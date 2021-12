3 astuces pour décongeler son pain simplement et facilement ?

Parmi les aliments les plus consommés, nous retrouvons sûrement le pain. Que ce soit au petit déjeuner, lors d’un repas ou encore pour le goûter, le pain séduit petits et grands. Certains choisissent du pain frais tandis que d’autres le place au congélateur pour le conserver. Il faut bien avouer qu’avoir quelques baguettes au congélateur sauve parfois un repas de la catastrophe !

Et un pain décongelé peut garder les mêmes saveurs qu’un pain frais, encore faut-il savoir comment le décongeler correctement ! Pour ceux qui choisissent de le congeler, plusieurs astuces existent pour décongeler le pain sans que celui-ci ne durcisse. Alors voici comment décongeler votre pain facilement !

Placer votre pain au four

Si, arrivé au moment de passer à table vous avez oublié de vous rendre à la boulangerie, pas de panique ! Vous pouvez facilement décongeler votre pain en le plaçant dans votre four. Pour cela, il suffit de préchauffer votre four à 200°C. Une fois le four chaud, placez-y votre baguette sur une grille ou bien une plaque de cuisson.

Laissez chauffer votre pain pendant 5 minutes. Ensuite, éteignez votre four et laissez votre baguette dedans pendant 5 minutes. Sortez le pain du four, laissez-le refroidir 5 minutes et dégustez ! Vous pouvez également l’humidifier légèrement avant de le placer au four, il n’en sera que plus croustillant !

Décongeler votre pain à l’aide du micro-ondes

Si vous ne possédez pas de four chez vous pas d’inquiétude, vous pouvez également décongeler votre pain au micro-ondes. Beaucoup plus rapide qu’au four, votre pain sera cependant moins croustillant. Mais si vous êtes pressé, rien de mieux que la technique du micro-ondes ! Pour ce faire, enroulez votre pain dans un torchon humide.

Placez ensuite votre pain enroulé dans une assiette et au micro-ondes. Réglez le minuteur sur 15 secondes et le tour est joué. Si jamais votre pain n’est pas totalement décongelé, remettez le 15 secondes de plus. Attention, ne faites jamais chauffer du pain au micro-onde : catastrophe assurée ! Pensez à bien enclencher la fonction décongélation où vous risquez de ne pas avoir de pain mais aussi de racheter un micro-onde !

Laisser le pain se décongeler à l’air libre

SI vous ne possédez ni four ni micro-ondes, et que vous avez un peu de temps devant vous, vous pouvez toujours laisser votre pain se décongeler naturellement à l’air libre. Cependant, votre pain mettra plus de temps à se décongeler qu’au four ou au micro-ondes. Il est donc nécessaire de penser à sortir votre pain en avance.

Pour décongeler une baguette ou des tranches de pain naturellement, il vous faudra comptez environ 30 minutes. Pour une boule de pain comme le pain de campagne, 1h sera nécessaire pour le décongeler totalement. Laissez simplement votre pain à l’air libre et il décongèlera naturellement.

Mais au fait, que faire du pain rassis ?

Il peut arriver de décongeler trop de pain et celui-ci devient rassis au bout de quelques jours. Mais il existe de nombreuses recettes pour consommer le pain rassis. Que ce soit sucré ou salé, ces recettes vous permettront d’éviter de jeter votre pain et réduirons le gaspillage alimentaire.

En cette période hivernale, la soupe revient s’inviter à notre table. Et rien de tel que des croûtons pour déguster un bon potage. Eh bien avec du pain rassis, il est possible de faire des croûtons. Pour cela, frotter une gousse d’ail sur vos tranches de pain coupées en morceaux puis verser un filet d’huile d’olive. Enfournez vos croûtons à 200°C et lorsqu’ils sont dorés sortez-le. Il ne vous reste plus qu’a les plonger dans votre soupe et dégustez !

Pour les plus gourmands, l’une des recettes les plus connues est le pain perdu. Idéale pour le goûter, cette recette est très simple. Il vous suffit de couper des tranches de votre baguette puis de les plonger dans des œufs et du lait. Faites-les ensuite cuire à l’aide d’une poêle beurré. Une fois dorés, dégustez-les avec du sucre ! Un dernier conseil ? Ne le donnez pas aux oiseaux, le pain n’est pas un aliment pour eux, il gonfle dans leurs petits estomacs et met leurs vies en danger…