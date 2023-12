La fonction du micro-ondes (très énergivore) à bannir, si vous souhaitez réduire vos factures d’électricité

Nous possédons tous ou presque un four à micro-ondes que nous utilisons en particulier pour réchauffer notre café du matin ou nos plats préparés. Inventé par l’ingénieur américain Percy Spencer, en 1946, il est arrivé en France en 1959, il a connu un véritable essor dans les 1980-1990. Aujourd’hui, la question ne se pose plus et le four à micro-ondes, parfois décrié pour ses ondes justement, fait partie intégrante de nos vies. Micro-ondes simple ou multifonction, cet appareil fonctionne à l’électricité, affiche occasionnellement l’heure et consomme donc de l’énergie. Mais le saviez-vous que l’une de ses fonctions principales était une fonction très énergivore ? Et vous allez voir que vous pourriez largement vous en passer ! Décryptage.

Comment calcule-t-on la consommation d’un micro-ondes ?

Il a beau être petit, caché dans un coin de la cuisine, il n’en est pas moins un gros consommateur d’électricité. La consommation d’énergie d’un four à micro-ondes est directement liée à sa puissance. Concrètement, un micro-ondes d’une puissance de 800 W consommera 800 W, s’il est utilisé pendant une heure. Pour déterminer la consommation annuelle en kilowattheures (kWh) de votre micro-ondes, vous pouvez effectuer le calcul suivant expliqué sur le site TotalEnergies :

(Puissance du micro-ondes en watts) x (nombre d’heures d’utilisation par jour) x (nombre de jours d’utilisation par an) / 1000. Ainsi, un micro-ondes d’une puissance de 800 watts fonctionnant 1 heure par jour à raison de 200 jours par an consomme : 800 × 1 × 200 / 1000 = 160 kWh.

Ce qui revient donc au prix du kWh actuel (0.2276 € / kWh en option BASE chez EDF) à 36,41 € par an, si vous l’utilisez 200 jours. Notons tout de même qu’un micro-ondes consomme environ deux fois moins d’électricité qu’un four traditionnel.

Quelle est cette fonction qu’il vaut mieux oublier ?

Si vous utilisez chaque jour votre micro-ondes pour décongeler vos aliments, vous commettez une grave erreur pour votre porte-monnaie ! En effet, cette fonction nécessite souvent de longues périodes de fonctionnement pendant lesquelles le four consomme de l’électricité. De plus, la fonction décongélation utilise des cycles à basse intensité qui prolongent donc le fonctionnement, explique le site Maison-Travaux. Cette fonction décongélation est en conséquence à utiliser avec parcimonie, puisqu’elle pourrait vous couter 15 € de plus chaque année ! Pour décongeler vos aliments, voici trois propositions :

Les sortir à l’avance du congélateur et les laisser tranquillement décongeler naturellement, vous éviterez les risques de pertes. Avec le micro-ondes, la décongélation n’est pas toujours optimale.

Les plonger dans de l’eau froide en ayant pris soin de les enfermer dans un sac étanche.

Les cuire congelés, c’est possible avec des légumes déjà cuits, des fruits et certaines viandes, même si la saveur est quelque peu altérée.

Comment éviter le surplus de consommation du micro-ondes ?

Même si vous n’utilisez la fonction décongélation qu’en cas d’extrême urgence, il y a possibilité de réduire la consommation électrique de votre micro-ondes. Pour ce faire, il faut d’abord veiller à un entretien quotidien, notamment au niveau des parois et du plateau. Un micro-ondes encrassé, c’est un peu comme un radiateur poussiéreux, il consommera davantage, car il devra chauffer la saleté avant les aliments ! De plus, utilisez des plats adaptés au micro-ondes, qui laissent donc passer les ondes. Les plats en terre, ou trop épais, demanderont plus d’électricité pour chauffer l’intérieur. Un micro-ondes mécanique et, par conséquent, sans horloge, suffit amplement au réchauffage de vos aliments.

Vous apprécierez, en plus, le petit "gling" si caractéristique dont nous nous souvenons tous ! Et surtout plus jamais d'aluminium ou ce sera la mort du micro-ondes assurée. Enfin, pensez à le débrancher ou à l'installer sur une prise commandée ou connectée à un assistant vocal, la petite horloge inutile dans la cuisine consomme aussi de l'électricité 24 h/24 et 7 j/7.