Mais au fait, qui a inventé le pain ?

S’il existe un aliment qui représente la France, c’est bien le pain: cet aliment que l’on consomme le plus souvent doré et croustillant, avec une mie généreuse est probablement l’aliment préféré des Français, et celui que que beaucoup nous envient par delà nos frontières !

Selon le site Planetoscope, dans le monde, par jour, ce sont 320 baguettes produites en France qui sont consommées dans le monde. Nous, Français, en consommons 120 grammes par jour, ce qui, néanmoins serait trois fois moins qu’en 1950.

En toute logique, nous pourrions penser qu’il s’agit d’une création française, et pourtant, il semblerait que l’origine du pain reviendrait aux Egyptiens, et cela ne daterait pas d’hier. Explications .

Le pain dans tous ses états

En France, le pain traditionnel, c’est évidemment la baguette, mais il se décline en de nombreuses autres sortes : campagne, seigle, graines, fruits secs… On peut tout faire et tout manger avec du pain.

Mais dans d’autres pays, il peut prendre d’autres formes. Ainsi, en Italie, il s’appelle ciabatta et se fabrique avec de l’huile d’olive. En Inde, on l’appelle naan, délicieux pour accompagner un plat épicé… Et ne parlons pas des pains à kebab, qui nous viennent de Turquie et que nous connaissons tous forcément. Toutes ces recettes, même si elles se différencient par le produit fini ont un point commun, ou plutôt quatre : de la levure, du sel, de la farine et de l’eau.

L’invention du pain serait en fait un accident culinaire

On retrouve les premières traces d’un pain comme nous le connaissons aujourd’hui autour de 3000 av. J-C. Et simplement parce que les Égyptiens auraient par hasard mélanger du grain avec de l’eau du Nil, une eau très riche en limon qui aurait finalement servie de levure. Dubitatifs sur leur mélange, ils auraient quand même décidé de le cuire, et le pain serait né ainsi.

Toujours en Egypte, mais à l’époque des Pharaons, plusieurs techniques de fabrication apparaissent, et les premiers moules commencent à naître, tout comme les pains fourrés avec d’autres aliments; des vestiges égyptiens prouvent l’existence de moules de formes diverses pour l’activité de boulangerie.

Mais, on retrouve également le pain dans les hiéroglyphes.

De l’autre côté de la Méditerranée, chez les Romains ou les Grecs, le pain prend plutôt la forme de galette à la même époque. Et c’est par le christianisme que le pain deviendra un aliment central de la culture européenne, puisqu’il représente le corps du Christ.

Et en France alors ?

D’après les historiens, on commence à manger du pain au Moyen-Âge; il est fabriqué par des boulangers et prend la forme de grosses miches à partager. Les tranches de miches servent d’ailleurs d’assiettes pour y poser les aliments, afin d’ensuite “manger l’assiette”. Ecologiques avant l’heure au Moyen-Âge ?

Le pain mangé déterminait aussi la catégorie sociale des habitants: ainsi, le pain de froment, plus cher que le pain noir, étaient réservés aux plus fortunés. Le prix du blé, matière première du pain, était d’ailleurs au centre de conflits sociaux à l’époque de révoltes sociales; en 1775, la guerre des farines sera le signe annonciateur de la Révolution française de 1789.

Quant à la baguette telle qu’on la connaît aujourd’hui, elle apparaît vers 1920 seulement. Elle a été créée non pas par envie, mais par besoin: à cette époque, les pains classiques étaient taxés aux poids et à la taille, deux kilos et 70 centimètres ! Ils ont donc créé un pain qui permettait de réduire voire de supprimer ces impôts : la baguette. D’autre part, les boulangers n’avaient à cette période pas le droit de travailler entre 22h et 4 h du matin; il fallait donc des pains moins longs à fabriquer pour respecter ces horaires.