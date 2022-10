Comment passer vos fenêtres en “mode hiver” et ainsi économiser du chauffage ?

Cette année peut-être encore plus que les années précédentes, nous avons tous une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. L’hiver arrive, et, avec lui, le froid qui l’accompagne, les gelées, la neige, le verglas… Et, les augmentations de nos factures qui, c’est certain, ne seront pas réellement revues à la baisse ! Dans une maison, le froid s’immisce généralement par les portes et les fenêtres, deux sources d’aération indispensables, qu’il va aussi falloir préparer pour cet hiver, pour tenter de perdre un minimum de chaleur. Alors, comment préparer vos fenêtres pour l’hiver ? Voici quelques astuces assez simples, que nous vous invitons à appliquer !

L’astuce méconnue de la vis !

Vous ne le savez sans doute pas, mais sur certaines fenêtres à double vitrage, vous pouvez régler l’étanchéité du joint de votre fenêtre pour économiser de l’énergie ! Pour savoir si vous possédez cette vis « magique », ouvrez votre fenêtre et observez la tranche… Vous devriez apercevoir le loquet qui permet d’ouvrir et de fermer votre fenêtre, ainsi qu’une autre vis. En la serrant, vous compressez le joint et laissez donc passer l’air qui vient de l’extérieur; et en le desserrant, vous bénéficiez de plus d’air frais… Bilan, en hiver, serrez la vis et en été, desserrez la vis ! Ce système est normalement présent sur les fenêtres alu ou PVC et se trouve près de la poignée.

Le film isolant pour les vitres

Les films thermiques sont de petites protections adhésives que l’on vient directement coller sur les surfaces vitrées, à l’intérieur de la maison… Une fois en place, ils ne bougent plus et vous permettent de limiter le passage du froid. C’est une solution économique, écologique et facile à mettre en place, en quelques minutes… Ce n’est pas non plus révolutionnaire, et cela ne vous permettrait pas de vous passer de chauffage évidemment, mais cela vous permettra de ralentir la pénétration du froid dans votre intérieur. Une solution provisoire sur des fenêtres mal isolées, avec un investissement d’environ 30 € par fenêtre.

Le ruban isolant pour le tour des fenêtres

Cette astuce n’est pas non plus révolutionnaire, mais elle mérite cependant d’être connue. Les rubans adhésifs qui se posent sur le tour des fenêtres, peuvent réellement permettre d’empêcher le froid d’entrer chez vous… Ils ne coûtent pas très cher (environ 15 €) et permettent de limiter l’entrée du froid sur de vieilles fenêtres en bois ou si vous ne disposez pas de la fameuse vis magique qui resserre ou desserre vos joints. Mis bout à bout, ces petites astuces formeront un petit rempart contre l’entrée du froid, et vous ferons gagner quelques degrés et quelques euros aussi. Quant à la porte d’entrée, on investit une dizaine d’euros dans un coussin de porte, souvent en forme de teckel, ou on le fabrique soi-même. Ce sont de petites astuces qui peuvent vraiment tout changer. Pour résumer, on continue d’aérer son intérieur cinq minutes par jour en hiver. On profite de la chaleur du soleil quand il est présent. On calfeutre aussi au maximum ses portes et fenêtres pour conserver un maximum de chaleur et éviter de chauffer dehors.

