Chauffage : l’invention d’une chaudière à micro-ondes pour chauffer les maisons

Avec le phénomène du réchauffement climatique, différentes mesures ont été prises en Europe afin de réduire les émissions de CO₂. Comme beaucoup d’autres nations, le Royaume-Uni vise une neutralité carbone d’ici 2050. Étant donné qu’une partie importante des émissions de gaz à effet de serre du pays provient des chaudières alimentées par des combustibles fossiles, l’utilisation de nouveaux appareils plus écologiques devient incontournable. La jeune entreprise britannique Heat Wayv propose alors le premier modèle de chaudière à micro-ondes.

Une chaudière à haut rendement ?

En développement depuis début 2021, l’appareil serait efficace à 84 % pour convertir l’énergie électrique en chaleur. L’eau chaude obtenue est ensuite pompée à travers les radiateurs puis transférée vers les robinets, les douches et les baignoires de la maison. 12 % des chaleurs perdues seraient récupérées, ce qui donne en tout, un rendement de 96 %... La chaudière à micro-ondes aurait la capacité de chauffer l’eau à la même température qu’une chaudière à gaz. Selon le fabricant, elle fonctionne exactement sous les mêmes principes qu’un four à micro-ondes. Pour chauffer l’eau, elle utilise des radiofréquences. En théorie, l’appareil se place au même endroit que la chaudière existante. D’ailleurs, son installation ne requiert aucune modification majeure au niveau du circuit. Il suffit de le raccorder avec la tuyauterie et les radiateurs déjà en place.

Pas pour aujourd’hui

Toujours d’après la start-up britannique, cette chaudière de nouvelle génération est presque silencieuse et ne nécessite quasiment aucun entretien. Grâce à une technologie innovante intégrée, elle pourra même être contrôlée et gérée via une application, à l’instar d’un appareil domotique. Tout cela est bien évidemment prometteur, mais il faudra patienter un peu avant de pouvoir profiter des avantages de cet équipement. En effet, le fabricant a déclaré qu’il envisage de lancer des échantillons vers la fin de l’année 2022. Quant aux premières ventes, elles sont prévues pour 2024.

Écologique mais coûteuse

Le gouvernement britannique a déjà pris la décision d’interdire les chaudières traditionnelles dans les nouvelles habitations à partir de 2025. Des plans théoriques pour éliminer progressivement toutes les chaudières à combustibles fossiles devraient être lancés en 2030. La chaudière à micro-ondes pourrait alors constituer une alternative plus écologique à ces équipements considérés comme polluants. Alimentée en électricité, elle pourrait contribuer à la décarbonisation du pays. D’après Heat Wayv, son utilisation dans les foyers britanniques pourrait réduire jusqu’à 14 % les émissions annuelles de CO2 du Royaume-Uni.

Cependant, l’électricité étant 4 à 5 fois plus chère que le gaz naturel, son fonctionnement est susceptible de faire grimper la facture. L’entreprise envisage de proposer deux modèles de chaudières à micro-ondes. Le premier, baptisé Heat Wayv One, remplacera la chaudière classique et produira de l’eau chaude pour un usage domestique. Le second, qui est le Heat Wayv Max, conviendra particulièrement aux grandes maisons, car il est censé contenir un réservoir d’eau chaude interne de 280 litres. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le site officiel affiche page blanche. heatwayv.com / Page LinkedIn : heat-wayv