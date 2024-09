Un ventilateur de radiateur pour réduire vos factures et « booster » le chauffage cet hiver

Des pluies diluviennes s’abattent sur les Bouches-du-Rhône, et provoquent des centaines de kilomètres d’embouteillages en Île-de-France. Et, c’est peut-être tout simplement parce que « l’automne météorologique » a commencé le 1ᵉʳ septembre dernier. L’heure sera bientôt venue de rallumer le chauffage, et d’angoisser à l’idée de tirer sur son compteur électrique ! Dans une maison de 120 m² chauffée à l’électricité, le budget chauffage représente de 2 150 à 2 700 € par an, en fonction du fournisseur d’énergie, et des équipements selon TotalEnergies. Je vous propose de découvrir un moyen de faire baisser cette facture exorbitante, avec un petit accessoire peu onéreux et hyper simple à installer : le ventilateur de radiateur. Son pouvoir : rediriger l’air qui monte du radiateur, vers le centre de la pièce, et vous permettre quelques belles économies. Découverte.

Un ventilateur de radiateur, qu’est-ce que c’est ?

Le ventilateur de radiateur est un petit accessoire qui se fixe sur le haut ou en dessous du radiateur électrique, grâce à des aimants. Lorsque le radiateur fonctionne, il émet de la chaleur tout autour de lui, mais la chaleur monte vers le plafond. Le ventilateur va avoir deux fonctions : celui d’accélérer la distribution de la chaleur dans la pièce, en pulsant l’air chaud. De plus, il va permettre de récupérer la chaleur perdue, celle qui monte, vers le centre de la pièce. Côté fonctionnement, le ventilateur de radiateur intègre un capteur de chaleur qui lui permet de s’activer automatiquement quand le radiateur chauffe. Et, à l’inverse, il s’arrête quand le radiateur ne fonctionne pas. Concrètement, il assure de réchauffer la pièce deux fois plus vite et, par conséquent, de consommer deux fois moins d’électricité par radiateur.

Dans quelles mesures le ventilateur de radiateur peut me faire économiser sur l’électricité ?

Cet accessoire n’est pas « sectaire », il se destine à la plupart des radiateurs électriques. Les économies commencent dès l’installation, à faire de préférence avant même de rallumer le chauffage. Puisque l’air chaud est pulsé plus vite, la pièce se réchauffe plus vite, et vous ne perdrez plus de chaleur. Vous devriez même pouvoir baisser votre thermostat d’un ou deux degrés en conservant la même température intérieure. Et, un degré de moins, c’est 7 % d’économisé selon l’ADEME, je vous le rappelle ! Sur une facture de 2 000 € annuelle, ce seront donc 140 € d’économisés, et ce n’est pas négligeable. Sur une chaudière gaz, l’économie est aussi très intéressante, de l’ordre de 10 à 15 % par an, puisque vous pourrez abaisser la température de votre chaudière.

Combien vous faut-il de ventilateurs de radiateurs ?

Dans l’absolu, un ventilateur par radiateur s’avère être l’idéal, tous vos radiateurs chaufferont ainsi, de la même manière. Néanmoins, gardez à l’esprit qu’un ventilateur brasse environ 30 m³ d’air. Pour une pièce de 3 mètres de large, 10 mètres de long et 3 mètres de haut, le volume est de 90 mètres cubes. Vous aurez donc besoin de trois ventilateurs dans la pièce pour commencer à faire des économies. Et, vous ? Avez-déjà équipé vos radiateurs de ventilateurs ? Avez-vous déjà réalisé quelques économies notoires ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

SpeedComfort Ventilateur de Chauffage Intelligent pour radiateurs Mono Set - Amplificateur de Chauffage Durable - Economie d'énergie & de Frais de Chauffage DURABILITÉ : le ventilateur de chauffage à faible consommation d'énergie améliore la diffusion de l'air chaud et double la puissance de chauffage. Vous économiserez jusqu'à - 22 % sur votre... PromoMeilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez