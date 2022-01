Comment produire son électricité pour devenir autonome en énergie ?

Peut-être avez-vous déjà pensé à devenir autonome en électricité en installant par exemple des panneaux photovoltaïques ou une éolienne ? Avec le développement actuel des technologies destinées aux particuliers, produire son électricité devient tout à fait possible.

Sur le marché actuel, il existe plusieurs manières de produire l’électricité dont nous avons besoin au quotidien. Découvrez les solutions qui s’offrent désormais à vous pour faire des économies d’énergie. Et pour préserver la planète !

Installer des panneaux solaires ou photovoltaïques !

C’est probablement la première alternative à laquelle on pense lorsque l’on parle de produire son électricité. Cependant pour bénéficier de cette technologie, il faudra que votre toit ait un pan exposé plein sud, et une pente de 30° dans l’absolu. Après l’installation de panneaux photovoltaïques, deux choix s’offrent à vous :

Consommer votre production et revendre le surplus auprès d’un fournisseur

Revendra la totalité de votre production.

Pour installer des panneaux solaires, il faudra cependant vous renseigner auprès de votre mairie qui peut imposer l’aspect des panneaux solaires en zone classée par exemple. Et si vous êtes en copropriété, vous devrez obtenir l’accord de tous les copropriétaires avant de les installer sur votre toit !

Installer une éolienne dans votre jardin

Les éoliennes ne sont pas seulement ces géantes d’acier que l’on voit dans certaines régions… Parfois sources de discordes, elles sont cependant une bonne alternative aux panneaux photovoltaïques… Elles se destinent surtout aux régions où l’ensoleillement n’est pas optimal… Mais souvent les régions les moins ensoleillées de France, connaissent des épisodes venteux plus fréquents.

Pour installer une éolienne, il suffit de la faire installer dans votre jardin par un professionnel qui la raccordera à votre réseau et de respecter les conditions suivantes.

L’installation d’une éolienne comprise entre 12 m inclus et 50 m est soumise à la délivrance d’un permis de construire. La personne intéressée doit déposer une demande en 4 exemplaires auprès de la mairie, quel que soit la finalité de la production d’énergie (autoconsommation ou revente).

Installer un éco-générateur

Un éco-générateur produit de l’électricité mais également de la chaleur. En termes techniques, c’est une chaudière à micro-régénération qui s’alimente généralement au gaz naturel. Elle permet d’actionner un moteur à piston qui grâce à un alternateur, génère de l’électricité. Les installations d’éco-générateurs semblent être actuellement les plus rentables quant à la consommation énergétique d’un foyer.

L’installation d’un éco-générateur ne nécessite pas d’autorisation particulière, mais il doit être posé par un professionnel certifié. En cas d’installation non conforme, l’assurance ne couvrirait pas les dégâts si un incident venait à se déclarer !

Comment choisir son autoconsommation ?

Lorsque vous décidez de produire votre électricité, deux choix sont possibles :

L’autoconsommation partielle qui vous permet de revendre une partie de votre production à votre fournisseur d’énergie

L’autoconsommation totale sur laquelle vous ne ferez donc aucun éventuel bénéfice.

Pour choisir votre mode d’autoconsommation, il faudra d’abord évaluer les besoins de votre foyer. Pour se faire, il faudra lister tous vos appareils électroménagers, mais également vos téléviseurs, ordinateurs, en bref, tout ce qui consomme de l’électricité.

Il faudra également estimer la fréquence à laquelle vous les utilisez. Si votre lave-linge tourne chaque jour par exemple, il faudra évidemment le prendre en considération. Sans oublier les appareils qui restent en veille, et ils sont parfois nombreux dans une maison ! Enfin, n’omettez pas de comptabiliser les outils ou appareils qui fonctionnent sur batteries, car il faut bien les recharger à un moment donné !

Un dernier élément à prendre en compte, vos habitudes de vie… En effet, si vous télétravaillez toute l’année, vous consommerez plus que si vous partez au bureau de 7h à 20h évidemment !

Concrètement, si vous travaillez chez vous ou que vous vous absentez peu, choisissez l’autoconsommation totale. Pour celles et ceux qui sont souvent hors de leur domicile pour des raisons professionnelles, l’autoconsommation partielle peut être plus judicieuse.

Mais pourquoi produire son électricité ?

Produire son électricité offre certains avantages évidents comme une énergie verte produite à partir de ressources naturelles (soleil, vent). Cela va évidemment diminuer considérablement vos factures d’électricité, voire les faire disparaître si vous apprenez à gérer vos consommations.

Mais, vous dépendrez aussi beaucoup moins du réseau général et serez donc moins impactés par les hausses des tarifs de l’électricité par exemple… Ou alors à votre avantage si vous choisissez l’autoconsommation partielle.

Et les inconvénients alors ?

Si la production d’électricité possède des avantages, elle a bien entendu aussi quelques inconvénients qu’il faut connaître. Tout d’abord, l’installation doit être réalisée par un professionnel et peut s’avérer coûteuse. La rentabilité ne peut s’opérer que sur du long terme (entre 10 et 20 ans). Et évidemment, votre production d’électricité dépendra des conditions climatiques de votre région en temps réel… Ce sont aussi des éléments à prendre en compte avant d’investir… Et seul un professionnel agréé saura vous conseiller parfaitement !