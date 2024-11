Une promo inédite sur le Robot Cuiseur Lidl (Monsieur Cuisine Smart) dès le 2 décembre prochain

Je ne me rendrai pas chez Lidl lundi 2 décembre, c’est noté dans mon agenda ! Pourquoi ? Eh bien tout simplement, car ce premier lundi de décembre signera le retour du Monsieur Cuisine Smart dans les magasins… Et, comme à chaque nouvelle promotion sur son robot cuiseur Monsieur Cuisine Smart, Lidl provoquera une véritable cohue dans ses magasins. Je me souviens d’un matin « normal », où je m’étais dit, tiens, je vais passer faire un tour chez Lidl, sans but d’achat précis. En arrivant quelques minutes avant l’ouverture, un parking bondé, des gens prêts à entrer, collés devant les portes. Et, à l’ouverture du rideau, une ruée avec des gens qui couraient vers les paniers de promotion : leur but : une Playstation 4… J’ai eu peur, mais vraiment, tant les gens se sont déchaînés ! Incroyable ! Le 2 décembre prochain, il va donc falloir vous attendre à cela, et particulièrement à trois semaines de Noël ! Vous ne connaissez pas encore le Monsieur Cuisine Smart ? Je vous le présente immédiatement ainsi que la folle promotion proposée par Lidl du 2 au 8 décembre* inclus.

Un robot cuiseur ultra-complet

Le Monsieur Cuisine Smart de Lidl est bien plus qu’un simple robot culinaire : c’est une véritable aide pour tous les types de préparation. Doté d’un moteur deux fois plus puissant que son prédécesseur et d’un bol ergonomique de 4,5 litres, il permet de préparer sauces, potées, plats végétariens, desserts, et même des cuissons vapeur. Pour faciliter son utilisation, il s’équipe d’un écran tactile de 8 pouces qui vous donnera accès à 600 recettes accompagnées, pour une grande partie d’entre elles, par des vidéos. Du 2 au 8 décembre, Lidl proposera le Monsieur Cuisine Smart au prix de 379 € seulement. À titre de comparaison, ses rivaux Magimix et Thermomix sont trois à quatre fois plus cher que lui !

Attention, il n’y en aura pas pour tout le monde !

Lidl annonce la disponibilité du Monsieur Cuisine Smart à partir du lundi 2 décembre à l’ouverture de ses magasins. Mais, l’enseigne indique aussi un stock très limité : 75 000 exemplaires répartis sur les 1 580 magasins, soit une cinquantaine de produits seulement par magasin ! Et, c’est une habitude chez Lidl, voire une stratégie commerciale qui fonctionne : jouer sur la rareté des produits proposés. En effet, à chaque opération similaire, les stocks s’épuisent rapidement, en quelques minutes parfois. Ce qui incite aussi, et je le déplore, certains acheteurs, à revendre l’appareil sur des plateformes comme Leboncoin à des prix majorés. Je me souviens de ce même jour où certains caddies comptaient cinq ou six Playstation 4 pour les revendre, certainement !

Et, ce n’est pas tout : huit coupons de réduction seront attribués !

Lidl ne s’arrête pas à un prix attractif : l’enseigne propose une promotion qui rend le Monsieur Cuisine Smart encore plus accessible. Après achat, les clients détenteurs de l’application Lidl Plus recevront huit coupons de réduction de 25 euros, soit un total de 200 euros remboursés en bons d’achat. Ces coupons, valables chacun une semaine et délivrés mensuellement jusqu’en août 2025, ramènent le coût réel du robot à seulement 179 €. Une condition s’applique cependant : vous devez posséder une carte virtuelle Lidl Plus, accessible gratuitement via l’application.

Si vous envisagez l’achat, je vous conseille d’être devant les portes de votre Lidl deux heures avant l’ouverture, armés d’une couverture et d’un thermos de café peut-être ? Alors prêts à en découdre si vous souhaitez profiter du prix exceptionnel du Monsieur Cuisine Smart ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*La promotion dure jusqu’au 8 décembre, néanmoins il est fort possible que les 75 000 unités disponibles pour la France soient épuisées en quelques heures !