3 millions de vues : un plombier explique pourquoi l’entretien du chauffe-eau est crucial

Connaissez-vous Theplumbersplunger ? Pour être honnête, je ne le connaissais pas non plus avant de le découvrir pour écrire cet article. Cet homme est un influenceur britannique avec plus de 202,5 K d’abonnés sur TikTok. L’influenceur est plombier et livre des conseils à ses followers. Mais, il fait aussi le buzz pour dénoncer quelques cachotteries qui pourraient nous porter préjudice. Dernièrement, il a réuni des milliers de vues sur une vidéo dans laquelle il ouvre un chauffe-eau, qui n’a pas été vidangé. La preuve par la vidéo, c’est un peu son fonds de commerce, et vous allez voir qu’en matière de vidange de chauffe-eau, c’est assez surprenant. Décryptage.

Une vidéo choc qui interroge sur l’entretien des chauffe-eaux

Lorsque l’on possède un chauffe-eau, comme des millions de personnes en France, on se dit toujours que l’entretien peut attendre. Quant à la vidange, peut-être que vous ignorez même qu’elle est nécessaire ? Comme on dit, tant que ça marche, pourquoi chercher plus loin ? Erreur ! La vidéo de Theplumbersplunger révèle qu’un chauffe-eau non entretenu et non vidangé, renferme un liquide visqueux qui ne laisse rien présager de bon pour l’appareil. Bien entendu, l’homme étant plombier, il savait ce qu’il allait trouver au fond du chauffe-eau, mais sa vidéo vise à « réveiller les consciences » ! Et, cela a marché, les internautes, dans les commentaires, se sont dit choqués par cette étrange pâte visqueuse.

Un liquide visqueux fait de particules de rouille et de calcaire

Le liquide visqueux qui peut se former au fond d’un chauffe-eau non vidangé est généralement dû à une accumulation de sédiments, de minéraux (comme le calcaire) et de débris. Dans les régions où l’eau est dure, ces minéraux s’accumulent avec le temps et, mélangés avec les particules de rouille et les impuretés, ils forment une sorte de boue ou de résidu épais au fond du réservoir. Cette accumulation peut réduire l’efficacité du chauffe-eau et endommager la cuve, d’où l’importance de le vidanger régulièrement. Le plombier prévient : ces réservoirs doivent être vidés au moins une fois par an, il en va de la durabilité de votre chauffe-eau et de son efficience aussi ! Des milliers de messages ont été postés sur sa vidéo. Cependant, le plombier explique qu’il a vu bien pire, et qu’il ne faut, par conséquent, pas s’étonner des pannes récurrentes de certains appareils !

L’entretien du chauffe-eau est important

Les images sont suffisamment parlantes pour comprendre qu’il faut vidanger son chauffe-eau. Néanmoins, et c’est le cas de mon chauffe-eau, le plombier qui l’entretient annuellement procède à une vidange, chaque année, en novembre. Techniquement, la vidange du chauffe-eau est nécessaire, car, au fil du temps, des sédiments et des dépôts calcaires s’accumulent dans le fond de la cuve, ce qui peut réduire la capacité de chauffage et augmenter la consommation d’énergie. En évacuant régulièrement cette accumulation de dépôts, on prévient la corrosion et les pannes potentielles, et on améliore la qualité de l’eau chauffée. Il est recommandé de vidanger le chauffe-eau tous les 1 à 2 ans, en fonction de la dureté de l’eau locale. Chez moi, c’est donc une fois par an, l’eau étant très calcaire (dure). Si les vidéos de ce plombier vous intéressent, c’est ici. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .