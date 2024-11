5 astuces de plombier pour réduire la consommation électrique de votre chauffe-eau

Ah cette eau chaude, nous ne pouvons pas nous en passer et pourtant elle nous coûte cher ! En effet, la production d’eau chaude sanitaire représente approximativement 35 % de la consommation d’eau et 12 % de la consommation d’électricité selon l’ADEME. Le principal responsable de ces consommations étant, bien entendu, le chauffe-eau. Instantané ou avec un ballon (cumulus), le chauffe-eau reste l’un des appareils les plus énergivores de la maison. Néanmoins, il existe quelques astuces pour le rendre moins gourmand, sans dépenser des sommes astronomiques. Isolation, réglage, entretien, accessoires. Je vous propose de découvrir 5 astuces pour économiser sur les consommations de votre chauffe-eau.

Astuce n° 1 : le réglage de la température de l’eau

La plupart des chauffe-eau sont préréglés sur une température de 60 °C et c’est bien plus que les recommandations sanitaires, qui imposent une température de 50 à 55 °C. En réglant votre chauffe-eau sur ce créneau de 50 à 55 °C, vous économiserez évidemment de l’électricité puisque le chauffe-eau sera moins sollicité. De plus, vous limiterez les risques de brûlures, ce qui n’est pas mal non plus !

Astuce n° 2 : le contacteur de chauffe-eau

Les foyers disposant d’un chauffe-eau électrique à cumulus disposent généralement du tarif « heures creuses » de leur fournisseur d’électricité. Ainsi, il déclenche le chauffage dans ces périodes précises pour éviter les heures pleines, bien plus chères. Pour vous assurer d’utiliser les heures creuses, vous pouvez équiper votre compteur électrique d’un petit contacteur jour/nuit, qui coûte moins de 30 €. De cette façon, vous serez certains que les heures creuses seront bien respectées. Vous trouverez des contacteurs sur Amazon, Castorama ou encore Cdiscount.

Astuce n° 3 : entretien et détartrage obligatoire

Plus votre chauffe-eau sera entartré, plus il consommera d’électricité. C’est assez logique, puisqu’il lui faudra, avant de chauffer l’eau, passer la barrière de calcaire ! Le détartrage doit être effectué par un professionnel, à raison d’une fois tous les deux ou trois ans, selon la dureté de l’eau dans votre région. Quant à la maintenance ou à l’entretien, cette opération doit être réalisée par un professionnel également et au moins une fois par an, que le chauffe-eau soit sous garantie ou hors garantie.

Astuce n° 4 : éteindre le chauffe-eau en cas d’absence prolongée

Cela paraît assez logique, mais parfois, on hésite à couper le chauffe-eau lorsque l’on part pour un weekend ou pour une semaine. En réalité, cela ne sert à rien, à part consommer de l’énergie inutilement, de laisser le chauffe-eau se déclencher lorsque l’on n’utilise pas l’eau chaude. Au retour, il vous suffira de patienter quelques heures pour avoir de l’eau chaude, mais vous aurez gagné de l’argent pendant votre absence.

Astuce n° 5 : isoler votre chauffe-eau

Attention, cette astuce vaut uniquement si votre chauffe-eau se trouve dans une pièce annexe, non chauffée, un sous-sol ou une cave. Si le chauffe-eau se trouve dans une pièce chauffée, il n’est pas nécessaire d’ajouter une couche isolante. Pour les chauffe-eaux situés dans des pièces non chauffées, vous pouvez le cacher sous une couche d’isolant spécial, une couverture de survie, ou même de vieilles couettes que vous n’utilisez plus. Vous trouverez des isolants pour chauffe-eau sur Amazon, Castorama ou Cdiscount. Et, vous ? Avez-vous d’autres astuces pour rendre votre chauffe-eau plus économique ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

