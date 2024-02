Cette astuce simple et rapide permet de réduire vos factures d’énergie de vos radiateurs

Nos radiateurs sont nos alliés pour l’hiver, mais ils peuvent aussi être les ennemis jurés de nos factures d’énergie. En France, 11,9 millions de foyers sont chauffés au gaz, et 10,6 millions utilisent l’électricité, selon les derniers chiffres du ministère de la Transition énergétique. Cela représente approximativement 78 % des logements français qui utilisent donc des radiateurs électriques ou en fonte (pour le gaz). Vous trouvez que vous consommez plus que d’habitude, ou que vos radiateurs dégagent une étrange odeur de poussière quand ils chauffent ? Avez-vous pensé à les dépoussiérer, tout simplement ? Le simple fait de nettoyer vos radiateurs électriques, ou en fonte, pourrait vous permettre de belles économies. Et, nous vous expliquons immédiatement, comment procéder.

Pourquoi nettoyer ses radiateurs est-il synonyme d’économies ?

Tous les mouvements et déplacements dans votre maison provoquent de la poussière, c’est inévitable ! Et, cette poussière mêlée aux poils de vos animaux, aux pollens, et autres microparticules, vient s’immiscer au cœur de vos convecteurs ou sur les parties visibles de ces derniers. La couche plus ou moins fine qui se dépose alors sur vos radiateurs forme comme un barrage à la chaleur. Enfin, disons que le radiateur doit donc chauffer la poussière avant de chauffer la pièce. Une simple couche de poussière, et c’est une réduction qui peut aller jusqu’à 30 % des performances de chaque radiateur. Cela vaut peut-être le coup de s’attarder sur un nettoyage méticuleux une fois par an, avant de le démarrer pour l’hiver ! Bien entendu, c’est aussi une question d’hygiène et d’air plus sain. La poussière est volatile et diffuse donc des microparticules dans votre pièce lorsque la chaleur est propulsée.

Comment procéder avec des radiateurs électriques ?

Il n’est pas inutile de vous rappeler qu’avant toute intervention sur votre radiateur électrique, il faut l’éteindre, voire couper votre compteur Linky pour une sécurité totale. Le nettoyage des radiateurs électriques doit s’effectuer « à froid » avec un plumeau, un aspirateur, un goupillon à bouteilles, ou une brosse spéciale radiateur, par exemple ! Pour nettoyer le cœur du radiateur électrique, ne prenez pas le risque de le démonter, mais utilisez un sèche-cheveux ou un aspirateur soufflant pour décoller la poussière et la faire tomber au sol. N’oubliez pas les interstices de la grille en façade ! Attention, si vous décidez de nettoyer votre radiateur en profondeur, il est possible de le faire avec un mélange eau et vinaigre blanc. Néanmoins, veillez à ce qu’il soit parfaitement séché avant la remise en marche, vous risquez le court-circuit, voire la « mort » du radiateur électrique, qui, par définition, n’aime pas l’eau.

Comment procéder avec des radiateurs en fonte ?

Les radiateurs en fonte sont le « prolongement » des chaudières au fioul, au bois ou au gaz. Et, ils ont la particularité d’être formés d’alvéoles profondes difficilement accessible. Pour ces radiateurs en fonte, il est impossible d’envisager le démontage tant ils sont lourds. Vous pouvez donc utiliser la même technique que sur les radiateurs électriques, mais sans risque d’électrocution. À titre personnel, nous disposons de radiateurs en fonte, et nous avons testé le plumeau, et le goupillon qui ne nous ont pas réellement convaincus ! Nous vous dévoilons notre technique à nous, pas très catholique, mais qui fonctionne parfaitement ! Voici le matériel nécessaire :

Une cuillère en bois (ou un pinceau) avec un manche rond

Une chiffonnette en microfibre

Du vinaigre blanc

Testée et approuvée, la chiffonnette en microfibre laisse les interstices des radiateurs impeccables, et cela évite les achats d’objets inutiles ! Avez-vous déjà essayé cette astuce ? Comment nettoyez-vous vos radiateurs ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .