Amazon invente un dispositif pour vérifier l’âge des consommateurs d’alcool avec la paume de leur main

Les réglementations nationales diffèrent en matière de vente d’alcool, mais elles ont toutes, ou presque, le même point commun. La vente d’alcool est interdite aux mineurs, dont l’âge varie en fonction de la législation en vigueur : 21 ans aux États-Unis, 18 ans en France, par exemple. En 2020, Amazon a lancé le programme Amazon One, un système de vérification biométrique, qui identifie le client grâce à la paume de sa main. Désormais, lors de l’achat d’alcool, une pièce d’identité officielle devra également être présentée. Le Coors Field, siège de l’équipe de baseball des Colorado Rockies (MLB), sera le premier site à proposer la fonction de vérification de l’âge d’Amazon One. On vous explique tout !

Amazon One, qu’est-ce que c’est ?

Amazon One est un service proposé par la société Amazon qui propose une méthode de paiement et d’identification biométrique sans contact. Lancé en 2020, ce service utilise la technologie de la paume de la main pour permettre aux utilisateurs de s’authentifier, de payer leurs achats et d’accéder à certains lieux en toute simplicité. Le fonctionnement d’Amazon One repose sur la capture de l’image de la paume de la main de l’utilisateur à l’aide d’un appareil spécifique. Cette image est ensuite convertie en un algorithme unique associé au compte Amazon de l’utilisateur. Par la suite, lorsqu’une personne souhaite utiliser le service Amazon One, il lui suffit de placer sa paume au-dessus du scanner pour que son identité soit vérifiée et qu’elle puisse effectuer des paiements ou accéder à des lieux autorisés. En France, le service Amazon One a été introduit progressivement dans certains points de vente Amazon Go, les magasins sans caisse de l’entreprise. Il est destiné à faciliter l’expérience d’achat en procurant une méthode de paiement rapide et sans friction pour les clients.

Pourquoi est-ce importants pour le Coors Field ?

« Nous sommes ravis de faire équipe avec Amazon One pour lancer leur fonction de vérification de l’âge au Coors Field », a déclaré Alison Birdwell, présidente-directrice générale d’Aramark Sports + Entertainment. (Source : Amazon.) La vérification de l’âge lors de l’achat d’alcool est souvent perçue comme un obstacle pour les détaillants, les bars et les brasseries. Cela entraîne des transactions plus longues et a un impact sur la productivité des employés. Pour remédier à cela, la fonction de vérification d’âge d’Amazon One vient résoudre ces problèmes et facilite la tâche en éliminant la nécessité de vérifier manuellement les pièces d’identité. Cette nouvelle fonctionnalité d’Amazon One répond directement à ces préoccupations, en proposant un niveau de commodité supplémentaire, lors du processus de vérification d’âge. Elle réduit ainsi le temps requis pour effectuer un achat d’alcool et améliore l’expérience globale des clients au Coors Field.

Que dit la législation française sur la vente d’alcool ?

En France, la loi du 21 juillet 2009 du code de la Santé Publique est claire :

Il est strictement interdit de vendre des boissons alcooliques aux personnes mineures. De plus, il est également interdit d’offrir gratuitement ces boissons aux mineurs, que ce soit dans les débits de boissons ou dans tout autre commerce ou lieu public.

Dans les établissements de vente de boissons, il est prohibé d’accueillir des mineurs âgés de moins de seize ans, s’ils ne sont pas accompagnés de leur père, de leur mère, d’un tuteur légal ou d’une autre personne responsable âgée de dix-huit ans ou plus qui en a la charge ou la surveillance.

De plus, la vente d’alcool de 22 à 8 h du matin est par ailleurs encadrée et réservée à certains professionnels disposant d’une licence IV. Elle reste destinée aux personnes majeures, quelle que soit l’heure de la journée. Ces mesures visent évidemment à protéger les mineurs des dangers liés à la consommation d’alcool. Rappelons qu’en France, la majorité est fixée à 18 ans, ce qui n’est pas le cas aux États-Unis, où il faut afficher 21 ans révolus pour acheter de l’alcool, en théorie.