“Le panneau solaire hybride le plus efficace au monde”, une invention innovante pour chauffer et produire de l’énergie

Depuis quelques années, les panneaux solaires, aussi appelés panneaux photovoltaïques, s’exposent un peu partout… Sur les toits des maisons individuelles, sur les serres ou les vignes, et bien entendu, sur les bâtiments industriels. La plupart d’entre eux servent à fournir de l’électricité, même si, depuis l’apparition des panneaux hybrides, la production de chaleur est désormais possible. Une entreprise britannique, Naked Energy propose un nouveau système de production de chaleur et d’électricité sous forme de tubes solaires sous vide. Une première mondiale qui vient enrichir une technologie encore inédite : “les tubes solaires sous vide ‘2-en-1‘, thermiques et photovoltaïques”, une véritable innovation commercialisée sous le nom de « Virtu PVT ». Découverte.

Comment se présente ce système ?

Les tubes solaires utilisés par Naked Energy sont semblables à ceux que l’on utilise d’habitude pour produire de l’eau chaude sanitaire. Ils ont tout de même une différence, celle d’être équipés de capteurs photovoltaïques qui vont permettre la production d’électricité en parallèle. La température élevée qui peut se trouver dans les tubes n’est généralement pas favorable aux cellules photovoltaïques, mais l’entreprise explique que cette chaleur, dans leurs nouveaux tubes, est captée et évacuée grâce à un liquide caloporteur.

Que peuvent apporter ces tubes solaires ?

Virtu représente une nouvelle catégorie révolutionnaire de technologie solaire qui offre :

Plus d’énergie dans moins d’espace,

Jusqu’à 3,5 fois d’économies de carbone (par rapport aux panneaux photovoltaïques),

Jusqu’à 50% de rendements en plus,

Une solution polyvalente et esthétique pour atteindre vos objectifs ESG (un critère environnemental qui tient compte de la gestion des déchets, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la prévention des risques).

Naked Energy explique que cette nouvelle technologie s’adresse en particulier aux professionnels ayant besoin d’une source constante de chaleur comme les hôpitaux, les bâtiments résidentiels écologiques, les éco-quartiers, maison de retraite, lieux d’accueil d’enfants ou encore usines alimentaires… Une telle installation peut chauffer l’eau destinée aux sanitaires à 80°C. Pour conclure leur présentation, ils affirment : “Nous décarbonons la chaleur à l’échelle mondiale, un toit et une façade à la fois.”

Un visuel original

Les panneaux photovoltaïques que nous connaissons seront-ils bientôt remplacés par ces plaques installées sur les toitures ou façades ? Elles se composent de plusieurs tubes en série, placés les uns à côté des autres. Le système est modulable, puisque l’on peut ajouter autant de tubes que l’on dispose de surface, et est facile à installer. L’installation se présente en fait comme deux couches de verre séparées par un vide, et sont inclinables, ce qui permet une meilleure captation des rayons solaires sur une épaisseur de 25 centimètres. Le système peut également être couplé à différents types de chauffages existants comme un chauffage au gaz, un chauffage électrique ou encore une pompe à chaleur aérothermique et géothermique.

Un projet soutenu par de nombreux programmes britanniques..

Naked Energy a été la première start-up britannique à être soutenue par le programme d’accélérateur de start-up financé par l’UE de l’EIT Climate-KIC à l’Imperial College de Londres, en 2012. La même année, elle a également été la première lauréate britannique du pan- Concours Européen de Venture. EIT Climate-KIC a soutenu la start-up à ses débuts, en la mettant en contact avec des collaborateurs et des utilisateurs finaux au sein du réseau, et en lui permettant de concevoir son produit en fonction de son échelle et de son impact sur le climat. La commercialisation est prévue pour bientôt, mais aucun coût de l’installation n’a été communiqué par l’entreprise.