Le Linky est ce compteur vert qui a remplacé la plupart de nos compteurs d’antan. Il permet d’éviter les relevés électriques par des agents puisque notre consommation est télérelevée. Avec Linky, il est aussi possible de mieux maîtriser sa consommation électrique, grâce notamment à la diode qui clignote plus ou moins vite, vous indiquant qu’il faut peut-être éteindre un ou deux appareils. Nous savons aussi que le compteur Linky peut être piloté à distance par votre fournisseur et particulièrement de 12 à 14 h pour ceux qui possèdent un chauffe-eau électrique. Dans quelques semaines, 200 000 volontaires verront leur consommation limitée radicalement. Et nous connaissons désormais le département concerné : ce sera le Puy-de-Dôme (63). Pourquoi et comment se fera cette diminution ? On va tout vous expliquer.

Pourquoi cette initiative a-t-elle été prévue ?

Le gouvernement prévoit de restreindre la puissance électrique pendant deux heures pour évaluer l’efficacité d’un dispositif préventif contre les coupures totales en cas de crise et mesurer son impact sur la consommation. Cette démarche découle des réflexions récentes sur les risques de black-out électrique et pourrait constituer un nouvel outil en dernier recours pour éviter une coupure généralisée, si toutes les autres solutions échouent. Cela englobe la mobilisation de toutes les sources de production, l’utilisation maximale de la capacité d’importation et l’activation de dispositifs d’effacement. Mais également le recours à l’interruption chez les industriels et la réduction de la tension sur le réseau de distribution. Jusqu’à présent, ces scénarios n’ont jamais été mis en œuvre.

Pourquoi avoir choisi le Puy-de-Dôme ?

Le département a été sélectionné en raison de sa diversité de situations : différentes puissances et types d’abonnements, options tarifaires, impact de la température extérieure, zones rurales et urbaines. L’objectif est de simuler convenablement la réalité du territoire français. Le test aura lieu cet hiver, à une date encore non déterminée. Les participants seront informés plus de trois semaines à l’avance et recevront une prime de 10 € pour les deux heures de test. Ceux qui ne souhaitent pas participer pourront se signaler à Enedis et ne seront pas touchés par la mesure.

Comment ce test va-t-il se dérouler, dans les faits ?

La réduction de la puissance électrique variera de 5 % à 50 %, selon les cas. Cependant, certains équipements essentiels pourront continuer à fonctionner tels que le réfrigérateur, le congélateur, la recharge d’un téléphone et l’éclairage. Le ministère de la Transition énergétique souligne que l’expérimentation vise à évaluer l’impact d’un tel dispositif sur la consommation électrique, ainsi que ses avantages et inconvénients. Il est important de noter que rien n’a été imposé aux « testeurs du dispositif ». En effet, le choix du Puy-de-Dôme a été fait en concertation avec les élus locaux, qui soutiennent cette initiative.

Le ministère salue notamment l’avis favorable du maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi, qui s’engage à mener cette expérimentation. La participation active des élus locaux permettra au gouvernement de renforcer la résilience du réseau électrique. Rappelons également que ce dispositif, s’il venait à s’intensifier, vise uniquement à tester un nouveau mécanisme qui pourrait éviter une coupure totale du réseau en situation de crise. Que pensez-vous de cette initiative ? Et si vous y participez, pourriez-vous nous en expliquer les raisons ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .