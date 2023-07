L’invention d’un ventilateur « à air chaud » d’Hubertus Raab, un véritable « chef-d’œuvre d’ingénierie »

Ayant été inventé par le révérend Robert Stirling en 1816, le moteur à air chaud (ou moteur Stirling) est un moteur à combustion externe. Son concepteur estimait que l’absence de contact entre les pièces mobiles de la machine et la chambre de combustion le rendrait plus fiable. Malheureusement, en raison de sa puissance trop faible, le dispositif ne pouvait rivaliser avec ses concurrents de l’époque, à savoir la machine à vapeur et le moteur à combustion interne. Le moteur à air chaud est alors devenu une simple fascination pour ses adeptes.

Un ventilateur propulsé par un moteur Stirling

Néanmoins, cela n’a pas empêché certains industriels de l’exploiter pour des applications moins énergivores. Comme ce fut le cas du fabricant allemand Hubertus Raab, qui avait commercialisé des ventilateurs équipés d’un moteur Stirling. Le Youtubeur @riderericsson a réussi à se procurer un de ces vieux bijoux d’ingénierie et n’a pas manqué de le présenter à ses abonnés. En fait, il possède une vaste collection de moteurs anciens, dont certains fonctionnent à l’air chaud, alors que d’autres ont une propulsion à vapeur.

Un modèle conçu pour le marché européen ?

Concernant le ventilateur en particulier, il avait été proposé comme modèle n° 1425 par les détaillants berlinois Dingeldey & Werres en 1909 – 1910. Il est donc vieux de plus de 100 ans ! Mais comme le montre la vidéo, en dépit de son âge relativement élevé, il fonctionne à merveille. Comme le souligne notre source, ce ventilateur est dépourvu d’ailettes de refroidissement et semble avoir été conçu pour le marché européen. En effet, Hubertus Raab avait également développé des modèles spécialement destinés au marché asiatique.

Silencieux malgré sa conception

Outre le fait qu’il soit fonctionnel, ce qui nous intrigue également avec ce ventilateur à moteur à air chaud, c’est son caractère silencieux. Malgré l’utilisation de pièces métalliques de différentes sortes, il n’est pas plus bruyant qu’une machine à coudre… Bref, cette machine est une merveille d’ingénierie. Le fait qu’elle ait résisté à l’épreuve du temps témoigne du soin impeccable et de l’attention méticuleuse que ses concepteurs ont consacrés à sa fabrication !