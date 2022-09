Un boulanger girondin invente le Crumbler, une machine innovante qui transforme le pain rassis… en farine !

Le pain et plus particulièrement la baguette est l’un des symboles de la France… Mais il est également un aliment difficile à quantifier que ce soit pour un particulier ou pour les professionnels… Combien sommes-nous à ne savoir que faire du morceau de pain, restant du repas… On peut le manger rassis, en faire du délicieux pain perdu sucré mais souvent on le jette, surtout depuis que l’on sait qu’il n’est pas bon pour les oiseaux ! Certaines boulangeries peuvent avoir jusqu’à 30 kilos d’invendus de pain par jour… Et à part le donner à des associations puisqu’il est désormais interdit de le jeter, et, avant l’invention de Franck Wallet, il n’existait pas vraiment de solution… Avec le Crumbler, tout à changer et c’est une excellente nouvelle !

Quelle est l’invention de Franck Wallet ?

L’homme est boulanger à Bordeaux, mais était également bénévole aux Restos du Cœur… Il collectait alors les invendus de pain dans les boulangeries, mais dans certaines grandes villes, les invendus sont si conséquents qu’il est impossible de tout redistribuer… Cela peut paraître fou, mais c’est la réalité… En constatant ces aliments jetés mais également la perte sèche pour les boulanger, il s’est demandé comment il pourrait revaloriser le pain rassis… Il a donc inventé le Crumbler, une machine qui transforme le pain en farine… C’est finalement assez logique et totalement zéro déchet !

D’où lui est venue cette idée ?

Dans l’esprit du boulanger germe une idée… Il passe alors son pain rassis dans un blender et obtient une poudre très fine semblable à la farine qu’il utilise pour faire son pain… Il tente alors de l’utiliser pour réaliser quelques biscuits et vend des « cookies au pain rassis » dans sa boutique… Puis il utilise cette poudre de pain rassis pour d’autres recettes… Et les clients apprécient ! L’inventeur imagine alors une machine broyeuse puissante pour broyer le pain rassis en fine poudre réutilisable. Après trois ans de travail il obtient son premier prototype et fonde son entreprise : Expliceat.

Quels résultats concrets pour le Crumbler ?

Son invention n’est pas très récente, mais connaît déjà un joli succès auprès des professionnels… Une boulangerie utilise entre 6 et 7 tonnes de farine chaque mois et la France compte plus de 35 000 boulangeries… Avec le conflit en Ukraine, qui rappelons-le est le grenier de l’Europe pour le blé, à l’origine de la farine, le Crumbler pourrait bien conquérir de nombreux boulangers, leur évitant ainsi de subir l’augmentation des prix du blé et de pouvoir réutiliser un produit qu’ils jetaient. Quant à nous, consommateurs, elle pourrait aussi nous éviter une trop forte hausse du prix du pain. Le Crumbler a déjà de nombreux clients dans toute la France et permet à ces boulangers de réaliser une véritable économie, mais également de proposer des produits nouveaux et originaux. Il permet de revaloriser environ 2 tonnes de pain rassis chaque année alors que cette farine était auparavant une perte sèche pour les artisans et permet de fabriquer environ 1.5 tonnes de farine recyclée chaque année… Cette idée révolutionnaire devrait presque être imposée à tous les boulangers de France et aidée par le gouvernement à la mettre en place non ? Plus d’informations : crumbler.fr