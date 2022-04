Panneaux solaires : une modification des installations pour produire de l’électricité la nuit

Les panneaux solaires sont probablement l’avenir de la production d’énergie propre… Et utiliser la seule ressource entièrement gratuite qu’est le soleil est probablement la meilleure solution pour l’avenir. Mais comme leur nom l’indique, les panneaux solaires, ont besoin de soleil pour fonctionner… En d’autres termes, ils ne fonctionnent donc pas la nuit et c’est une perte d’énergie conséquente évidemment ! Forts de ce constat plutôt logique et naturel, des chercheurs de l’université de Stanford aux Etats-Unis, ont eu une lumineuse idée ! Ils auraient effectivement trouvé le moyen de modifier les panneaux solaires classiques, afin qu’ils puissent fonctionner la nuit. Et à l’évidence, les avantages de cette innovation seraient nombreux. Présentation.

Quels sont ces panneaux solaires nocturnes ?

Les chercheurs préviennent en amont, que la production d’électricité est plus faible la nuit, mais qu’elle reste cependant possible. Leur idée étant de faire en sorte qu’il n’y ait pas d’arrêt de production d’énergie. Ils détaillent d’ailleurs leur découverte dans une récente publication de l’Applied Physics Letters. Même si les panneaux solaires ont déjà un grand intérêt, cette découverte pourrait bien en faire de vraies sources d’énergie constantes et renouvelables. Leur solution permettrait de produire de l’électricité même la nuit, dans des proportions plus restreintes. Ils estiment que leur solution permettrait de produire jusqu’à 50 mW/m2 quand les conditions météo sont bonnes.

Comment cela fonctionne ?

Pour comprendre le fonctionnement, il faut savoir que chaque cellule solaire photovoltaïque possède un côté chaud et un coté froid. Le côté froid génère une tension et un courant à partir du flux de chaleur de la cellule solaire et de l’air ambiant. Ce flux se produit de jour évidemment, mais également de nuit, au cours de laquelle le panneau évacue la chaleur dans l’air et se « refroidit ». En ajoutant un générateur thermoélectrique, les scientifiques voudraient « capturer » cette chaleur dégagée pour produire du courant la nuit. Les chercheurs ont déjà construit un prototype qui intègre un générateur thermoélectrique et une cellule photovoltaïque pour tester leur invention.

Le test réalisé

La cellule photovoltaïque et le générateur thermoélectrique ont été place sur le toit de l’université de Stanford pendant quelques nuits, puis analysés. La cellule a continué de générer de l’énergie le jour, puis le générateur a pris le relais et produit de l’énergie à partir du refroidissement de la cellule, le refroidissement radiatif. Le générateur aurait permis de produire environ 50 milliwatts par mètre carré. C’est évidemment très peu, mais c’est mieux que rien du tout ! Pour une maison qui dispose de 20 m² de panneaux photovoltaïques, on obtiendrait donc une production d’un watt de courant au cours de la nuit… Il semblerait que le générateur booste également la production diurne, il devient donc très intéressant.

Quel avenir pour cette invention ?

Le prototype des scientifiques américains a encore besoin de nombreuses améliorations, notamment sur le panneau solaire. Ils pensent qu’avec quelques adaptations, ils pourraient doubler la production d’électricité nocturne. Avec un objectif avoué : donner la possibilité aux particuliers ou à des installations isolées de pouvoir supprimer les batteries de stockage d’énergie. Cette production nocturne pourrait notamment être suffisante pour recharger un smartphone ou allumer des ampoules à basse consommation, et donc bénéficier d’une électricité produite uniquement la nuit ! De plus, cette nouvelle méthode de production ne nécessiterait que l’ajout d’un générateur sur une installation existante…. Ce qui en ferait une innovation peu couteuse, au regard du coût d’une installation complète !