Quels sont les inconvénients d’un chauffage électrique ?

Parmi les systèmes de chauffage les plus plébiscités, nous trouvons le chauffage électrique. Facile à installer et à contrôler, les radiateurs électriques équipent de nombreuses maisons et d’appartements. L’Insee estime qu’environ 87 % des logements chauffés à l’électricité utilisent des radiateurs muraux. Ces radiateurs ont l’avantage d’être plutôt discrets, simples à utiliser, et nécessitent très peu d’entretien. Un petit dépoussiérage de temps à autre permet de conserver une meilleure efficacité. Pour optimiser leur rendement, il est également possible d’installer des réflecteurs de radiateurs. S’ils chauffent vite et procurent une chaleur satisfaisante, ils ont aussi de nombreux inconvénients avant de passer aux radiateurs électriques. On fait le tour de la question avec vous !

Inconvénient n° 1 : le prix de l’électricité !

C’est évidemment son principal inconvénient, vous vous en seriez douté ! Si le bois ou les pellets de bois restent aujourd’hui les moyens de chauffage les moins chers, ce n’est absolument pas le cas de l’électricité. Certains types de radiateurs sont vendus comme des appareils économes, or ce n’est pas la réalité ! Selon une étude réalisée par Effy en 2020, on estime le coût annuel d’un chauffage électrique pour une surface moyenne de 110 m² à environ 1 800 €. Avec les différentes augmentations des coûts de l’électricité, la facture pour 2024 dépassera allègrement les 2 000 € par an ! À titre de comparaison, pour la même surface avec un poêle à pellets, le coût sera de 958 € (hors installation) pour deux tonnes pour 100 m². Le prix actuel de la tonne étant en moyenne de 479 €.

Inconvénient n° 2 : la dépendance énergétique !

Vos radiateurs fonctionnent donc avec l’aide de votre compteur électrique, qui leur fournit l’énergie nécessaire à leur fonctionnement. Sans électricité, pas de chauffage et des subterfuges à prévoir en cas de longues coupures de courant (couverture, plaids, chauffage d’appoint, etc.). Le fait de dépendre du réseau électrique encourage aussi la production d’énergie fossile (l’électricité) et contribue donc au réchauffement climatique.

Inconvénient n° 3 : non adapté aux grandes surfaces !

Concrètement, les radiateurs électriques devraient être réservés aux petits espaces, comme les chambres ou les salles de bains. Pour les grands volumes, ce mode de chauffage coûte très cher, et ne produit pas une chaleur homogène, sauf en cas d’installation d’un système de redistribution de la chaleur.

Inconvénient n° 4 : assèchement de l’air intérieur !

Le chauffage électrique peut contribuer à l’assèchement de l’air dans un espace clos, ce phénomène étant principalement dû à la conversion de l’électricité en chaleur. En chauffant l’air, la capacité de celui-ci à retenir l’humidité augmente. Cependant, cela ne signifie pas que la quantité réelle d’humidité dans l’air a augmenté. En réalité, la concentration d’humidité relative diminue à mesure que la température augmente. Cela peut conduire à une sensation d’air sec.

Inconvénient n° 5 : aucune aide financière possible !

À l'heure actuelle, et notamment en référence aux arguments mentionnés en début d'article, le chauffage électrique par radiateurs en général, n'est pas considéré comme un chauffage écologique. Il est très énergivore et consomme une énergie fossile, donc polluante, hormis si vous possédez des panneaux solaires, éligibles eux, aux différentes aides de l'État. Quoi qu'il en soit, si l'on se contente d'une installation de radiateurs électriques de base, alors aucune aide de l'État ou des régions et des départements, ne viendra diminuer votre facture d'installation.