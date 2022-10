« Grâce à mon système, je réduis ma facture par trois » l’invention oubliée d’un chauffage solaire et géothermique

Dans le village de Mazet-Saint-Voy (43) vit un électricien dont l’invention pourrait faire le tour du monde… Après avoir séduit l’Europe, Roger Dolmazon décroche une médaille lors du concours Lépine International avec son invention qui se présente comme une armoire de liaison qui permet de coupler des panneaux solaires à une pompe à chaleur géothermique. Il se lance ensuite au niveau international avec son invention qui pourrait bien changer la donne. Il a déjà obtenu une récompense du ministère de l’Outre-Mer, à Strasbourg lors du concours Lépine européen, et cette fois, c’est donc du concours international qu’il ressort, primé… Découverte !

Quelle est cette invention ?

Lorsqu’il invente son armoire de liaison, on le prend pour un fou, mais lui y croit dur comme fer… D’ailleurs, cela fait 25 ans qu’il l’utilise pour se chauffer. En 2010, quand le prix du fioul atteint des sommets, l’invention de l’électricien commence à intéresser, car elle permet de faire de belles économies. En 2010, il dépose donc un brevet français, puis un brevet européen l’année suivante. Et, en 2013, c’est la consécration arrive avec les prix obtenus sur différents concours d’innovation, raconte Le Progrès la même année. À l’époque, il vendait son armoire de liaison dans le monde entier (Canada, Roumanie, France). Elle coûtait 4 500 € et devait simplement être reliée par un plombier professionnel. Son armoire s’adaptait à n’importe quelle pompe à chaleur… Le nom de son invention : La Sybérienne.

Comment ça marche ?

Le système de chauffage géothermique permet le couplage de l’énergie thermique (pompe à chaleur) et de l’énergie solaire, et ainsi de se chauffer sans aucun apport énergétique, de manière autonome. Le système de couplage est géré par une régulation électronique et assure la liaison entre les capteurs solaires et la pompe à chaleur. Le système existe déjà sur les ballons tampons, mais celui-ci est plus élaboré ! Le système est, en effet, relié à une armoire de couplage gérée par une régulation électronique qui se déclenche en fonction du besoin de chaleur et des températures des éléments qui composent le système.

Quatre modes possibles…

Le système peut fonctionner en mode géothermie classique; la pompe à chaleur utilise alors le capteur enterré de surface pour produire du chauffage.

Il peut aussi fonctionner uniquement en solaire avec les capteurs solaires.

La troisième possibilité est appelée « géo-solaire », et la pompe à chaleur reçoit ensuite directement l’énergie des capteurs solaires.

Enfin, elle dispose d’un mode stockage, qui lui permet de décharger les capteurs solaires directement dans le sol via le capteur enterré.

« Grâce à mon système, je réduis ma facture par trois » explique fièrement l’inventeur au journal La Montagne en 2012. L’inventeur estime donc avoir fait de grosses économies d’énergie avec son système innovant, et cela permet aussi un meilleur rendement du système, parce que l’eau chauffée par le soleil est à plus haute température que l’eau glycolée normalement utilisée par la pompe. Ensuite, lorsque les températures sont clémentes, l’armoire de liaison assure un chauffage à 100 % en solaire, donc sans aucune consommation d’énergie. Il nous semble important de préciser que cette invention date de 2009, et que nous n’avons pas trouvé d’actualités récentes à son sujet… Toujours est-il qu’avec la flambée des prix de l’énergie, elle pourrait bien revenir sur le devant de la scène.