui aussi pousse très bien en France.

Quels atouts pour les pellets de fougères ?

Le pellet de fougères permet de produire un combustible à partir d’une ressource disponible, renouvelable, sans causer aucun tort à l’écosystème… De plus, la fougère une fois transformée en pellets aurait un pouvoir calorifique très performant, puisqu’il serait, selon les responsables de l’entreprise bretonne, semblable voire supérieur à celui du chêne et similaire à celui des pellets classiques à base de résineux. La fougère deviendrait-elle l’or vert des fabricants de pellets ? Pourra-t-elle remplacer ou offrir une alternative aux granulés classiques… La réponse dans quelques mois normalement ! Le lin, la fougère, des matières premières cultivables localement qui pourraient aussi être moins chères à la tonne que le bois… En voilà une bonne idée non ? Pour tous renseignements concernant cette innovation, rendez-vous sur le site Eizhy.