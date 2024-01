Comment passer du fioul à la pompe à chaleur ?

Votre vieille chaudière au fioul vient de vous lâcher, et malheureusement, il n’y a plus rien à faire pour elle ? Vous envisagiez de la remplacer par la même chaudière, au fioul ? Cela sera impossible puisque « l’installation d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au fioul ou au charbon ne sera plus possible à partir du 1ᵉʳ juillet 2022 », peut-on lire sur le site Gouvernement.fr. Votre choix se portera peut-être sur une pompe à chaleur pour remplacer votre chaudière au fioul ? Mais, comment réaliser cette opération, et quels sont les bénéfices que vous pourrez en tirer ? On va tout vous expliquer !

Quelles différences entre ces deux moyens de chauffage ?

La chaudière au fioul n’a plus la cote depuis quelques années, et souvent, on les trouve dans les maisons anciennes, plutôt à la campagne. Utiliser le fioul est absolument anti-écologique ! Un combustible dérivé du pétrole, qui sent mauvais, qui émet des fumées toxiques, et qui revient aussi assez cher ces dernières années. De plus, il faut une place importante pour stocker la cuve de fioul ! À l’inverse, la pompe à chaleur (PAC) est écologique, et utilise l’air, l’eau ou la géothermie pour chauffer la maison. Elle utilise une source d’énergie renouvelable et gratuite, et réduira drastiquement votre impact environnemental. Certes, elle consommera un peu d’électricité, mais une quantité minime, qui n’aura qu’un faible impact sur votre facture. Et, si vous la choisissez réversible, alors elle vous rafraîchira en été !

Comment remplacer votre chaudière fioul par une pompe à chaleur ?

Si vous envisagez de remplacer une chaudière fioul par une pompe à chaleur, la première étape consiste à consulter un professionnel pour une visite préliminaire. Ce spécialiste évaluera la faisabilité de l’installation et anticipera le processus de retrait de la cuve à fioul. Il est également essentiel de déterminer le type de pompe à chaleur souhaité :

La pompe à chaleur aérothermique, la plus courante, s’installe facilement dans divers types de logements, car elle capte les calories présentes dans l’air ambiant.

La pompe à chaleur aquathermique capte les calories de l’eau, à condition d’avoir une nappe phréatique à proximité.

La pompe à chaleur géothermique capte les calories du sol, nécessitant un terrain suffisamment grand et une configuration optimale.

Une fois la cuve à fioul retirée, l’installation de la pompe à chaleur peut débuter. Il faut prévoir, en moyenne, de 2 et 3 jours pour l’ensemble de ces travaux.

Quelles sont les aides à l’installation d’une pompe à chaleur ?

Si la chaudière au fioul est désormais interdite, ce n’est pas le cas des pompes à chaleur, largement encouragées par le gouvernement pour leur côté très écologique. Quelle que soit l’aide dont vous pourrez bénéficier, il faudra que votre installation soit obligatoirement réalisée par un professionnel figurant dans la liste des entreprises certifiées RGE. Voici les aides possibles en 2024 :

MaPrimeRénov qui permet d’obtenir une aide de 3 000 € à 5 000 € selon vos revenus. Vous devrez cependant vivre dans un logement construit depuis plus de 15 ans. Le dépôt de la cuve de fioul bénéficie également d’une aide de 400 à 1 200 € (sous conditions de revenus). Le Coup de pouce Chauffage est issu des primes CEE (Certificat d’Économies d’Énergie) est une aide accordée par les fournisseurs d’énergie. Cette aide s’adresse aux propriétaires et locataires, sous conditions de revenus et peut aller jusqu’à 4 000 € pour les ménages les plus modestes.

Avez-déjà procédé au changement de votre cuve à fioul pour une pompe à chaleur ?