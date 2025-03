Ce que vous devez impérativement vérifier avant d’acheter un Thermomix TM6 d’occasion

Vous n’êtes normalement pas sans savoir que Vorwerk a déjà lancé les précommandes sur le Thermomix TM7, après le TM6 en 2019. La conséquence de ce lancement : les fans de Thermomix revendent leur ancien modèle pour aider au financement du nouveau, et surtout pour en disposer dès que possible ! J’avoue que l’idée d’acheter un TM6 d’occasion m’effleure l’esprit depuis quelques semaines, j’ai, par exemple, repéré un TM6 sur Le Bon Coin à 799 €, soit pratiquement 50 % de moins qu’un modèle neuf. Une belle affaire sur le papier ! Dans cet article, je vous expliquais qu’une ancienne conseillère déconseillait l’achat d’occasion pour un Thermomix. Néanmoins, si vous ne souhaitez pas suivre ses conseils, voici ceux que vous pouvez appliquer si l’achat d’occasion est plus fort que tout ! Décryptage

Acheter d’occasion : où et à quel prix ?

Si vous êtes tenté par un Thermomix d’occasion, la première question à vous poser est celle de la provenance. On distingue trois grandes catégories :

Les modèles reconditionnés par Vorwerk (les plus sûrs, mais encore chers, de 699 à 899 €).

Les modèles remis à neuf par des professionnels tiers (moins chers, mais avec un SAV plus aléatoire)

Les ventes entre particuliers sur des plateformes comme Le Bon Coin.

Attention, cette dernière option est la plus risquée, car les appareils sont vendus en l’état, souvent sans garantie. Et, attention aux annonces trop belles pour être vraies : un TM6 à 400 €, c’est sûrement une arnaque ! Ce qui veut dire que le TM6 aperçu à 799 € sur le Bon Coin pourrait être une bonne affaire ? Oui, c’est possible, mais pas certain, et voici comment le découvrir.

Vérifier l’état de l’appareil et ses accessoires

Avant de craquer pour une annonce, il faut s’assurer que le Thermomix est en bon état, et par conséquent, éviter absolument la « livraison à domicile ». Sur les plateformes de reconditionné, les produits sont classés selon leur état esthétique, mais sur Le Bon Coin, c’est un peu au petit bonheur la chance. Idéalement, privilégiez une remise en main propre pour voir l’appareil fonctionner. Les points critiques à vérifier : la balance (fréquemment en panne), les batteurs (fragiles) et bien sûr, le moteur. Enfin, et c’est peut-être l’une des plus importantes choses à savoir : demander le numéro de série et le tester sur le site de Vorwerk pour s’assurer qu’il n’a pas été signalé comme volé ou bloqué à distance. Eh oui, par exemple, un robot acheté à crédit, mais non soldé, sera bloqué par la marque, et donc inutilisable !

Garantie, assurance et risques cachés

L’un des gros points noirs de l’achat d’occasion, c’est l’absence de garantie. Si vous achetez un Thermomix reconditionné par un professionnel, vous bénéficiez en général d’une garantie de deux ans. En revanche, si vous l’achetez à un particulier, tout repose sur la bonne foi du vendeur. S’il est encore sous garantie, demandez la facture d’origine. Sinon, sachez que toute réparation sera à votre charge… et que le service après-vente Vorwerk n’est pas particulièrement tendre avec les modèles d’occasion !

Acheter un Thermomix d’occasion peut être une vraie bonne affaire… à condition de prendre quelques précautions ! Alors, selon vous, vaut-il mieux économiser quelques centaines d’euros et prendre un risque, ou investir dans un modèle neuf et dormir sur ses deux oreilles ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .