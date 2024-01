Linky : ce bug du compteur électrique qui coûte très cher à certains usagers

Depuis son lancement, le compteur électrique Linky suscite certaines controverses parmi les abonnés. Arrivé dans l’Hexagone en 2015, le boîtier d’Enedis est obligatoire depuis janvier 2023. Il s’agit d’un dispositif intelligent capable d’évaluer en temps réel la consommation électrique. Il a également été déployé afin de rendre les mesures de consommation plus précises. De plus, le compteur Linky est censé permettre de gérer plus efficacement le réseau électrique. Malgré de telles promesses, les détracteurs ne manquent pas. Cette nouvelle affaire mise au grand jour par l’UFC Que Choisir ne fera que renforcer le sentiment de méfiance qui règne déjà chez certains usagers.

Un bug qui a coûté cher

Effectivement, l’antenne de l’association de défense des intérêts en Charente-Maritime a rapporté les déboires subis par une utilisatrice. En effet, cette dernière a été témoin d’une hausse inexplicable de ses factures d’électricité alors que ses habitudes de consommation n’avaient pas changé. C’est en 2017 qu’elle fait installer un compteur Linky à son domicile et il n’aura fallu que peu de temps après sa mise en service pour que cette consommatrice anonyme commence à s’apercevoir du dysfonctionnement de celui-ci. Elle demande aussitôt l’intervention d’un technicien. En arrivant sur le lieu, ce dernier constate que le compteur continue d’afficher des consommations, même si le disjoncteur est coupé.

Plus de 4 000 € remboursés

Face à ce dysfonctionnement, Enedis remplace le boîtier vert de la malheureuse usagère. Le gestionnaire du réseau français de distribution d’électricité calcule aussi le trop-perçu qu’il doit rembourser. Néanmoins, malgré plusieurs relances, l’utilisatrice ne reçoit pas son remboursement. Lassée de la situation, elle décide de prendre contact avec une association locale de défense des consommateurs en novembre 2022 pour obtenir de l’aide. Après plusieurs années de relance, elle a finalement obtenu gain de cause. Au bout de quelques mois, madame X reçoit un règlement de 4 320 € de la part d’Enedis en contrepartie du désagrément causé par l’incident, la société lui verse 300 € à titre de dédommagement.

Une expérience amère loin d’être unique…

Cette histoire n’est pas un cas isolé. Depuis son lancement, le compteur électrique fait couler beaucoup d’encre. Selon le site Phonandroid, de nombreux clients ont été victimes du même type de bug. Malheureusement, les conséquences financières subies par les foyers touchés sont souvent lourdes. En 2021, un couple habitant dans la commune d’Attin dans le Pas-de-Calais a reçu par erreur une facture d’électricité s’élevant à près de 180 000 €. Plus d’infos : quechoisir.org.