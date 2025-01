Le bouclier isolant Thermocill sélectionné dans la catégorie meilleure innovation 2025

Si vous nous suivez depuis un certain temps, le Thermocill ne vous parait certainement plus nouveau. Pour rappel, il s’agit d’une barrière contre le froid qui vise à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments. Inventé par l’entreprise britannique éponyme, le Thermocill est conçu pour être installé au niveau des fenêtres. Il vise à optimiser la circulation de l’air à l’intérieur des maisons et à empêcher les pertes de chaleur à travers ces ouvertures. Le système promet de réduire les dépenses liées au chauffage tout en permettant aux radiateurs de chauffer les pièces plus vite.

Économiser de l’énergie de manière simple et écologique

Selon les chiffres publiés par la société basée à Altrincham, au Royaume-Uni, sa solution permet de réduire la consommation énergétique des appareils de chauffage de 14 % en moyenne. Elle serait aussi en mesure de chauffer l’intérieur des bâtiments 19 % plus rapidement. Autant dire que les promesses sont assez séduisantes. Pour ce qui est de son fonctionnement, le dispositif, à la fois simple et ingénieux, canalise l’air des radiateurs. En faisant ainsi, il crée un rideau de chaleur qui empêche l’air chaud de se dissiper vers l’extérieur et l’air froid de pénétrer dans la maison. Le but est de rendre ces parois suffisamment étanches afin d’économiser de l’énergie.

Une invention brevetée

L’un des principaux atouts du Thermocill réside dans le fait qu’il s’agit d’une solution passive bon marché. Autrement dit, il n’a besoin d’aucune source d’énergie pour faire ses preuves. En fait, il consiste en une sorte de lame qu’il convient de poser au niveau du seuil de la fenêtre. Protégé par un brevet (PCT/EP2020/068295), ce dispositif innovant est ainsi considéré comme une barrière thermique qui agit principalement contre le froid. Pour y parvenir, il optimise la circulation de l’air chaud en le dirigeant vers le haut contre la vitre des fenêtres.

Une prestigieuse distinction

Ce qui est également intéressant avec cette solution britannique, c’est que Thermocill utilise du nylon 100 % recyclé pour sa fabrication. Un choix qui vise à réduire la quantité de déchets plastiques dans la nature. Il faut savoir que le dispositif vise aussi à préserver la qualité de l’air intérieur en empêchant les polluants provenant de l’extérieur de pénétrer dans la maison.

Comme indiqué en début d’article, le Thermocill a été sélectionné meilleure innovation dans le cadre des Housing Innovation Awards qui récompensent les solutions les plus prometteuses pour la décarbonisation du secteur résidentiel. Les lauréats de l’édition 2025 seront annoncés le 12 février prochain. Plus d’infos : housingdigital.co.uk et thermocill.com. Que pensez-vous de ce système de barrière thermique ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .