Comment effacer ses informations personnelles sur internet avec Incogni

Pour des raisons qui nous sont propres, il se peut que nous souhaitions que nos données ne soient plus visibles sur les réseaux sociaux. Se retirer des réseaux sociaux, est aujourd’hui une mission quasiment impossible tant nos données et informations personnelles sont échangées entre différents acteurs. Internet et les réseaux sont, pour les entreprises de marketing, de formidables listes de clients, et il nous est bien difficile de nous extraire de ces listes. Il faut savoir qu’il existe des courtiers en données, dont le travail est de collecter vos informations personnelles, puis de les vendre à d’autres entreprises pour enrichir leurs fichiers clients et accessoirement vous bombarder de publicité en tous genres. Pour éviter les désagréments qui peuvent en découler, l’entreprise Incogni, spécialisée dans la reprise du contrôle de la confidentialité de vos données, peut vous faire gagner du temps et de l’argent. Présentation.

Pourquoi vouloir retirer ses données ?

Vous avez probablement déjà reçu des mails publicitaires ou des offres de crédit alors que vous n’aviez rien sollicité. Ceci est dû au fait que vous avez sûrement autorisé la vente de vos données, lors d’une commande, ou d’une inscription quelconque. Sur les formulaires, il existe toujours une phrase souvent bien cachée, qui dit que vous autorisez l’entreprise à utiliser vos données. Les courtiers en données, qui sont tout à fait légaux, revendent donc ces listes à leurs clients. Si le client est une société de marketing, le risque est peu important. En revanche, si le client est un hacker, ou un pirate informatique, les choses peuvent rapidement se corser, et vous rendre victime d’usurpation d’identité, ou de vol de coordonnées bancaires. Et, à moins d’être un as de l’informatique, et d’avoir du temps à perdre à écumer la toile, il est impossible, sauf en utilisant Incogni, de supprimer toutes vos données. En sachant bien entendu, que chaque jour ou presque, de nouveaux courtiers achètent vos données dans un cercle vicieux et infernal.

Je profite de l’offre Incogni

Comment Incogni intervient pour vous aider ?

Moyennant un abonnement sur lequel nous reviendrons un peu plus tard, Incogni va agir, en votre nom, auprès des courtiers en données afin qu’ils suppriment tout ce qui peut vous concerner. Il faut savoir que toutes vos informations personnelles peuvent être récupérées via les ventes de listes à des courtiers en données. Cela va de votre numéro de téléphone, à votre adresse, mais également à votre lieu de vacances, et bien sûr vos coordonnées bancaires. C’est donc une « porte grande ouverte » à tous ceux qui seraient mal intentionnés à l’égard du fichier pourtant acheté légalement. Incogni intervient de ce fait auprès des courtiers en données grâce à un outil de suppression de données abordable, efficace et convivial. Pour ce faire, ils utilisent le RGPD, le CCPA et d’autres lois applicables en matière de confidentialité. En utilisant les lois existantes que les citoyens lambda ne connaissent pas forcément, Incogni oblige les courtiers à supprimer vos informations personnelles qui se trouveraient dans leurs bases de données. L’entreprise travaille par ailleurs avec des groupes de défenses des consommateurs afin de les sensibiliser sur la confidentialité des données. Il faut savoir qu’avec la croissance exponentielle des réseaux sociaux, et de l’e-commerce, le vol de données est une activité quotidienne et lucrative pour certains malfrats.

Incogni comment ça marche ?

Dès le premier jour de votre abonnement, l’entreprise envoie des demandes de suppression à tous les courtiers en données qui figurent sur leur liste. Une liste mise à jour dès l’apparition d’un nouveau courtier, un métier qui connaît un certain succès actuellement. Sous une semaine, vous commencez à recevoir les premières réponses, et donc les premières suppressions de vos données sur les listes concernées. Dans le premier mois suivant votre inscription, la plupart des demandes de suppression de vos données auront abouti. Si, toutefois, certaines demandes restaient en suspens, Incogni se charge de suivre les demandes, et le cas échéant, de relancer les courtiers récalcitrants afin qu’ils accèdent à la demande de suppression des données personnelles de chacun de leurs clients. De votre côté, vous recevrez chaque semaine, un récapitulatif du nombre de demandes ayant abouti à la suppression. Lors votre abonnement, Incogni effectuera des vérifications régulières des demandes en cours, et ajoutera les nouveaux courtiers afin qu’eux aussi, suppriment vos données. Si vous deviez effectuer vous-même ces actions de suppression, il vous en couterait environ 304 heures de travail, donc 304 heures pour contacter personnellement chaque courtier et lui demander de vous désinscrire. Avez-vous déjà essayé de vous désinscrire, par exemple, de chaque newsletter reçue par mail ! Mission impossible ou presque, non ?

Mais, supprimer vos données ne suffit pas toujours à vous protéger

Automatiser l’ensemble du processus pour supprimer vos données vous fera en conséquence gagner un temps précieux. Mais, Incogni vous aide également à vous protéger en ligne à une époque où les données en ligne valent plus cher que certaines inventions révolutionnaires, ou qu’un baril de pétrole ! Incogni va en conséquence jouer aussi un rôle éducatif, en envoyant des articles liés à ce phénomène grandissant qu’est la vente des données personnelles. Les abonnés reçoivent de plus des bulletins d’information bimensuels et des guides de confidentialité. En vous abonnant, vous restez constamment informés des nouvelles lois ou directives liées à la confidentialité des données sur les réseaux sociaux.

Quels sont les prix des abonnements à Incogni

Nous vous l’avions annoncé, Incogni est un service payant certes, mais qui peut vous ôter bien des désagréments, vous faire gagner de l’argent et vous protéger de l’usurpation d’identité, qui peut tout simplement vous mener à la ruine financière. Si, par exemple, vous vous retrouvez à la tête d’un faux garage automobile, qui immatricule des centaines de faux véhicules qui, bien sûr, commettent des centaines d’infractions, c’est à vous que les forces de l’ordre viendront réclamer des comptes. Il vaut mieux donc prendre les devants ! Incogni propose donc deux types d’abonnements :

L’abonnement annuel avec 50 % de réduction en ce moment à 5,79 € par mois, facturé 69,48 € à l’inscription puis tous les 12 mois.

L’abonnement mensuel facturé 11,49 € par mois, et reconduit chaque mois.

Si vous n’êtes pas satisfait, Incogni propose une garantie de remboursement de 30 jours et vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment, sans justificatif. Les paiements sont évidemment cryptés et sécurisés. Ce service est, pour le moment réservé, aux résidents américains, britanniques, européens, suisses et canadiens uniquement. Plus d’informations : Incogni

Article Partenaire