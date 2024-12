Mon plombier m’a donné 3 précieux conseils pour « amplifier » la chaleur de mes radiateurs

Lors de la dernière visite annuelle de ma chaudière gaz, j’ai interrogé Loïc, plombier dans le Val-de-Marne, sur quelques aspects de mon système de chauffage. Comme 41 % des foyers français selon développement-durable.gouv, je fais partie de ceux qui disposent d’une chaudière à gaz, avec chauffe-eau instantané et de vieux radiateurs en fonte reliés à un thermostat général. J’ai notamment voulu savoir pourquoi l’un de mes radiateurs chauffait moins que les autres, ce qui est le cas dans la chambre du rez-de-chaussée. Loïc m’a alors donné quelques tuyaux pour que mes radiateurs chauffent davantage sans que ma chaudière s’emballe. Je vous partage ses conseils qui peuvent évidemment vous être utiles ! Décryptage !

Conseil n° 1 : le dépoussiérage des radiateurs

Cela peut sembler anodin, mais la poussière accumulée entre les tubes des radiateurs et sur les tubes, d’ailleurs, est un véritable rempart à la chaleur ! Avant d’appeler votre plombier, commencez par nettoyer précautionneusement vos radiateurs avec un hérisson spécial radiateur. Personnellement, j’accroche un chiffon au bout d’une spatule en bois pour atteindre les tubes et le fond du radiateur. Pour l’arrière, c’est un peu plus compliqué d’accès, par conséquent, j’utilise un aspirateur souffleur pour décrocher la poussière, mais un sèche-cheveux peut également faire l’affaire. À réaliser fenêtre ouverte si vous ne voulez pas vous retrouver dans un nuage de poussière ! De plus, dépoussiérer les radiateurs est par ailleurs l’assurance de chauffer un air plus sain, les poussières étant volatiles, elles se retrouvent aussi dans vos poumons !

Conseil n° 2 : une purge annuelle

Le problème de mon radiateur qui ne chauffait qu’à moitié venait de cette purge ! Les radiateurs fonctionnent en se remplissant d’eau chaude, dans un circuit fermé. Et, il arrive qu’un peu d’air s’immisce dans les tuyaux et s’invite dans les radiateurs. Si le haut du radiateur est froid ou tiède et le bas chaud ou brûlant, il y a fort à parier que l’air a remplacé l’eau, et il va falloir purger tous vos radiateurs.

D’ailleurs Loïc mon plombier, me le recommande avant chaque saison froide ! Pour ce faire, il suffit de dévisser la « vis de purge » qui se trouve généralement en haut, sur le côté opposé à la tête thermostatique. Placez un récipient sous cette dernière et dévissez jusqu’à ne plus entendre d’air sortir, mais voir de l’eau s’écouler. Revissez, votre radiateur est purgé. L’opération est à réitérer sur chaque radiateur de la maison.

Conseil n° 3 : le débourrage

Si vous avez appliqué vous-même, les conseils précédents et que votre radiateur ne chauffe toujours par comme il faut, il reste le débourrage. Dans les tuyaux, il se passe de drôle de choses ! En effet, des éléments comme de la rouille, du tartre et des saletés s’y promènent et viennent s’accumuler dans vos radiateurs. On appelle ces matières : les boues. Des radiateurs remplis de boues peuvent même endommager votre chaudière ! En revanche, c’est une intervention relativement technique, et je ne dispose pas d’astuce pour la réaliser vous-même. La seule solution pour un débourrage efficace étant de faire appel à votre plombier préféré qui passera quelques heures à le réaliser. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

