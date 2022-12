Guide d’achat : les réflecteurs de chaleur pour les radiateurs

Garder la chaleur à la maison à tout prix pour ne pas voir sa facture d’électricité grimper en flèche lors de la prochaine régularisation devient un souci quotidien. Peut-être encore plus que les années précédentes, nous veillons à éteindre les lumières dès que nous sortons d’une pièce, à débrancher les chargeurs quand ils ne chargent pas ou encore à utiliser nos programmes éco sur nos lave-vaisselles et lave-linges. Comme dit le célèbre dicton : il n’y a pas de petites économies. Et parmi ces moyens d’économiser quelques euros, il existe un dispositif peu onéreux et facile à installer : le réflecteur de chaleur, à placer derrière vos radiateurs. Certes, vous ne réduirez pas votre facture de moitié, mais cela vous fera quand même économiser quelques euros ! Découverte.

Pourquoi installer un réflecteur de chaleur ?

Vous avez sans doute remarqué que vos radiateurs ont la fâcheuse tendance à chauffer les murs qui se trouvent derrière eux. Cette chaleur est donc « perdue » ou « mal redistribuée » dans la pièce, car rien n’isole votre radiateur de votre mur. Le réflecteur de chaleur qui se présente comme une feuille de papier bulle recouverte d’aluminium va, en réalité, servir d’isolant entre l’arrière de votre radiateur et le mur. Il va renvoyer la chaleur de l’arrière du radiateur vers la pièce à chauffer. Il permet de restituer près de 95% de la chaleur qui, en temps normal, reste dans le mur !

Quels sont les différents types de réflecteurs de chaleur ?

Tout d’abord, il faut savoir que vous pouvez fabriquer vous-même votre réflecteur de chaleur, avec une plaque fine de polystyrène sur laquelle vous collerez un film en aluminium ou une plaque d’aluminium. Pour une vingtaine d’euros par radiateur, vous pourrez vous équiper d’un réflecteur de radiateur DIY. Si le bricolage n’est pas votre tasse de thé, le produit vous coûtera évidemment un peu plus cher (entre 30 et 50 €), mais vous n’aurez qu’à l’installer. Les réflecteurs de chaleur sont vendus en bande ou rouleaux de 5 ou de 10 m et permettent d’équiper plusieurs radiateurs. Avant d’acheter, il faudra donc déterminer la longueur cumulée de tous vos radiateurs à équiper.

Comment installer le réflecteur de chaleur ?

Son installation est si facile, notamment si votre radiateur n’est pas fixé au mur. En effet, il suffit de coller au double-face ou punaiser votre plaque réflectrice derrière votre radiateur. Quant à un radiateur à eau fixé au mur, il s’avère souvent impossible de le décaler du mur pour glisser la plaque. Vous devez, alors, découper minutieusement la plaque afin qu’elle passe derrière les attaches. Autrement, vous pouvez opter pour un film isolant avec une bande aimantée. Vous n’aurez pas besoin de démonter le radiateur, car le réflecteur viendra se poser sur l’aimant. Nous conseillons d’installer le réflecteur avec un système « amovible », car il n’est pas nécessaire de le laisser lorsque les radiateurs ne sont pas allumés. De plus, prenez garde à ne pas le laisser dépasser sur le haut du radiateur. Certes, il est commode et abordable, mais il n’est pas un must d’esthétique !

Trois réflecteurs de radiateurs pour vous aider à choisir.

Le premier des trois est le Radpack Réflecteur de chaleur qui se présente en feuille pliée de 5 m × 60 cm. En ce moment, il est classé parmi les meilleures ventes, car son prix est intéressant. Et vous n’aurez pas besoin de double-face, car ce modèle est équipé de 12 grandes bandes adhésives qui vous permettront une installation facile sans matériel supplémentaire. Il suffira de le couper à la taille de vos radiateurs et de le coller avec les bandes prévues. Le film mesure 3,6 mm d’épaisseur et vous pouvez équiper trois radiateurs avec 5 m.

Radpack Réflecteur de chaleur pour radiateur Feuille d'isolation pour économie d'énergie 5 m x 60 cm Foil Tech Feuille d'isolation pour radiateur : vous en avez assez de gaspiller v...

Installation facile : maintenant avec 12 grandes bandes adhésives. Con...

Réduisez vos factures : ce rouleau d'isolation contre la chaleur et le... 37.95 € 34.95 € Vérifier Promo -8%

Le second modèle est le MOXVIO. Vendu en bande de 5 m × 50 cm, il est un peu plus cher que le modèle précédent. Mais cela s’explique par le fait qu’il mesure 5 mm (au lieu de 3.6) d’épaisseur. Par conséquent, cela lui confère un meilleur pouvoir isolant. Il est particulièrement recommandé dans les vieilles maisons en pierre ou les maisons mal isolées, puisque son taux de rendement est plus élevé. Il existe aussi en version 2 m × 50 cm, vous évitant de surconsommer, si vous n’avez que deux radiateurs à équiper. Il est également fourni avec des pastilles autocollantes qui faciliteront son installation.

MOXVIO Feuille de radiateur réfléchissante à l'arrière du panneau arrière réflecteur d'économie d'énergie Feuille d'aluminium déflecteur thermique Iso ... ✅ Réduit les pertes de chaleur, économise de l'argent : reflète la cha...

✅ Facile à installer : installation rapide et simple avec des rubans a...

✅ 100 % sûr et durable : fabriqué en matériau sain et sûr, conçu pour ... 49.99 € Vérifier

Le réflecteur de radiateur existe aussi en roulant de 10 m à coller comme le modèle de chez Dripex. Tout aussi efficace que les deux précédents, mais à découper et à coller. Sachez que ce rouleau de film isolant peut également vous permettre d’isoler un sol, des combles, un abri de jardin, etc. Fabriqué en film aluminisé, non toxique, anti-rayonnement et ignifuge, il est également réutilisable.

Dripex Isolant Thermique en Film Aluminisé a Bulles Double Face Isolation 3-4mm pour radiateur sol toit mur, reflecteurs de chaleur isolant thermoréfl ... 【HAUTE PERFORMANCE】 Isolation phonique & thermique avec double face mi...

【MATÉRIAU SAIN】 Fabriqué en film aluminisé, non toxique, anti-rayonnem...

【ÉCONOMISEZ VOTRE FACTURES】 Résistant à l'eau, la vapeur et la corosio... 42.99 € Vérifier

Nous confirmons que cette petite astuce ne vous permettra pas d’énormes économies, mais une différence est tout de même tangible, car elle permet de renvoyer la chaleur du mur vers la pièce. Vous consommerez moins d’électricité, puisque la chaleur restera plus constante et évitera au thermostat de se déclencher trop souvent !