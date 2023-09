PimEyes permet de retrouver toutes les photos de soi sur Internet et cela inquiète les défenseurs de la vie privée

Si vous avez déjà tapé votre nom sur un moteur de recherche comme Google, Yahoo ou Lilo, vous avez dû être étonné du nombre de résultats. Eh oui, Internet a la fâcheuse habitude de tout garder, même vos publications qui datent de plusieurs années. C’est aussi le cas avec vos photos et en cherchant bien, vous pourriez même retrouver des photos de vous qui ne vous mettent pas forcément en valeur. Il existe également un moteur de reconnaissance faciale, apparu en 2017, appelé PimEyes. Ce moteur est d’une puissance assez impressionnante et finalement, c’est assez flippant. On vous explique pourquoi ?

PimEyes, qu’est-ce que c’est ?

« Nous vous aidons à trouver vos photos sur Internet et à vous défendre contre les escrocs, les voleurs d’identité ou les personnes qui utilisent votre image illégalement ». Voici comment se présente le site PimEyes. Il s’agit d’un moteur de recherche de reconnaissance faciale qui abriterait une base de données contenant plus de deux milliards de visages. Cet outil combine l’intelligence artificielle (IA) avec une technologie de recherche d’images pour identifier des images en ligne. Pour utiliser PimEyes, c’est un jeu d’enfant. Il suffit de télécharger la photo de votre visage et d’accepter les conditions d’utilisation.

Ainsi, vous verrez alors apparaître une grille de photo, avec les liens des sites sur lesquels les photos ont été publiées. Le site propose un accès gratuit, mais également des abonnements payants qui permettent d’effectuer plusieurs recherches. Cependant, vous pouvez aussi télécharger n’importe quelle photo, d’un ami, d’un proche ou de votre supérieur hiérarchique. Le résultat sera le même et vous aurez accès à toutes les photos et les sites internet ! Pour en savoir plus, vous pouvez consulter cette vidéo sur TikTok qui relate les faits évoqués.

Pourquoi ce site inquiète-t-il certaines associations ?

La préoccupation concernant la dangerosité de cet outil est partagée par de nombreuses associations, dont Big Brother Watch, qui met en évidence le potentiel de PimEyes de faciliter la surveillance et le harcèlement à une échelle considérable. Madeleine Stone, responsable juridique et politique de l’organisation, souligne que cette technologie permet de parcourir et de suivre les images de quiconque, y compris les enfants, sur Internet.

Cela signifie que toute personne qui apparaît en public peut être identifiée, que ce soit lors d’une manifestation, dans les transports en commun ou dans un établissement public. Cela crée ainsi une sorte d’absence d’anonymat en ligne, où il semble que chacun ait son nom affiché en permanence. Contrairement à d’autres bases de données qui ne sont accessibles qu’aux autorités publiques, PimEyes offre sa technologie de recherche biométrique au grand public, grâce à des sources variées. Cela peut notamment représenter un danger en tombant entre les mains de personnes malveillantes.

Le saviez-vous qu’il existait un « droit à l’oubli » ou « au déréférencement » ?

Le droit à l’oubli numérique est également connu sous le nom de droit à l’effacement, conformément à l’article 17 du règlement général sur la protection des données (RGPD) de 2016. Par conséquent, il offre à un individu la possibilité de demander la suppression en ligne d’une information le concernant. Cependant, il est important de noter que cette action ne supprime pas l’information du site web d’origine, qui reste toujours accessible. La suppression des résultats de recherche par le moteur est réalisée indépendamment de toute suppression éventuelle des données sur les sites web où elles ont été publiées. Le droit à l’effacement stricto sensu, en revanche, autorise un individu à demander à l’éditeur d’un site web d’effacer ses données personnelles lorsque celles-ci ne sont plus légitimement nécessaires à conserver. En savoir plus sur le droit à l’oubli ? Rendez-vous sur le site du Conseil d’État.

