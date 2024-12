Faut-il garder les portes intérieures fermées ou ouvertes pour économiser du chauffage ?

La période hivernale dans laquelle nous entrerons le 21 décembre prochain, n’est pas de bon augure pour notre porte-monnaie ! Une date qui ne veut pas dire grand-chose puisque Météo France considère que les mois de décembre, janvier et février sont les trois réels mois d’hiver. Et, cette année, les températures sont particulièrement basses en ce début décembre, et les radiateurs tournent à plein régime ! Pour conserver au mieux la chaleur dans une maison, nous avons pour habitude de nous « confiner » dans une seule pièce, en fermant toutes les autres portes. C’est, en tout cas, ainsi que je procède, mais si j’en crois cet article publié sur dtctexas.com, il va falloir que je revoie ma copie ! Mais, alors, pourquoi devrait-on plutôt laisser les portes ouvertes lorsque le chauffage est allumé ? Je vais tout vous expliquer.

Portes intérieures ouvertes ou fermées, que conseillent les experts ?

Je vous rassure, ce n’est pas de la porte d’entrée que je souhaite vous parler ! Elle, il faut absolument la laisser fermée et même vérifier qu’elle ne laisse pas passer trop d’air venu de l’extérieur. L’objet de cet article concerne les portes intérieures, qui séparent les chambres, la salle de bains, ou les toilettes de l’espace de vie (salon, cuisine, salle à manger). Selon les experts de dtctexas.com, les portes fermées sont génératrices d’une plus grande consommation de chauffage, et par conséquent d’électricité, de gaz ou de bois en fonction de votre système. En fermant les portes, et si vous respectez les valeurs indiquées pour les températures, vous maintenez 17 °C dans les chambres et 19 °C pour le reste de la maison… Les experts conseillent de laisser les portes ouvertes et en voici la raison.

Il faudrait donc laisser les portes ouvertes

Honnêtement, j’ai une chambre à l’étage qui n’est pas utilisée ou très peu, je la chauffe donc à 16 °C… Et, lorsque j’ouvre la porte, qui communique avec ma chambre, non chauffée par choix, mais qui bénéficie de la chaleur du rez-de-chaussée, car en mezzanine, un courant d’air frais se dissipe dans la pièce. Je referme de ce fait la porte, pensant réaliser des économies ! Pour les experts, je fais donc fausse route, car lorsque la porte s’ouvre et reste ouverte, cela entraîne une sollicitation supplémentaire de la chaudière. Et, le même phénomène se reproduit avec chaque pièce disposant d’une porte fermée.

Portes ouvertes = chaleur uniformisée

Les experts conseillent de fermer les portes intérieures uniquement lorsque vous dormez derrière l’une d’entre elles. Une fois réveillé, laisser toutes les portes ouvertes permet une meilleure répartition de la chaleur, et surtout une homogénéisation de cette dernière. Et, cela s’explique par le fait que l’air chaud produit par un système de chauffage, comme un radiateur ou un poêle, a tendance à monter et à se déplacer vers les zones plus froides. Si vous laissez les portes ouvertes, l’air chaud peut librement circuler entre les pièces.

À l’inverse, des portes fermées peuvent bloquer cette circulation, créant des zones chaudes et froides, qui solliciteront le chauffe-eau dès leur ouverture. De plus, les pièces fermées ont tendance à retenir l’air chaud ou froid, ce qui peut entraîner des écarts de température entre les zones chauffées et celles qui ne le sont pas. En maintenant les portes ouvertes, vous homogénéisez l’ambiance thermique dans toute la maison. Et, vous ? Êtes-vous plutôt team « portes ouvertes » ou team « portes fermées » ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .