Intelligence Artificielle : il invente un grille-pain intelligent piloté par une IA pour “obtenir le toast parfait” !

Quel bonheur de sentir l’odeur du pain grillé au petit matin, que l’on accompagne de beurre, de confiture, de pâte à tartiner et que l’on trempe dans son café ou chocolat… Nous avons tous ou presque un grille-pain qui fait sauter les tartines, ou nous nous souvenons de celui de notre enfance. Mais plonger des tartines dans un grille-pain, c’est aussi prendre le risque de les faire brûler: il suffit de quelques secondes de trop pour que le pain soit calciné ! Un inventeur britannique du nom de Philip Davies a conçu un grille-pain qui fonctionne grâce à l’Intelligence Artificielle… Découverte.

Un grille-pain intelligent pourquoi faire ?

Ce petit électroménager que l’on trouve dans la plupart des cuisines serait donc piloté par intelligence artificielle. Cette IA va permettre aux tartines d’obtenir le brunissement parfait à chaque passage. S’il a inventé ce grille-pain, c’est tout simplement parce qu’il avait de mauvaises expériences avec le sien. Il explique au journal The Guardian : “Je faisais partie de ces gens qui étaient vraiment agacés lorsque le toast sortait trop tôt. Je le reposais, puis je l’oubliais et il ressortait noir“.

Comment fonctionne-t-il ?

L’inventeur, qui a déjà déposé un brevet en cours de validation? veut fournir un système qui peut griller des tranches de pain exactement au niveau de brunissement désiré, en utilisant une base de données formée sur des milliers d’images de pain grillé par un grille-pain… Si de grands groupes comme Dualit, Kenwood ou encore Sage Appliances semblaient intéressés, le grille-pain intelligent n’a pas encore investi nos cuisines ! Pourtant? son concepteur est persuadé d’avoir inventé le meilleur grille-pain du monde et trouve dommage qu’il soit le seul à le posséder… Sinon, en matière de grille-pain étrange ou insolite, vous avez aussi le Toasteroid, et l’idée était plutôt sympa lorsque nous vous l’avions présenté en 2016: il permettait d’imprimer des cœurs, des messages, ou des petits dessins sur vos tartines… Une manière originale de transmettre un message d’amour à votre moitié !

Les Britanniques, des inventeurs fous ?

Il y a eu 6087 brevets d’invention déposés l’année dernière au Royaume-Uni, et seulement 1% ont été abandonnés… Parmi les drôles d’inventions de nos voisins d’Outre-Manche, nous citerons le piège à mouche qui permet de se débarrasser des insectes de manière plus hygiénique. Il consiste en un amplificateur d’air avec une entrée et une sortie, et attire les insectes grâce à une lumière UV placée près de l’entrée. Cette invention promet une nouvelle approche qui permet d’éradiquer les mouches dans nos intérieurs. Citons aussi l’invention de Mohamad Yasser Al Aioubi et Syed Ejazul Huq qui sont à l’origine d’un “dispositif de détection pour couche”. Cette invention se destine aux soignants et aux aidants et leur permettrait de savoir sans vérification physique si la couche du patient est à changer ou si elle peut encore servir ! Nous pourrions également citer une méthode empêchant les pieds des danseurs de glisser dans les chaussures, un collier de choc pour empêcher les chiens de sa battre, etc. Toutes ces inventions sont en attente de la validation de leurs brevets ! Crazy ces Britanniques non ?