Plus de 50 % des Français ignorent l’existence de l’aide de l’état MaPrimeRénov’

Depuis quelques années, il existe plusieurs dispositifs d’aides de l’État pour encourager la rénovation énergétique des logements. Si certains les connaissent et les utilisent, une récente étude réalisée par Rothelec affirme que 52 % des Français ne connaissent pas l’existence de la principale : MaPrimeRénov’ ! C’est dommage lorsque l’on connaît le coût d’une isolation des combles, ou d’un changement de chaudière par un appareil plus écologique et plus économique ! Il est probable que cette méconnaissance soit liée aux démarchages téléphoniques concernant la rénovation énergétique. Pour ma part, dès qu’un interlocuteur se présente avec cet argument : je raccroche. Une prime à la rénovation énergétique existe bien, et je vous explique son fonctionnement, et les avantages qu’elle pourrait vous apporter. Décryptage.

Que nous révèle l’étude en question ?

Avant d’entrer dans les détails, sachez qu’il est prévu que MaPrimeRénov’ prenne fin le 31 décembre prochain ! Si vous faites partie des 52 % de Français qui ignorent son existence, il va falloir vous dépêcher de vous informer ! Pour ce faire, et pour être certain de pouvoir en bénéficier, il serait préférable de prévoir un « DPE » ou Diagnostic de Performance Énergétique de votre logement. Qu’est-ce qu’un DPE ? Là encore, près de la moitié des Français sont incapables de classer énergétiquement leur habitation, et par conséquent, incapables de prévoir les travaux à effectuer ! Pourtant, depuis 2020, ce sont plus de 2 millions de logements qui l’ont sollicitée pour couvrir une partie des dépenses engagées.

Comment faire réaliser un diagnostic de performances énergétiques (DPE) ?

Si vous êtes parmi les 29 % qui envisagent de recourir à MaPrimeRénov’ d’ici à la fin de l’année, vous devez, dès maintenant, faire réaliser ce fameux DPE. Il doit être effectué par un diagnostiqueur certifié et ayant souscrit une assurance professionnelle selon le site Service Public. Le diagnostiqueur va ainsi passer au crible tous les éléments de votre maison : combles, toitures, murs, fenêtres, système de chauffage, etc. Une fois réalisé, ce dernier devra vous remettre un document mettant en lumière, les points sur lesquels vous pourrez améliorer la performance énergétique de votre habitation. Libre à vous ensuite de réaliser les travaux, par un professionnel certifié RGE pour pouvoir bénéficier de cette fameuse MaPrimeRénov’ !

MaPrimeRénov’ qu’est-ce que c’est exactement ?

MaPrimeRénov’ (MPR) est une aide financière mise en place par le gouvernement français pour encourager les travaux de rénovation énergétique dans les logements. Elle vise à aider les propriétaires à améliorer la performance énergétique de leur habitation, par exemple, en isolant mieux les murs, en installant un système de chauffage plus efficace, ou en remplaçant les fenêtres. L’objectif est de réduire les factures d’énergie tout en rendant les maisons et les appartements plus écologiques. Tous les propriétaires, qu’ils soient occupants ou bailleurs, ainsi que les copropriétaires, peuvent demander la prime. Les revenus du ménage et la localisation du logement influencent le montant de l’aide.

MaPrimeRénov' couvre les travaux d'isolation, l'installation de certains systèmes de chauffage plus écologique, mais également la rénovation globale d'un logement en termes d'efficacité énergétique. Plus d'informations et formulaire de demande sur le site officiel : MaPrimeRénov » (Service Public).