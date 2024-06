L’audit énergétique : un investissement rentable pour votre maison ?

Vous êtes propriétaire d’un bien immobilier et vous souhaitez le revendre ? Saviez-vous que depuis le 1er avril 2023, vous devez fournir un audit énergétique si votre bien est classé par le diagnostic de performance énergétique en F ou G ? Considéré comme une « passoire thermique », l’audit énergétique vise à sensibiliser le futur acquéreur sur les questions écologiques et environnementales du bien qu’il envisage d’acheter. Néanmoins, il est aussi possible de faire réaliser cet audit pour votre propre chef, même si vous ne vendez pas le bien.

Quels sont les objectifs et les bénéfices d’un audit énergétique ?

Si vous envisagez de réaliser un audit énergétique pour analyser les performances de votre logement, notez qu’il doit être réalisé par un professionnel certifié RGE (reconnu garant de l’environnement). Méfiez-vous donc du démarchage à domicile ou par téléphone à ce sujet. Cela étant dit, une fois que vous aurez trouvé le bon prestataire, il établira tout d’abord un état général de votre maison. Par conséquent, tous les éléments seront étudiés, notamment les systèmes de ventilation, le chauffe-eau, le chauffage, l’éclairage et la climatisation le cas échéant.

Le professionnel analysera les coûts de ces appareils en rapport avec le diagnostic de performance énergétique (DPE). Une fois ce constat établi, il vous indiquera les travaux à réaliser pour améliorer la performance énergétique de votre habitation. Enfin, en fonction de ses recommandations, il doit vous indiquer les économies d’énergie estimées, mais également les aides disponibles pour réaliser ces travaux. Bien entendu, vous devrez par ailleurs obtenir une estimation du coût des opérations pour chaque poste analysé.

Comment identifier les zones de déperdition énergétique dans votre maison ?

L’entreprise qui sera chargée de réaliser l’audit énergétique devra passer au crible tous les postes éventuels de déperdition d’énergie. Par exemple, si vos fenêtres sont anciennes, en simple vitrage, il vous conseillera de les changer par du double vitrage. Le professionnel s’attardera probablement sur votre toiture, qui est souvent responsable de déperditions énergétiques importantes. Si l’étanchéité de la toiture n’est pas parfaite, il y a de fortes chances pour que la chaleur s’échappe par le toit.

De plus, il vérifiera l’isolation à l’intérieur ou à l’extérieur ainsi que votre système de chauffage de l’eau sanitaire. Il pourra notamment vous recommander un chauffe-eau plus petit si vous n’êtes plus que deux dans le foyer ou un modèle solaire. Quant à l’isolation intérieure, il jugera de ses performances et vous conseillera peut-être de la remplacer pour une isolation thermique plus efficace.

Comment profiter des recommandations pour améliorer l’efficacité énergétique ?

L’audit énergétique a un coût estimé entre 900 et 1 500 € pour une maison individuelle, et en fonction de la surface du bâtiment et de son lieu géographique. Une fois cette somme acquittée, il serait dommage de ne pas profiter des conseils prodigués par des professionnels en matière de travaux énergétiques. Quant à votre futur acquéreur, il sera ravi d’avoir des pistes pour améliorer les performances thermiques du bâtiment.

Nous vous conseillons de prioriser les travaux après avoir reçu le rapport. Si vos fenêtres datent de vingt ans, ce sera certainement par là qu’il faudra commencer. Vous pouvez aussi poursuivre par l’isolation thermique si celle-ci est à améliorer. En effet, l’isolation des murs, du toit et des sols réduit significativement les pertes de chaleur en hiver et maximise la fraîcheur en été. Cela permet de diminuer les besoins en chauffage et en climatisation.

Par ailleurs, l’auditeur pourra vous recommander des entreprises sérieuses qui seront à même d’effectuer ces travaux. Dans le rapport, les aides financières auxquelles vous pourrez prétendre seront également mentionnées. Ce sera ensuite à vous de prévoir les travaux d’amélioration énergétique et de constituer les dossiers pour obtenir ces aides indispensables.

Quelles sont les économies potentielles après un audit énergétique ?

Cette étude peut vous faire réaliser d’importantes économies à divers postes. En agissant sur la plupart des facteurs qui provoquent des déperditions d’énergie, vous pourrez gagner beaucoup d’argent. Vous devez commencer par l’isolation du toit, des sols et des murs, la principale amélioration à apporter dans une « passoire thermique ». Une isolation performante en tous points peut réduire vos coûts énergétiques de 10 à 50 %.

Un autre point clé sera le remplacement de vos appareils électroménagers. Nous n’en avons pas toujours conscience, mais le réfrigérateur hérité de notre grand-mère a probablement une fâcheuse tendance à tirer sur le compteur. En remplaçant vos appareils électroménagers anciens, par des appareils classés A+, A++ ou A+++, vous réduirez vos dépenses de 25 à 30 % selon les modèles. Il en va de même pour l’éclairage, en remplaçant simplement la totalité de vos ampoules par des modèles dits « basse consommation », à LED, programmables ou avec minuteur, par exemple.

En général, le système de chauffage est responsable de la plus grande part des dépenses en matière d’énergie. Par exemple, la chaudière à gaz nécessite la consommation de deux énergies fossiles. En remplacement, il vous sera peut-être préconisé l’installation d’une pompe à chaleur et vos économies seront de l’ordre de 40 %. Enfin, et ce sera assurément la « cerise sur le gâteau », l’auditeur vous informera probablement sur la possibilité d’installer des panneaux solaires sur votre toit.

Non seulement vous réduirez votre dépendance au réseau ou en deviendrez totalement indépendant, mais vous bénéficierez d’énergie totalement gratuite après amortissement. Réaliser 100 % d’économies potentielles, ça vaut peut-être le coup d’y réfléchir, non ? L’auditeur pourra aussi vous informer sur les thermostats programmables, les systèmes de gestion de l’énergie ainsi que sur l’entretien régulier, primordial pour vos VMC et vos appareils de chauffage. En combinant plusieurs de ces stratégies, les économies globales peuvent être substantielles, atteignant potentiellement 20 % à 50 % ou plus sur les coûts énergétiques annuels.

Et, après ? La planification et le financement des travaux nécessaires

Pour commencer, notez qu’un audit énergétique est valable cinq ans à partir de la réception du rapport. L’ensemble des études effectuées est conservé sur un fichier informatique standardisé et tenu à la disposition des propriétaires successifs éventuels. Afin de planifier vos travaux et de prévoir votre budget, vous devez vous renseigner sur les éventuelles aides financières en cours.

Vous pouvez par exemple bénéficier de MaPrimeRénov, en place depuis 2020 qui accorde une aide financière pour les travaux d’amélioration énergétique. Cette aide varie néanmoins en fonction des revenus annuels du foyer. Pour certains travaux, il existe aussi l’écoprêt à taux zéro (Eco PTZ) qui permet d’emprunter une certaine somme, sans intérêt, pour réaliser des travaux énergétiques. Enfin, sur certains biens, la TVA est réduite à 10 % contre 20 % pour la plupart des produits vendus à des particuliers en France.