Ce geste contre intuitif qui permet pourtant de réduire ses factures de chauffage chaque hiver

Nous savons que l’isolation d’une maison est primordiale pour éviter la surconsommation d’énergie, que ce soit du gaz, de l’électricité, du bois ou du fioul ! Dans cette fiche pratique, l’ADEME, rappelle que le taux d’humidité doit être compris de 40 à 60 % afin d’économiser sur nos factures, mais également de préserver un air sain. Avec l’arrivée des premiers froids, nous avons tendance à nous cloîtrer à l’intérieur, à rester au chaud et à éviter toute entrée d’air froid. Le problème étant qu’une surisolation ou un manque d’aération peut engendrer des problèmes d’humidité. Et, je peux vous assurer qu’il est plus aisé d’éviter l’humidité que de s’en défaire. Mais, quels sont les gestes simples à effectuer pour conserver un taux d’humidité optimal ? Et, comment détecter l’humidité ? Je vous réponds immédiatement.

Pourquoi l’humidité est néfaste dans notre quotidien ?

L’humidité dans les murs, ou dans les sols, se présentent sous la forme de traces noires, qui sont en réalité des bactéries et des champignons. Ces derniers ont la fâcheuse manie de se reproduire, mais peuvent aussi provoquer, chez les plus sensibles, des allergies et des problèmes de santé. En termes de consommation d’énergie, c’est comparable à la sensation de froid que vous ressentez lorsque vos vêtements sont humides, même s’il fait chaud. En réalité, l’humidité favorise la transmission du froid, et si les murs sont humides, et donc mouillés, le chauffage devra « forcer » pour obtenir la même température que dans une pièce non humide. Vous augmentez en conséquence le chauffage, et assez logiquement, consommez plus d’énergie, et de combustibles le cas échéant.

Conseil n° 1 : aérer tous les jours !

Comme je viens de vous le dire, l’humidité est souvent provoquée par une mauvaise isolation, et le seul moyen de l’éviter est de faire entrer de l’air frais à l’intérieur. Conclusion, même par des températures négatives, vous devez absolument aérer au minimum 10 minutes tous les jours. Et, c’est encore plus vrai pour les pièces d’eau comme la salle de bain ou la cuisine, championnes toutes catégories de l’humidité dans une maison ! Si vous en disposez, vous pouvez aussi utiliser des ventilateurs pour recycler l’air ambiant.

Conseil n° 2 : chassez les sources d’humidité

Quelques conseils simples éviteront à l’humidité de s’installer. Ainsi, lorsque vous cuisinez, allumez votre hotte avant même de commencer la cuisson, les vapeurs dégagées sont des vapeurs d’eau (ou de graisses), sources d’humidité. Dans la salle de bain, on évitera les bains trop longs, ou trop chauds, pour éviter cette même vapeur d’eau, mais dans une pièce différente.

Conseil n° 3 : surveillez la condensation sur les vitres

Si vos vitres présentent des gouttelettes d’eau sur leurs surfaces à l’intérieur au petit matin, le taux d’humidité de votre maison est trop élevé. Vous devez agir très vite, soit en changeant vos fenêtres, soit en appliquant les trois conseils précédents. Vous devrez aussi, dans ce cas, vérifier et le cas échéant, nettoyer vos VMC, qui sont peut-être l’une des causes de cette condensation.

Conseil n° 4 : investissez dans un absorbeur d’humidité

Ces petits accessoires ne paient pas de mine, mais ils sont rudement efficaces pour absorber l’humidité de l’air, et bien moins onéreux que les déshumidificateurs électriques. Souvent présentés sous la forme de petits réservoirs à poser, ils sont surmontés de cristaux qui absorbent l’humidité et la transforme en eau. J’en utilise toute l’année, dans la salle de bain, et la véranda, les deux pièces qui sont un peu moins isolées que les autres. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Et, connaissez-vous d’autres astuces pour limiter l’humidité dans votre maison ou dans votre appartement ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Rubson AERO 360° Absorbeur d'humidité pour pièce de 20 m², déshumidificateur d'air efficace, anti odeur & anti moisissure, inclus 1 recharge neutre 450 g - Packaging renforcé, envoi en toute sécurité Absorbeur d'odeurs & d'humidité – L'AERO 360° est la solution pour absorber l'excès d'humidité et neutraliser les mauvaises odeurs. Il est idéal pour des pièces jusqu'à 20 m². Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez