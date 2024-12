L’hiver est agréable avec ses paysages enneigés, son air frais revigorant et le bonheur de rentrer se mettre au chaud à la maison. Mais, l’hiver est également la période pendant laquelle nous consommons le plus de chauffage, et par conséquent, de gaz et d’électricité. Une maison de 110 m² coûte, selon Hellowatt.fr, la « modique » somme de 1 800 € uniquement en chauffage si vous utilisez un chauffage électrique ! Dans une maison ou dans un appartement, nous avons normalement des stores ou des volets que nous ne fermons pas toujours ! Les volets et les stores sont installés pour obtenir le noir complet lorsque nous dormons, mais ils sont aussi des remparts contre la chaleur ou contre le froid. Alors ? Faut-il vraiment ses volets pour conserver la chaleur ? Je vous réponds.

La fermeture des volets : un écogeste utile, mais sous certaines conditions

Deux cas de figure pour la fermeture des volets : contre le froid ou contre la chaleur, et vous allez voir que l’on n’utilise pas les volets de la même manière. Ainsi, lorsqu’il fait très chaud à l’extérieur, il faut fermer les volets la journée et les laisser grands ouverts la nuit pour vous rafraîchir. Et, à l’inverse, en hiver, il est conseillé de les laisser ouverts la journée, pour profiter du moindre rayon de soleil, et de les fermer dès la nuit tombée, pour conserver cette chaleur. Cette astuce est valable, même si vous possédez des fenêtres à double ou à triple vitrage. Les volets ou les stores sont fabriqués pour être fermés. Personnellement, j’ai réglé le problème avec des stores motorisés, mais non connectés, pour m’éviter de faire le tour de la maison chaque matin et chaque soir !

Pourquoi fermer les volets vous permet des économies d’énergie ?

Les fenêtres peuvent être responsables de ce que l’on appelle les déperditions de chaleur à hauteur de 25 % ! Même si le vitrage a grandement évolué, si l’on se réfère aux vieilles fenêtres à simple vitrage, le verre n’est pas un isolant ! Les volets ou les stores viennent donc protéger la vitre en créant une barrière contre le froid. Vous pouvez aussi, devant la fenêtre, tirer vos doubles-rideaux épais ou installer des rideaux thermiques en supplément. Selon l’ADEME, fermer les volets permettrait de limiter de 60 % les déperditions de chaleur par les fenêtres ! En termes d’économies pures, cela représenterait approximativement 2 % de votre facture annuelle. Cependant, cela peut être bien davantage si vous disposez de fenêtres anciennes ou de simple vitrage ou encore de survitrage.

Fermer les volets la nuit, oui, mais pas n’importe comment !

Pour que les fermetures soient efficaces, il faut avant tout, bien choisir ses volets ou ses stores. Ainsi, des volets en PVC seront généralement plus protecteurs que des volets en bois. De plus, évitez les volets en métal, souvent plus esthétiques et nécessitant peu d’entretien, mais moins efficaces contre le froid. En termes de stores, si vous les choisissez électriques, veillez à installer le coffre à l’extérieur, afin que le store descende au plus près des vitrages. Pour vous aider à choisir vos volets ou vos stores, il existe un classement à connaître.

Ce classement s’appelle : « Air-Eau-Vent (AEV) », il est certifié par une entreprise publique et par le centre technique du bâtiment (CSTB). C’est une note qui va de A1 à A4 et qui donne la performance du volet. Ainsi, un volet A4 sera plus protecteur qu’un volet A1. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .