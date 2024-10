ThermoDrain, une invention qui réduit de 40 % la consommation électrique des chauffe-eaux

Les économies d’énergie, sur NeozOne, nous avons décidé d’en parler toute l’année. En effet, il ne s’agit pas d’économiser l’eau en été, et l’électricité en hiver, mais les deux tout au long de l’année. De nombreuses inventions et innovations sortent dans ces domaines, et elles pourraient être généralisées. On se demande presque pourquoi les pays n’aident pas ses inventeurs ! Pour économiser sur la consommation du chauffe-eau, je vous propose de découvrir ThermoDrain, une invention canadienne, qui malgré son ingéniosité peine à percer ! Ce dispositif est un système de récupération de chaleur des eaux grises hyper intelligent dont nous vous avions déjà parlé dans cet article. Découverte pour les uns, piqûre de rappel pour les autres, découvrons le ThermoDrain.

Une innovation qui récupère la chaleur des eaux grises

Cette invention est née dans l’esprit de deux Québécois, Daniel Beauchemin et Marc Fontaine, fondateurs de l’entreprise EcoInnovation Technologies. Le gaspillage de l’eau de la douche et notamment des eaux grises, chaudes et peu viciées, étant leur fer-de-lance. ThermoDrain se présente comme un système qui récupère la chaleur des eaux grises, car oui, nous gaspillons de l’eau, mais en plus, elle est chaude ! Le but de ThermoDrain étant, bien entendu, de réduire les coûts liés au chauffage de l’eau. Et, d’éviter que les eaux grises filent dans les égouts, parfois brûlantes.

Un récupérateur de chaleur des eaux grises

Le ThermoDrain repose sur un concept relativement simple. Il s’agit d’un tuyau en cuivre de ¾ » enroulé autour d’un tuyau central de drainage, également en cuivre. Ce dispositif remplace une section du tuyau de drainage de la douche, permettant aux eaux usées, appelées « eaux grises », de transmettre leur chaleur au tube central. Lorsque l’eau chaude de la douche ou de l’évier s’écoule dans ce drain, elle réchauffe le tuyau central.

Simultanément, l’eau froide entrant dans le serpentin en cuivre enroulé autour du tuyau se réchauffe progressivement grâce à ce transfert de chaleur. L’utilisation du cuivre, connu pour être un formidable conducteur de chaleur, est essentiel pour les performances du ThermoDrain.

Jusqu’à 40 % d’économie sur le chauffage de l’eau

Le système, selon les inventeurs, réduirait la consommation d’énergie liée au préchauffage de l’eau de 40 % environ. En termes de diminution globale de la facture d’énergie, elle serait de 5 %. Bien entendu, cette invention s’adresse, en particulier, à ceux qui utilisent un chauffe-eau électrique, avec cumulus. ThermoDrain fonctionne aussi pour les chauffe-eaux instantanés avec une réduction plus faible, car l’eau arrive froide au robinet et ne parcourt pas les canalisations. Malgré l’ingéniosité de ce système et son efficacité prouvée, les ventes restent très faibles ! Néanmoins, deux Provinces du Canada, l’Ontario et le Manitoba, ont d’ores et déjà intégré le ThermoDrain, dans leurs nouvelles normes de construction.

En France aussi, il existe des dispositifs semblables, mais ils sont encore peu reconnus, comme si nous nous voilions la face, sur les hausses d'électricité, le gaspillage de l'eau et le réchauffement climatique ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel du fabricant : ecoinnovation.ca. Et, vous ? Que pensez-vous de cette invention ?