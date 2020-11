Domotique : nous avons testé la double prise Wi-Fi Konyks Priska Duo EU

Depuis l’avènement de la domotique, ce ne sont pas les gadgets et les accessoires connectés qui manquent pour rendre votre maison intelligente ! On a par exemple les prises Wi-Fi qui permettent de contrôler à distance la lumière et les appareils électroménagers de la maison.

C’est notamment le cas de la Priska Duo EU de Konyks, une petite nouvelle qui n’est disponible sur le marché que depuis août 2020. Pour les connaisseurs, Konyks n’est plus une marque à présenter, souvenez-vous, nous avons testé le model Priska+ Mini il y a quelques semaines. Mais que vaut vraiment son tout dernier produit ? Découvrez toutes ses caractéristiques !

Une double prise connectée pour le prix d’une

La Priska Duo EU de Konyks est une petite multiprise style domino qui permet de brancher deux appareils en même temps, avec une puissance maximale de 3 600 W. Mais sa véritable particularité réside toutefois dans sa fonctionnalité Wi-Fi qui vous permet de piloter à distance les appareils branchés aux prises. Vous pourrez le faire soit via votre Smartphone (après avoir installé l’application dédiée et ouvert un compte), soit par commande vocale. La Priska Duo EU est en effet compatible avec les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa.

Vous pourrez utiliser la prise pour automatiser l’allumage/l’extinction des appareils branchés, mais aussi celle de la lumière… L’application permet de configurer l’heure exacte à laquelle vous voulez que les prises allument ou bien éteignent les appareils ou la lumière chez vous. Vous pourrez ensuite modifier les programmations horaires comme bon vous semble. Ensuite, le compteur de consommation intégrée vous permettra de suivre en temps réel la consommation d’énergie de chaque prise.

Possibilité de piloter deux appareils séparément

La Priska Duo EU se veut bien plus qu’une simple multiprise high-tech. Fidèle à sa réputation, Konyks a tenu à proposer un gadget spécial pour faciliter la vie des utilisateurs. Sa toute nouvelle prise connectée présente ainsi la particularité de permettre de piloter séparément deux appareils : chaque prise du domino peut donc être gérée et contrôlée indépendamment l’une de l’autre ! Konyks indique avoir trouvé l’idée en se basant sur les besoins des utilisateurs. « Nous avons analysé quelles situations sont les plus fréquentes, et nous avons découvert que le plus souvent ce sont deux appareils que la majorité des personnes veulent connecter au même endroit ».

Déballage et Design

Nous n’allons pas nous éterniser sur le déballage, le packaging ne contient que la prise ainsi qu’une petite notice d’installation rapide. Le design tout en courbe de la prise est plutôt sympa et les matériaux semblent être de bonne qualité. Nous vous le confirmerons dans quelques semaines avec un petit update de l’article.

Installation et prise en main

Comme pour sa petite sœur à une seule prise, l’installation est très simple. Il suffit de brancher la prise, de presser le bouton qui se trouve sur le coté pour lancer l’appairage avec l’application Konyks disponible sur Android ou iOS. Il s’agit de la même application que pour la prise Priska+ Mini. Les fonctionnalités sont donc totalement identiques (interrupteur à distance, planning, minuteur et statistiques de consommation) sauf pour la gestion des « slots ». Ce modèle comportant deux prises il est donc possible de les piloter individuellement comme s’il s’agissait de deux appareils distincts. C’est plutôt bien pensé !

Ce test nous a permis de découvrir une fonctionnalité très intéressante de l’application, que nous n’avions pas remarqué lors du précédent test. Nous allons donc corriger cette omission tout de suite. Il est en effet possible d’ajouter un Widget sur le « bureau » de votre mobile ce qui permet d’accéder rapidement aux fonctionnalités de base, mais également aux scenarios de domotique que vous avez programmés. Nous sommes totalement passé à côté la première fois alors que c’est une option extrêmement pratique au quotidien (troisième photo sur le screen ci-dessous).

Conclusion

La prise Konyks Duo suit les traces de la version « solo » mais en mieux ! Elle est tout aussi simple à installer et à utiliser. Cette nouvelle version à deux prises est très intéressante car elle permet d’optimiser votre installation et la gestion domotique de votre habitation. Cerise sur le gateau, le dispositif est proposé à seulement 24,99 euros, bref, à un tarif très raisonnable !

Article rédigé par Alexia Domoina et Alexandre

