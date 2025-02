Une ancienne conseillère Vorwerk déconseille d’acheter un Thermomix d’occasion

Avec l’annonce de la sortie du TM7, Thermomix frappe un grand coup ! Le nouveau robot culinaire fait déjà rêver les futurs utilisateurs, car il s’agrémente de nouveautés intéressantes (nous le testerons bientôt pour vous très prochainement). Il est donc fort probable que les anciens modèles arrivent en force dès le 8 avril, lendemain de la sortie du TM7, sur les sites de petites annonces. Et, c’est vrai qu’au regard du prix d’un robot neuf (1 599 € pour le nouveau modèle) on pourrait se tourner vers le marché de l’occasion. Une bonne idée ? Pas vraiment selon mon contact, ancienne conseillère chez Vorwerk ! En effet, derrière les promesses d’une bonne affaire se cachent parfois de mauvaises surprises. Voici pourquoi acheter un Thermomix d’occasion peut être risqué.

Une balance qui joue les équilibristes

L’un des points faibles majeurs du Thermomix (TM31, TM5 et TM6) est sa balance intégrée, aussi précieuse que fragile. D’ailleurs, certains utilisateurs se plaignent d’un certain manque de précision. Or, sur un appareil d’occasion, qui n’est donc plus garanti, il est quasiment impossible de savoir si elle fonctionne correctement. Une balance « décalibrée » et adieu les recettes réussies ! Imaginez : vous lancez une brioche maison, mais votre balance sous-estime la farine… Je vous laisse imaginer le résultat : immangeable évidemment. Gaspillage alimentaire assuré.

Un passé bien caché

En achetant d’occasion, vous perdez un atout majeur : la transparence sur l’utilisation passée de l’appareil. Impossible de savoir si le robot a tourné des milliers d’heures ou seulement quelques-unes. Et pourtant, l’usure interne peut être considérable. Sur mon robot culinaire, d’une autre marque, il est possible d’aller dans les paramètres, pour connaître les cycles effectués, type par type. À priori, c’est impossible sur les Thermomix, et c’est un problème. L’électronique, les moteurs, les lames… Tout peut s’être dégradé en douce. Vous prenez donc le risque d’accueillir un robot à bout de souffle. Néanmoins, même d’occasion, les Thermomix se revendent assez chers. Ce serait dommage qu’il vous lâche au bout de quelques semaines, non ?

Le point de contact du bol : essentiel lui aussi

Un autre point à vérifier, les points de contact du bol, qui autorisent tout simplement le Thermomix à fonctionner… Si l’ancien propriétaire a été un peu léger sur le nettoyage, des résidus alimentaires peuvent s’y être incrustés. Cela peut non seulement altérer le bon fonctionnement de l’appareil, mais également poser des problèmes d’hygiène. Et si l’électronique a pris un coup, vous pourriez voir apparaître des messages d’erreur frustrants. Dans les commentaires laissés sur nos articles précédents, on relève souvent un manque de réactivité du SAV et la difficulté de retrouver des pièces détachées. Le bol et ses contacteurs sont les pièces maîtresses du Thermomix, alors méfiance s’il est vendu à très bas prix.

Un robot toujours sous la coupe d’un crédit en cours

Attention, l’un de nos lecteurs nous informe de la déconvenue qu’il subit actuellement. Et, sincèrement, sans sa contribution, il est quasiment inimaginable d’y penser. Voici ce qu’il nous explique. Il a récemment acheté un Thermomix TM6 quasi neuf à un particulier peu scrupuleux, sans savoir que l’appareil était encore sous un crédit impayé. Résultat : Vorwerk a bloqué l’appareil à distance, le rendant inutilisable. Une situation frustrante, car il se retrouve avec un appareil hors service malgré son achat. Cet incident lui a appris une leçon importante : avant d’acheter un Thermomix d’occasion, il est essentiel de vérifier la situation financière de l’appareil à l’aide de son numéro de série, afin d’éviter toute mauvaise surprise. Pour défendre ses droits, il a dû déposer une plainte auprès du conciliateur judiciaire, espérant trouver une issue favorable à cette mésaventure. Que cette expérience serve d’avertissement à ceux qui envisagent un achat d’occasion : prudence et vérifications sont vos meilleurs alliés !

Si vous sautez quand même le pas…

Bon, si malgré tout, l’envie de dénicher une bonne affaire vous titille, voici quelques conseils de survie :

Testez l’appareil en direct : branchez-le et testez plusieurs fonctions .

. Jouez avec la balance : pesez plusieurs ingrédients dont vous ignorez le poids pour voir si elle réagit correctement. Et, pesez aussi des ingrédients dont vous connaissez le poids, pour regarder si le calibrage est opérationnel.

Inspectez tous les accessoires : spatule, varoma, fouet… tout doit être présent et en bon état.

Examinez le bol : pas de fissures, pas de traces suspectes.

Et vous, avez-vous déjà acheté un Thermomix d’occasion ? Bonne ou mauvaise expérience ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .