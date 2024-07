L’invention fortuite du four à micro-ondes causée par la gourmandise d’un ingénieur américain pour le chocolat

Comment réchauffer votre petit plat du midi, ou décongeler le repas du soir, que vous avez oublié de sortir à l’avance ? Dans votre four à micro-ondes bien sûr, comme des millions de foyers chaque jour. Personnellement, je l’utilise uniquement pour réchauffer mon café au lait du matin, et décongeler certains aliments, mais certains l’utilisent comme un four traditionnel. On a l’impression qu’il a toujours existé, pourtant, le micro-ondes est une invention assez récente, à l’échelle du Temps, qui nous rend, chaque jour, de fiers services, nous permettant de gagner du temps. Le micro-ondes est aussi un appareil économique que revient en électricité à 7 € par an, contre 25 € pour une plaque de cuisson, selon l’ADEME. Le micro-ondes fêtera, le 25 octobre prochain, ses 79 ans, et il est devenu un appareil électroménager indispensable, et abordable. Mais, saviez-vous que comme de nombreuses inventions, il avait été inventé par le plus grand des hasards ? Retour sur l’invention du micro-ondes. C’est parti.

Comment le four à micro-ondes a-t-il été inventé ?

Des ondes pour cuire ou réchauffer un aliment ? Mais, quelle drôle d’idée, non ? La paternité du four à micro-ondes revient à un ingénieur américain du nom de Percy Spencer. Cet homme ne travaillait pas dans le milieu de la cuisine, mais chez Raytheon, une usine de magnétrons pour radars. L’ingénieur devait également consommer des barres chocolatées, et c’est grâce ou à cause de l’une d’elles, oubliée dans sa poche, qu’il va découvrir le pouvoir des magnétrons. Le 25 octobre 1946, l’ingénieur travaille avec sa barre chocolatée dans la poche, à proximité d’un magnéton en activité… La barre de chocolat fond dans sa poche, et l’ingénieur imagine immédiatement utiliser cette technologie pour réchauffer les aliments. Il imagine alors un four qu’il équipe de magnétrons qui fonctionnent en agitant les molécules d’eau qu’ils contiennent sous l’effet du rayonnement micro-ondes. Le premier four à micro-ondes, vendu, à l’époque, plus de 1 300 € naît de cette barre chocolatée fondue à l’intérieur d’une poche !

Le premier four à micro-ondes, un géant !

Observez votre four à micro-ondes : il est petit, compact, et se pose discrètement sur un meuble, ou sur un plan de travail. Si vous aviez dû acheter le premier modèle, votre cuisine n’aurait probablement pas été assez grande. Le premier four de ce type voit le jour en 1947 après divers travaux des équipes de Raytheon, mais non seulement, il est hors de prix (3 500 €), mais il est immense : 1,80 m de haut, pour 340 kg de poids. La tasse de café à réchauffer paraîtrait bien minuscule dans un tel engin ! Le premier four à micro-ondes trouvera sa place dans une cuisine d’un restaurant de Cleveland.

Et, notre micro-ondes, quand est-il apparu ?

En France, le micro-ondes Raytheon est présenté lors du Salon des Arts Ménagers en 1959, et il intrigue évidemment. Entre temps, Raytheon rachète la société Amana Refrigeration, avec pour but de démocratiser le four à micro-ondes, pour le grand public. L’entreprise investit massivement dans la recherche et développement pour miniaturiser l’énorme four sorti de ses ateliers. Ils imaginent alors un four miniature, criblé de composants, de circuits intégrés et, bien entendu, de magnétrons.

En 1975, le véritable four à micro-ondes grand public entre sur le marché avec le RR-6 Radarange 6 Touchmatic. Le succès est immédiat malgré le prix, le four à micro-ondes est né, et aujourd’hui, nous aurions peut-être du mal à nous en passer, non ? Connaissez-vous la véritable histoire du four à micro-ondes ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .