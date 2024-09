Attention, la « surisolation » et le manque d’aération peuvent présenter des dangers pour la santé

L’isolation d’une maison est un sujet récurrent dans les médias, et l’ADEME encourage les particuliers à isoler leur habitation pour économiser de l’énergie, et préserver la planète. Dans cet article, Tiana vous expliquait qu’il était possible de « sur-isoler sa maison », un article, qui a suscité de nombreux commentaires, plutôt négatifs. Mais, vous êtes-vous interrogés sur les risques potentiels générés par une sur-isolation ? Trop isoler revient à tout calfeutrer, et donc permettre aux moisissures de s’inviter chez vous, et aux éventuels gaz dangereux comme le monoxyde de carbone, de ne pas s’échapper. Je vais, par conséquent, vous expliquer pourquoi sur-isoler peut présenter des dangers sanitaires, et comment les éviter. Décryptage.

Sur-isolation = mauvaise ventilation

Si vous chassez le moindre passage d’air et que, par exemple, vous calfeutrez vos VMC, et je l’ai déjà vu, vous bloquez l’air vicié à l’intérieur. Les ventilations ne sont pas là pour la décoration, elles sont réellement indispensables au renouvellement de l’air intérieur. Dans une maison, nous utilisons des produits de nettoyage, du chauffage, des matériaux (peinture) qui émettent des substances nocives si celles-ci ne sont pas évacuées. Avec à la clé, des troubles respiratoires, des maux de tête, et des risques d’allergies. La solution : ne JAMAIS bloquer les VMC, et aérer au moins 10 minutes par jour, même en hiver.

Sur-isolation = Accumulation d’humidité

Une maison sur-isolée va, par définition, manquer d’air frais à l’intérieur, expliquait Le Parisien dans un article du 17 janvier 2024. Vous allez donc vivre dans une ambiance humide néfaste pour votre santé, ainsi que pour vos bâtis. En effet, une humidité excessive peut conduire à la formation de moisissures et de champignons, notamment dans des zones mal ventilées comme les caves, les greniers ou derrière les murs isolés. La conséquence peut s’avérer gravissime, car les moisissures libèrent des spores qui peuvent entraîner de graves problèmes, particulièrement chez les personnes asthmatiques.

Sur-isolation = accumulation de monoxyde de carbone

Sur ce dernier point, le risque de la sur-isolation peut entraîner la mort : c’est radical. Je ne le rappellerai jamais assez, le monoxyde de carbone est un gaz produit par les chauffages à combustibles (gaz, bois, etc.). Complètement incolore et inodore, s’il est inhalé, il remplace progressivement l’oxygène du sang et provoque la mort en quelques heures seulement. Les appareils de chauffage doivent toujours fonctionner dans une pièce disposant d’aérations suffisantes pour limiter ce type de risques. Chaque année, des familles entières sont décimées par le monoxyde de carbone, ne commettez pas l’erreur de sur-isoler votre maison, vous pourriez y perdre la vie !

Comment éviter la sur-isolation ?

Pour éviter la sur-isolation, il est essentiel de coupler l’isolation à un bon système de ventilation. L’objectif est d’optimiser l’efficacité énergétique tout en maintenant un flux d’air sain dans la maison. Une maison bien ventilée, utilisant des matériaux appropriés et conçus avec soin, permet d’éviter les problèmes liés à la sur-isolation comme l’accumulation d’humidité, la mauvaise qualité de l’air ou la présence de polluants. Pour ce faire, vous devez disposer d’un système de VMC en parfait état de marche, et utiliser des matériaux respirants pour isoler (laine de mouton, laine de chanvre, etc.). Une maison saine doit « respirer » et ne pas être un caisson étanche, dans lequel vous pourriez suffoquer ! Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .