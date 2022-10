Radiateur : Tiko, une solution domotique innovante à 9 € /mois pour économiser jusqu’à 35 % d’électricité

En France, 9 millions de personnes se chauffent grâce à l’électricité. Cependant, les conflits actuels ou la maintenance de certaines centrales nucléaires, mettent à mal la production nationale d’électricité dans toute l’Europe. Si bien que l’Europe pourrait connaître une pénurie d’électricité, voire des coupures sur certaines heures de la journée, lorsque le froid se sera installé. Nous savons qu’il va nous falloir économiser sur le chauffage cet hiver pour limiter les coupures générales. Pour nous aider à dans nos démarches, la start-up Tiko, fondée en 2012 et appartenant depuis 2019 au groupe Engie, propose un système connecté écocitoyen qui peut vous permettre d’économiser 35 % sur votre consommation électrique. Découverte.

Une hausse des prix annoncée

Ce n’est plus une rumeur, mais une certitude, l’inflation grimpe dangereusement ! Le gouvernement a décidé de geler les prix de l’électricité, ou plutôt de mettre en place un bouclier qui permet de limiter l’augmentation des prix. La pénurie d’électricité va, malgré tout, se répercuter sur notre pouvoir d’achat puisque, quoi qu’il arrive, la facture d’électricité sera plus salée… La tension sur le réseau oblige d’ores et déjà l’état à relancer des centrales pour assurer une production d’électricité nationale. Ce qui n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour la planète !

Tiko qu’est-ce que c’est ?

L’entreprise s’est donnée pour mission depuis sa création de permettre aux ménages de réaliser des économies d’énergie sans perdre sur leur confort. Tiko met à disposition du grand public une solution innovante et anti-gaspillage qui va permettre de chauffer uniquement en fonction de vos besoins. Tiko se présente donc comme un système connecté, contrôlé via une application, qui aide à gérer chaque radiateur de la maison, et de choisir la température pièce par pièce, au regard de vos besoins dans la journée. Le système s’installe sur tous les radiateurs électriques, peu importe le modèle, l’âge de vos radiateurs ou la technologie qu’ils utilisent (inertie, radiants, etc.). Tiko s’installe sur n’importe quel radiateur, sans clou ni vis, et ne coûte que 9 € (1 € pour les bailleurs) ! Il ne nécessite aucun abonnement et vous permettra ainsi d’économiser 35 % d’électricité soit environ 600 € si vous êtes dans la moyenne de 1 800 € d’électricité par an.

Une installation simplifiée et sans travaux pour connecter les radiateurs

Économisez jusqu’à 35 % d’énergie de chauffage;

Programmez la température de chaque pièce et au quart d’heure près en fonction de vos habitudes de vie,

en fonction de vos habitudes de vie, Gardez un œil sur votre consommation grâce à l’application gratuite Tiko.

Comment ça marche ?

Lorsque vous recevez Tiko, il vous suffit d’installer un petit boitier sur chaque radiateur, puis de disposer la centrale dans votre pièce principale. Grâce à l’application, vous allez donc pouvoir programmer simplement chaque radiateur, pièce par pièce, jour par jour, et au quart d’heure près. Imaginez que vous possédiez un bureau que vous utilisez pour télétravailler; vous n’avez donc pas besoin qu’il soit chauffé à 19 °C 24 h/24. Si vous commencez à travailler à 9 h, vous pourrez alors demander à Tiko de rester à 15 °C pendant votre absence, et de se mettre à 19 °C dès 8 h 30 afin que la pièce soit à température dès votre arrivée. Si vous faites une pause de 12 h à 14 h, vous pourrez évidemment lui demander de redescendre à 15 °C durant ce laps de temps ! Sur 24 heures, vous choisirez potentiellement de chauffer 7 ou 8 heures à 19 °C et le reste à 15 °C. On sait que baisser d’un degré permet d’économiser 7 % sur la facture : faites le calcul simplement pour un bureau équipé avec Tiko. Plus d’informations sur ce système intelligent ? Rendez-vous sur Tiko.